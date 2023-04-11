«Ростовчане много говорят, когда их судят по правилам. Есть мужская игра, а не крики и оры». Капитан «Оренбурга» Сиваков о жалобах на судейство

Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о судействе в матче с «Ростовом».

Игра между этими командами в 22-м туре Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2.

– Вели 2:0, забили третий гол правильно, но его отменили, и пропустили в концовке… Так что «Оренбург» потерял два очка.

– «Оренбург» агрессивно начал матч. Стояла задача задавить «Ростов» на первых минутах?

– Мы играем в свой футбол. Понятно, что соперник пытается что‑то противопоставить, но мы придерживаемся своих принципов игры. Хорошо, что получается реализовывать свои моменты в самом начале. Мансилья молодец, поздравляю его с красивым голом.

– Представители «Ростова» остались недовольны засчитанным голом , потому что чуть ранее была игра рукой. Что скажете?

– Ростовчане много говорят, когда их судят по правилам.

– «Ростов» заработал уже 14 пенальти. Тренерский штаб акцентировал внимание на том, что нужно быть внимательными в штрафной площади?

– Отдельно нет. Мы же не глупые люди, сами видим, за что ставятся пенальти. На себе прочувствовали, как игроки « » ведут себя на поле. Главная задача для защитников была минимизировать ситуации, когда футболисты соперника будут валяться в штрафной, надеясь, что судьи будут смотреть видеоповторы, разбирать и принимать какие‑то решения.

Нам удалось выполнить задачу, но сколько было моментов по ходу игры, когда игроки «Ростова» лежали в надежде вмешательства ВАР.

– Не по душе такой футбол?

– Вообще не по душе. Есть мужская игра, спортивный дух и борьба, а не крики и оры, непонятное поведение. Как исправлять такое поведение, вопрос не ко мне, это они пусть думают. Если их все устраивает, то, пожалуйста, – сказал .

«Оренбург» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.

Карпин о 1-м голе «Оренбурга»: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»