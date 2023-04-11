Канчельскис о 5-летнем контракте Талалаева в «Химках»: «Почему не на 10 лет? Хватит смешить народ! Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис высмеял пятилетний контракт «Химок» с тренером Андреем Талалаевым.

– Вам самим не смешно? Почему контракт не на 10 лет? Хватит смешить народ! «Химки» все смешат людей.

Просто смешно. Они хотят переплюнуть президента «Палермо», который за сезон менял по семь тренеров, у нас такой футбол.

– Контракт на пять лет – абсурд?

– Они хотят чем‑то выделиться: умным не получается, приходится чем‑то другим, своими глупыми действиями.

Если их это веселит – пускай дальше веселятся. Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы, которые ничего не понимают в футболе, – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

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31 комментарий

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Джиза
А выбор тренера это не бред? Химки задумались: на какую команду мы хотим быть похожи, кто для нас ориентир? О, точно, Торпедо! Тем более Талалаев свободен, а он так хорошо показал себя в Торпедо.
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Пако
5-летний контракт? Это не очень адекватно!
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dreamstep
Крайне весело будет если Торпедо хлопнет Химки в очном матч чемпионата )
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Demyan Grachev
химикаты...одним словом
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ShanGuide
В чем секрет контракт на 5 лет,через полсезона уволят,выплатят неустойку,делёж денег с руководством,а спонсоры в пролёте плюс администрация района,вот так воруются деньги из бюджета и карманов спонсора
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язь
Чем длиннее контракт, тем больше неустойка. Летом уволят. Поделят деньги инвестора между собой. Чего тут непонятного?
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angry horse
Не дилетанты , а профессиональные жулики и воры, которые научились грамотно пилить деньги в нынешней системе😎
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filippa
на 10 лет нет бабла для расрилить наскребли на обнал только па 5
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Quiet Dad
Ответ damondiamond
у Поттера тоже был на 5 лет контракт
Химки и Челси. Талалаев и Поттер. Галантерейщик и......
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Алексей Фирстов
В футболе полно непрофессиональных людей!
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инок
Ответ SoCool
Дать контракт на пять лет, чтобы уволить через 5 месяцев. Химки это хлебное место для тренеров
Интересно Терюшков проверил Талалаева на патриотизм. Достаточно ли его в Талалаеве, что-бы тренировать такой клуб, как Химки.
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Mr.sgi87
Ответ Саша Пушкин
И странно так совпало, что именно из стана Химок весь сезон кричали больше всех про патриотизм.
Салтыков-Щедрин :" Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай где-то что-то украли! "
+5
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Вова Паскаянц
Даже Канчельских иногда бывает адекватным …
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DVS1
Проходимцы да, дилетанты вряд-ли. Так в открытую пилить на пустом месте (никому не нужный фк Химки) еще уметь надо
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svft
не, не, пять лет минимум, а может и десять, там ведь кластер футбольный
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Саша Пушкин
Ответ Karamazoff
Самые что ни на есть профессионалы. В распиливание бюджетного и спонсорского бабла.
И странно так совпало, что именно из стана Химок весь сезон кричали больше всех про патриотизм.
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Андоррский почтальон
Я думаю, в Пари НН или Факел до конца сезона еще успеет.
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antiginer
Через 2 месяца расторгнутся и распилят неустойку.Впрочем!Ничего нового(с)
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Peter Parker
«…когда руководители и проходимцы не приглашают меня»
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градус ненависти
Ответ SoCool
Дать контракт на пять лет, чтобы уволить через 5 месяцев. Химки это хлебное место для тренеров
Так там процентов 70 надо вернуть будет
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Forte Live
так может 0,... было перед тем?
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инок
В этом шапито не 5 лет, а 5 месяцев продержаться - и будет
рекорд..)
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f0mk4
Что Химки, что Талалай - позор футбола, вылетят из РПЛ без вариантов
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Аркадий Аркадич
Удивительный человек. Уволили тренера - плохо, взяли на работу - снова плохо. Как же тебе угодить, Андрюха?
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.ru
да всё нормально, работа крайним, химкинский коэффициент... год за пять
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