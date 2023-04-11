Мостовой о «Химках»: «Как цирковая программа началась, так и заканчивают с ней. У Талалаева три команды за сезон – такое только в России бывает. И он провалился везде»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой поражен очередным назначением Андрея Талалаева тренером клуба Мир РПЛ.

50-летний специалист возглавил «Химки». В этом сезоне он уже работал в «Ахмате» и «Торпедо».

«Хорошо, что не будет побит рекорд, когда за один сезон человек поменял три команды, потому что контракт на пять лет. Хотя время еще было, Талалаев мог и четвертую команду в этом сезоне успеть потренировать. Это удивительно.

Я много чего видел, но чтобы за один сезон поменять три команды – такое бывает только в России. Я понимаю, когда ты чего-то добиваешься, но он провалился везде.

Что касается «Химок», то мы ничего уже не ждем. Как в начале сезона цирковая программа началась, так они и заканчивают с ней», – сказал экс-хавбек «Спартака».

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14 комментариев

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Spartakus1984
Ну так тренеров мало у нас в стране откровенно.Выучился бы Мостовой на тренера,то может вместо Талалаева был.А так опять зря, завистливо сотрясает воздух.
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ziyafeson
Запретить надо тренерам тренировать больше одной команды в сезоне. Ну или двух. И установить строго время только во время зимнего перерыва возможно перейти в другой клуб.
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Алексей Степанов
Ответ svft
ему же совсем немного надо, сколько он там говорил. почему никто не подкинет на учебу царю? ждут когда болельщики скинутся?
Евсеев рассказывал же,что лет 10 назад Мостовой записан был на эти курсы. Но через три занятия забил на это
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re-gree
Тут скорее не адекватный комментарий Мостового, а кринжовость ситуации такая, что обычный коммент выглядит адекватным
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kokakoka
Мостовой вот ещё ни в одном клубе РПЛ не провалился
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Francesc Fàbregas
Редкий мост на сторону адеквата
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svft
ему же совсем немного надо, сколько он там говорил. почему никто не подкинет на учебу царю? ждут когда болельщики скинутся?
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Dexter Dallas
Санина. Ты же когда шел в команду из медиалиги везде орало, что тренером и тд. Как команда вылетела или что там в этой медиалиге, то сразу и не тренером шел и не помощником. А так типо рядом постоять, мысли рассказать
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Eric_Cartman
Царь, зато он с бумажкой. И доит все эти шапито нормально. В отличии от тебя. Только матчтв, да вью газетам, которые никто не читает
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Anthony Hlyanov
Вот тут Сашке можно и позавидовать, ведь он точно так же мог бы менять команды по сезону, но все равно не зовут 😔
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alexsem69
Саша адекват?)
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Неизвестно Неизвестный
Ответ андрэ
когда Саша даёт адекватные комментарии с ним тяжело не согласиться
В отличии от Саши,человек работает как может и бабки колотит!
+2
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avcgloronalduMU
вот это Газпром лига даёт, подписывают хз кого и хз за что
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андрэ
когда Саша даёт адекватные комментарии с ним тяжело не согласиться
+12
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