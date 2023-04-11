«Ростовчане много говорят, когда их судят по правилам. Есть мужская игра, а не крики и оры». Капитан «Оренбурга» Сиваков о жалобах на судейство
Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о судействе в матче с «Ростовом».
Игра между этими командами в 22-м туре Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2.
– Вели 2:0, забили третий гол правильно, но его отменили, и пропустили в концовке… Так что «Оренбург» потерял два очка.
– «Оренбург» агрессивно начал матч. Стояла задача задавить «Ростов» на первых минутах?
– Мы играем в свой футбол. Понятно, что соперник пытается что‑то противопоставить, но мы придерживаемся своих принципов игры. Хорошо, что получается реализовывать свои моменты в самом начале. Мансилья молодец, поздравляю его с красивым голом.
– Представители «Ростова» остались недовольны засчитанным голом Мансильи, потому что чуть ранее была игра рукой. Что скажете?
– Ростовчане много говорят, когда их судят по правилам.
– «Ростов» заработал уже 14 пенальти. Тренерский штаб акцентировал внимание на том, что нужно быть внимательными в штрафной площади?
– Отдельно нет. Мы же не глупые люди, сами видим, за что ставятся пенальти. На себе прочувствовали, как игроки «Ростова» ведут себя на поле. Главная задача для защитников была минимизировать ситуации, когда футболисты соперника будут валяться в штрафной, надеясь, что судьи будут смотреть видеоповторы, разбирать и принимать какие‑то решения.
Нам удалось выполнить задачу, но сколько было моментов по ходу игры, когда игроки «Ростова» лежали в надежде вмешательства ВАР.
– Не по душе такой футбол?
– Вообще не по душе. Есть мужская игра, спортивный дух и борьба, а не крики и оры, непонятное поведение. Как исправлять такое поведение, вопрос не ко мне, это они пусть думают. Если их все устраивает, то, пожалуйста, – сказал Сиваков.
Матч «Оренбург» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.
Карпин о 1-м голе «Оренбурга»: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»
Вот так и относятся