Талалаев возглавил «Химки». Он уже работал в клубе 3 года назад («Это футбол, брат!»)
Андрей Талалаев возглавил «Химки».
Как сообщил «Чемпионат», подмосковный клуб близок к назначению 50-летнего специалиста на должность главного тренера.
Вскоре телеграм-канал «Это футбол, брат!» сообщил о назначении Талалаева, опубликовав его фото в новой должности. На данный момент клуб не подтвердил назначение официально.
Фото: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
Последним клубом Талалаева было «Торпедо». Стороны расторгли контракт 22 марта.
Ринат Билялетдинов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Химок» после увольнения Спартака Гогниева.
Талалаев уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20, покинув его в январе 2020 года.
Главная интрига финиша сезона:
20.05.2023 Ахмат - Химки
У Талалаева снова будет постельный режим?))
12 млн. от "Торпедо".
Щас в "Химках" покопошится около месяца, скажет "ой, всё!" и свалит.
И тоже получит какое-то количество динэро от "Химок". 🤣👍
Нужно быть смешным для всех!
Талалаев, Талалаев,
Есть одна награда - смех.