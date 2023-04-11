Талалаев возглавил «Химки». Он уже работал в клубе 3 года назад («Это футбол, брат!»)

Андрей Талалаев возглавил «Химки».

Как сообщил «Чемпионат», подмосковный клуб близок к назначению 50-летнего специалиста на должность главного тренера.

Вскоре телеграм-канал «Это футбол, брат!» сообщил о назначении Талалаева, опубликовав его фото в новой должности. На данный момент клуб не подтвердил назначение официально.

Фото: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

Последним клубом было «Торпедо». Стороны расторгли контракт 22 марта.

Ринат Билялетдинов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Химок» после увольнения Спартака Гогниева.

Талалаев уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20, покинув его в январе 2020 года.