Талалаев о «Химках»: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Поставлены задачи и по созданию структуры, включающей весь футбольный кластер в Мособласти»
Андрей Талалаев рассказал, почему возглавил «Химки».
50-летний российский тренер подписал контракт с подмосковным клубом на 5 лет.
«Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь все знакомо.
Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.
Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», – сказал Андрей Талалаев.
«Андрей Викторович возглавлял красно-черных в 2019-2020 годах. Возвращение Андрея Талалаева на пост рулевого связано с долгосрочной стратегией развития клуба, ориентированной на доморощенных спортсменов», – сказано в заявлении «Химок».
«Химки», набрав 13 очков в 22 турах, занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ. Талалаев – 5-й тренер команды в этом сезоне, для него клуб стал 3-м в этом сезоне.
Хотелось бы такой стремительной развязки )))
😆😆😆
Максимально благонадежный перс.