Канчельскис о 5-летнем контракте Талалаева в «Химках»: «Почему не на 10 лет? Хватит смешить народ! Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы»

Андрей Канчельскис высмеял пятилетний контракт «Химок» с тренером Андреем Талалаевым.

– Вам самим не смешно? Почему контракт не на 10 лет? Хватит смешить народ! « » все смешат людей.

Просто смешно. Они хотят переплюнуть президента «Палермо», который за сезон менял по семь тренеров, у нас такой футбол.

– Контракт на пять лет – абсурд?

– Они хотят чем‑то выделиться: умным не получается, приходится чем‑то другим, своими глупыми действиями.

Если их это веселит – пускай дальше веселятся. Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы, которые ничего не понимают в футболе, – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» .