Каманцев – Карпину о 1-м голе «Оренбурга»: «Мяч попал в руку Эктова случайно после отскока – это не нарушение. После касания был пас, удар и добивание. Судьи должны засчитывать такие голы»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Валерий Карпин Сергей Песьяков Оренбург Брайан Мансилья Матч ТВ Александр Эктов правила Павел Каманцев Футбол

В РФС отреагировали на недовольство Валерия Карпина по поводу гола «Оренбурга».

После матча 22-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей, говоря о первом голе соперника, заявил: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев объяснил, почему решение арбитра Романа Сафьяна засчитать первый гол «Оренбурга» было верным.

– Очевидно, что не каждое касание руки считается нарушением правил. В правилах игры в разделе «Нарушение правил и недисциплинированное поведение» дается подробное описание нарушений, связанных с игрой рукой. Нарушением считается: первое – умышленное касание мяча рукой, например, движение рукой к мячу; второе – касание мяча, которое делает тело неестественно больше.

В ситуации со взятием ворот гол должен быть отменен в двух случаях: если мяч был забит непосредственно рукой, даже если это было случайно, а также если гол забит разрешенной частью тела сразу после того, как мяч коснулся руки атакующего игрока.

В эпизоде с голом Мансильи мяч попал в руку Эктова случайно после отскока от газона. Само по себе это не считается нарушением правил. После этого касания был пас, удар по воротам и затем добивание. В таких случаях судьи должны засчитывать голы, что и было сделано арбитром матча.

Не знаю, откуда у Карпина информация, что судья сказал об игре рукой. Я знаю, что судья после этого гола общался с Песьяковым и объяснил ему логику принятия решения. Он сказал, что это касание не является наказуемым, а гол был забит не сразу после касания руки, потому что после этого была передача, затем удар и добивание, поэтому гол должен быть засчитан. Это очевидный момент.

– На лекциях для клубов такие моменты разбираются?

– Во время лекций для клубов у нас есть отдельные клипы на эту тему. Перед началом сезона их показывали и футбольному клубу «Ростов». На лекции присутствовал Валерий Карпин.

В лекциях, которые проводим в рамках лицензирования на новый сезон, показываем первый гол сборной Ганы в матче против Южной Кореи на чемпионате мира‑2022. ФИФА признала, что решение главного судьи засчитать гол – правильное, соответствует правилам игры 2022–2023 годов.

– В прошлом году Карпин обвинил резервного судью в незнании правил игры. Вы разобрались с этой ситуацией?

– Нет, потому что Валерий Георгиевич так и не сказал нам, что это был за резервный судья, хотя такой запрос мы отправляли, – сказал Каманцев.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Kirkoroff
Впервые слышу про такое правило
Два года как изменили правила игры рукой в атаке.
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1360299_Teper_igra_rukoj_v_atake_dazhe_pered_golom__ne_vsegda_fol_Objasnajem_novoje_pravilo
Может в Эстонию вам с Валерой не сразу новости приходят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lukich 161
Ответ Лучезарный
Иваныч, проблема в том, что в следующем туре отменят гол, именно с этой формулировкой
При отскоке в руку сразу свистнут, а не дадут сделать 3 паса и забить гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
эктов Бракамонте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучезарный
Иваныч, проблема в том, что в следующем туре отменят гол, именно с этой формулировкой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Впервые слышу про такое правило
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kenny De Schepper
поскорее бы ростов вылетел в пердив, а затем был расформирован

🙏🏻🙏🏻🙏🏻
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
он с командой брусков на втором месте. Какие у него беды?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий