«Ростову» пенальти не поставили, поэтому и недоволен. Судейство хорошее». Спортдиректор «Оренбурга» о словах Карпина

В «Оренбурге» напомнили, что «Ростов» получает рекордное количество пенальти в этом сезоне.

Команды сыграли вничью (2:2) в 22-м туре Мир . Главный тренер « » после матча выразил недоумение по поводу решений главного арбитра Романа Сафьяна.

– «Ростов» недоволен судейством. Какая позиция у « »?

– Я понимаю, что пенальти не поставили, поэтому они и недовольны. А так – хорошее судейство, хороший уровень борьбы. Судья давал бороться, поэтому и получилась интересная игра с обилием моментов.

– Как расцените решение с отмененным голом защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича при счете 2:0 в вашу пользу?

– Это не балет. Всегда идет какая‑то борьба, там не было явного нарушения. Но, опять же, судье виднее.

– Команда выигрывала в два мяча.

– «Ростов» не просто так идет на втором месте, это хорошая команда. Но, опять же, засчитай третий гол – неизвестно, как пошла бы встреча дальше. По игре для меня команда потеряла два очка. Такие матчи надо доводить до победы, – сказал спортивный директор .

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