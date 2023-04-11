Канчельскис о 5-летнем контракте Талалаева в «Химках»: «Почему не на 10 лет? Хватит смешить народ! Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы»
Андрей Канчельскис высмеял пятилетний контракт «Химок» с тренером Андреем Талалаевым.
– Вам самим не смешно? Почему контракт не на 10 лет? Хватит смешить народ! «Химки» все смешат людей.
Просто смешно. Они хотят переплюнуть президента «Палермо», который за сезон менял по семь тренеров, у нас такой футбол.
– Контракт на пять лет – абсурд?
– Они хотят чем‑то выделиться: умным не получается, приходится чем‑то другим, своими глупыми действиями.
Если их это веселит – пускай дальше веселятся. Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы, которые ничего не понимают в футболе, – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
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