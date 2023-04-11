Талалаев возглавил «Химки». Он уже работал в клубе 3 года назад («Это футбол, брат!»)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Чемпионат.com Футбол

Андрей Талалаев возглавил «Химки».

Как сообщил «Чемпионат», подмосковный клуб близок к назначению 50-летнего специалиста на должность главного тренера.

Вскоре телеграм-канал «Это футбол, брат!» сообщил о назначении Талалаева, опубликовав его фото в новой должности. На данный момент клуб не подтвердил назначение официально.

Фото: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

Последним клубом Талалаева было «Торпедо». Стороны расторгли контракт 22 марта. 

Ринат Билялетдинов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Химок» после увольнения Спартака Гогниева.

Талалаев уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20, покинув его в январе 2020 года.

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53 комментария

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Кирилл Голивец
Ответ Sharfs
Это он сразу два клуба "на вылет" отправить сможет! Был уже такой тренер в начале 00х фамилию запамятовал.
Леонид Ткаченко Анжи и Сокол 2002
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goshforever
Химки жгут. Талалаев тоже.

Главная интрига финиша сезона:
20.05.2023 Ахмат - Химки
У Талалаева снова будет постельный режим?))
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Otchelnik
Миграция Талалаева в рпл. Думаю успеет ещё в 4 клуб заскочить,до конца сезона. Сюр какой то. Воистину,лига приколов.
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Джанлука Нальюка
Какой же он всеядный. Как гриф, который кружит над клубами в ожидании свежей падали.
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Доктор*
А классный бизнес.
12 млн. от "Торпедо".
Щас в "Химках" покопошится около месяца, скажет "ой, всё!" и свалит.
И тоже получит какое-то количество динэро от "Химок". 🤣👍
+2
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Zenith forever
Талалаев, по-видимому, на все вопросы о его планах возрождения Химок отвечал одно и тоже: в основе нападения рассчитываю исключительно на Садыгова и вопрос назначения мгновенно был решен.
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Andrew Petrov
хотелось бы,чтобы Талалаеву поперло хоть с Химками,если это не на пару месяцев.
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Тимур Таубаев
Это что получается , Талалаев возглавил 3 клуб за один сезон в РПЛ ? ( ну то есть поработал главным в 3 клубах за сезон)
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Kemlo
Круговорот Талалаева в РПЛ
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Никита Самарин
Непостижимый русский футбол 🤷‍♂️
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WelcomeBackPURE
Круговорот бездарного физрука.
+3
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angry horse
Ответ Андрей Богдановский
Так, а Юран в очередь встал уже?
А зачем? В пердиве пила куда поменьше будет, не под аппетиты Барсика😁
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Dinamik1
Знаменитая фраза"Динамо ни разу ни ударило по воротам а ведет 2:0"говорит о его квалификации.
+3
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Тимур Таубаев
Ответ Андрей Богдановский
Так, а Юран в очередь встал уже?
После нижнего самое то )
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Уся Ваткин
Ответ maximus3737
Непонятно зачем это Талалаеву или совсем своя репутация его не заботит?
Ипотека, наверное
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Мукунку хороший
Ах, Талалаев, Талалаев!
Нужно быть смешным для всех!
Талалаев, Талалаев,
Есть одна награда - смех.
+2
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Ковид 07.10.52
Я был о нем лучшего мнения....его же уже кидали в этом клубишке с якобы гражданской позицией....
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Андрей Богдановский
Так, а Юран в очередь встал уже?
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angry horse
Достойный тренер, чтобы проводить терюшковское шапито в пердив 😎
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Доктор*
🤣🤦‍♂️
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G-Mack
Ответ maximus3737
Непонятно зачем это Талалаеву или совсем своя репутация его не заботит?
Бабки бабки блин бабки!)
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Filipp Gorski
Будет интересно полетит ли он в Грозный? Химки в 28 туре вроде играют там
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Семён Миньёле
Торпедо не спас, ну Химки-то точно спасёт!) Антикризисный менеджер, мляха 😄
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Плеймейкер87
Потренировать 3 клуба РПЛ за один сезон это по-моему уникальное, в своем роде, достижение. Если не ошибаюсь, то никто такое не делал:)
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sancho81
Мда...
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