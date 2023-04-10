«Ростову» пенальти не поставили, поэтому и недоволен. Судейство хорошее». Спортдиректор «Оренбурга» о словах Карпина

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Оренбург Дмитрий Андреев Роман Сафьян Матч ТВ Ренато Гойкович Футбол

В «Оренбурге» напомнили, что «Ростов» получает рекордное количество пенальти в этом сезоне.

Команды сыграли вничью (2:2) в 22-м туре Мир РПЛ. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча выразил недоумение по поводу решений главного арбитра  Романа Сафьяна.

– «Ростов» недоволен судейством. Какая позиция у «Оренбурга»?

– Я понимаю, что пенальти не поставили, поэтому они и недовольны. А так – хорошее судейство, хороший уровень борьбы. Судья давал бороться, поэтому и получилась интересная игра с обилием моментов.

– Как расцените решение с отмененным голом защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича при счете 2:0 в вашу пользу?

– Это не балет. Всегда идет какая‑то борьба, там не было явного нарушения. Но, опять же, судье виднее.

– Команда выигрывала в два мяча.

– «Ростов» не просто так идет на втором месте, это хорошая команда. Но, опять же, засчитай третий гол – неизвестно, как пошла бы встреча дальше. По игре для меня команда потеряла два очка. Такие матчи надо доводить до победы, – сказал спортивный директор Дмитрий Андреев.

«Ростов» пробил 14-й пенальти за сезон и побил рекорд чемпионатов России. Бабурин отразил удар Полоза

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Nogoi89
хорошо так метнул с лопаты на вентилятор)
Что да, то да. При этом аккуратненько так всплакнул по поводу судейства .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Хахаха
Красиво ответил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zanuda59
Карпин ни слова о пенальти не говорил, а вот о трактовки правил об игре рукой в нападении сказал здорово: "Может мы чего-то не знаем..."
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
хорошо так метнул с лопаты на вентилятор)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий