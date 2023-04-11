Талалаев о «Химках»: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Поставлены задачи и по созданию структуры, включающей весь футбольный кластер в Мособласти»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Футбол

Андрей Талалаев рассказал, почему возглавил «Химки».

50-летний российский тренер подписал контракт с подмосковным клубом на 5 лет.

«Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь все знакомо.

Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», – сказал Андрей Талалаев.

«Андрей Викторович возглавлял красно-черных в 2019-2020 годах. Возвращение Андрея Талалаева на пост рулевого связано с долгосрочной стратегией развития клуба, ориентированной на доморощенных спортсменов», – сказано в заявлении «Химок».

«Химки», набрав 13 очков в 22 турах, занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ. Талалаев – 5-й тренер команды в этом сезоне, для него клуб стал 3-м в этом сезоне.

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучезарный
Талалаев? 5 лет? Еб... вы оптимисты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ч
до конца чемпионата в Химках еще 3-4 тренера сменится))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
И Биллялединов уже всё что ли?))) Скоро в перерыве начнут тренеров менять)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дави На кнопы
Химкам без разницы, с кем лететь в пердив☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football fanat
Во дают!!! Одни меняют тренеров как перчатки, второго пинают из каждого клуба через три месяца и они нам про долгосрочные сотрудничества втирают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вольфрам
Талалаев,Юран.... ...круговорот омна в мир рпл)))До конца сезона хоть дотянет,а то аж на 5 лет контракт??))Кто-то явно имеет кусок его отступных и таких как он!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxoc
Чтобы бабла отмыть похоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Повалюхин
Будет смешно, если не доработает до конца этого сезона)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kantes
Балабол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Кластер! Во как... Трепещи, Реал и МанСити!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
а в Химках знают что у них есть ФК?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А что смешного? Как раз до воскресного "Все на Матч" уложится, создаст эти ваши кластеры и поедет в студию с чистой совестью и щепоткой неустойки😎
Это было даже эпично !
Хотелось бы такой стремительной развязки )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
При такой суете в клубе Химки дай бог лицензирование пройдут в следующий сезон , а они тренеру контракт на 5 лет дают .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Ответ Wizard Harry
Как же надоели эти местные недотренеры-приспособленцы. Талалаев, Рахимов, Бердыев, Божович и остальная тусовка. Кочуют из клуба в клуб, ничего не получается, разве что избежать вылета в ФНЛ и то не у всех, пилят бабки🤦🏼 Кровососы футбольные…
Во-первых, они не «пилят», - не их сфера. Во-вторых, не зная особенностей футбольного «бизнеса» по-российски, не надо делать тренеров «козлами отпущения». В третьих, по крайней мере, у двоих из названных, есть достижения и титулы. Поэтому не дуркуйте и не хамите!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romano1985
Пару месяцев ) продержится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
за всю историю фк химок не слышал и не знаю ниодного их воспитанника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jadie James
Когда устране куча денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ Мистер Уайт
А Терюшков проверил Талалаева на скрепность? Достаточно ли в Талалаеве патриотизма, чтобы тренировать такой клуб, как Химки?
ты чего такие темы поднимаешь? да как тебе не стыдно?! человек у самого Рамзана работал! - патриотизм в нём зашкаливает!!!
😆😆😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
А напоследок я спилю...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Измайлов
Ответ Wizard Harry
Как же надоели эти местные недотренеры-приспособленцы. Талалаев, Рахимов, Бердыев, Божович и остальная тусовка. Кочуют из клуба в клуб, ничего не получается, разве что избежать вылета в ФНЛ и то не у всех, пилят бабки🤦🏼 Кровососы футбольные…
Бердыев тут все же лишний, пожалуй
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexpashc1982@gmail.com
круговорот Г.. в природе. наверно ГЕРШКОВИЧ рад что русские тренеры востребованы😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Понятно, через 2 месяца уволят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Мистер Уайт
А Терюшков проверил Талалаева на скрепность? Достаточно ли в Талалаеве патриотизма, чтобы тренировать такой клуб, как Химки?
Человек испытание закидонами от чехов в Грозном, работая в Ахмате почти два года, прошел.
Максимально благонадежный перс.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mister Heisenberg
Ответ onegin2007
Талалаев это босс среди физруков!
😂👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timo49
20 мая снова заболеет, ведь Химки в гостях у Ахмата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий