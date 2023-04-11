Мостовой о «Химках»: «Как цирковая программа началась, так и заканчивают с ней. У Талалаева три команды за сезон – такое только в России бывает. И он провалился везде»

Александр Мостовой поражен очередным назначением Андрея Талалаева тренером клуба Мир РПЛ.

50-летний специалист возглавил « ». В этом сезоне он уже работал в «Ахмате» и «Торпедо».

«Хорошо, что не будет побит рекорд, когда за один сезон человек поменял три команды, потому что контракт на пять лет. Хотя время еще было, мог и четвертую команду в этом сезоне успеть потренировать. Это удивительно.

Я много чего видел, но чтобы за один сезон поменять три команды – такое бывает только в России. Я понимаю, когда ты чего-то добиваешься, но он провалился везде.

Что касается «Химок», то мы ничего уже не ждем. Как в начале сезона цирковая программа началась, так они и заканчивают с ней», – сказал экс-хавбек «Спартака».