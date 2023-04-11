«Ростовчане много говорят, когда их судят по правилам. Есть мужская игра, а не крики и оры». Капитан «Оренбурга» Сиваков о жалобах на судейство

Теги Ростов судьи Оренбург Михаил Сиваков Роман Сафьян Брайан Мансилья Матч ТВ Футбол

Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о судействе в матче с «Ростовом».

Игра между этими командами в 22-м туре Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2. 

– Вели 2:0, забили третий гол правильно, но его отменили, и пропустили в концовке… Так что «Оренбург» потерял два очка.

– «Оренбург» агрессивно начал матч. Стояла задача задавить «Ростов» на первых минутах?

– Мы играем в свой футбол. Понятно, что соперник пытается что‑то противопоставить, но мы придерживаемся своих принципов игры. Хорошо, что получается реализовывать свои моменты в самом начале. Мансилья молодец, поздравляю его с красивым голом.

– Представители «Ростова» остались недовольны засчитанным голом Мансильи, потому что чуть ранее была игра рукой. Что скажете?

– Ростовчане много говорят, когда их судят по правилам.

– «Ростов» заработал уже 14 пенальти. Тренерский штаб акцентировал внимание на том, что нужно быть внимательными в штрафной площади?

– Отдельно нет. Мы же не глупые люди, сами видим, за что ставятся пенальти. На себе прочувствовали, как игроки «Ростова» ведут себя на поле. Главная задача для защитников была минимизировать ситуации, когда футболисты соперника будут валяться в штрафной, надеясь, что судьи будут смотреть видеоповторы, разбирать и принимать какие‑то решения.

Нам удалось выполнить задачу, но сколько было моментов по ходу игры, когда игроки «Ростова» лежали в надежде вмешательства ВАР.

– Не по душе такой футбол?

– Вообще не по душе. Есть мужская игра, спортивный дух и борьба, а не крики и оры, непонятное поведение. Как исправлять такое поведение, вопрос не ко мне, это они пусть думают. Если их все устраивает, то, пожалуйста, – сказал Сиваков

Матч «Оренбург» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.

Карпин о 1-м голе «Оренбурга»: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Бермонт
Сиваков помолчал бы о мужской игре. Оренбург не играл в мужской футбол, а выгрызал не считаясь ни с чем! Ростов особенно и не заострял внимание на нарушениях,но когда явно хамят- это надо присекать,что судья особенно не старался делать. Игра рукой это нарушение- соответственно надо ставить штрафной,а не продолжать игру. Это только Марадона мог,так как за него играла рука Бога! Третий гол забит с нарушением,что видно на повторе, а Чернова срубили в штрафной и т.д. Короче футбол в исполнении Оренбурга очень грязный ! Ростов молодцы,что на искусственном поле, в такой атмосфере, не остановились,а продолжили играть и взяли очко. Я думаю ещё мину десять и могли бы победить. Это лично моё мнение и кто со мной не согласен мне параллельно!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ redwhiteteam
Тоже гол забитый с нарушением правил Вот так и относятся
Русский не родной? Футболист Оренбурга на следующий день продолжает утверждать, что гол "правильный". Текст новости ты не смог прочесть? Или может кто-либо из игроков Ростова утверждает, что пенальти в ворота Торпедо в Москве правильный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rostov n d
Да оправить Оренбург во вторую лигу с их полем и дело с концом. Пусть там играют руками на пластмассовом поле и высказывают свое особо «важное» мнение. Все клубы рпл поддержат эту идею.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redwhiteteam
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Из 14 пенальти Ростова "левых" два: в Москве в ворота Торпедо и в Самаре. В ворота Торпедо пенальти перебивался 2 (два) раза, оба раза согласно Правил футбола. Ещё что-нибудь интересует? Спрашивай, не стесняйся. Про то, как твои слова про пенальти в ворота Торпедо относятся к моим словам, на которые ты ответил, даже не спрашиваю.
Два раза не забили , на третий - забили. Вроде так было. Касательно пенальти торпедо. Интересует , почему комличенко так в динамо пенальти не зарабатывал ? Мало ли что там эск признаёт , все все видят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redwhiteteam
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Из 14 пенальти Ростова "левых" два: в Москве в ворота Торпедо и в Самаре. В ворота Торпедо пенальти перебивался 2 (два) раза, оба раза согласно Правил футбола. Ещё что-нибудь интересует? Спрашивай, не стесняйся. Про то, как твои слова про пенальти в ворота Торпедо относятся к моим словам, на которые ты ответил, даже не спрашиваю.
Тоже гол забитый с нарушением правил
Вот так и относятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ redwhiteteam
Как пенальти в ворота торпедо на 95 минуте и перебитое 5 раз ? Да?
Из 14 пенальти Ростова "левых" два: в Москве в ворота Торпедо и в Самаре. В ворота Торпедо пенальти перебивался 2 (два) раза, оба раза согласно Правил футбола. Ещё что-нибудь интересует? Спрашивай, не стесняйся. Про то, как твои слова про пенальти в ворота Торпедо относятся к моим словам, на которые ты ответил, даже не спрашиваю.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redwhiteteam
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Интересно, а кто-нибудь сможет объяснить этому футболисту, что гол, забитый с нарушением правил, не является "правильным" ?
Как пенальти в ворота торпедо на 95 минуте и перебитое 5 раз ? Да?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ инок
Отмененный гол 50 на 50, беда таких моментов, что их свистят по разному.
А если глазки раскрыть пошире и внимательно проследить за руками 22-го номера Оренбурга?
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Интересно, а кто-нибудь сможет объяснить этому футболисту, что гол, забитый с нарушением правил, не является "правильным" ?
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Отмененный гол 50 на 50, беда таких моментов, что их свистят по разному.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сектор Джаза
мнение гандболистов очень важно.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ростов и Спартак - близнецы-братья, но не мужики. Те же методы выбивания очков.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
В конце игры в штрафной Оренбурга не было никакого нарушения правил на Комарове и он просто валялся по собственной инициативе?
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий