Каманцев – Карпину о 1-м голе «Оренбурга»: «Мяч попал в руку Эктова случайно после отскока – это не нарушение. После касания был пас, удар и добивание. Судьи должны засчитывать такие голы»

В РФС отреагировали на недовольство Валерия Карпина по поводу гола «Оренбурга».

После матча 22-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей, говоря о первом голе соперника, заявил: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза объяснил, почему решение арбитра Романа Сафьяна засчитать первый гол « » было верным.

– Очевидно, что не каждое касание руки считается нарушением правил. В правилах игры в разделе «Нарушение правил и недисциплинированное поведение» дается подробное описание нарушений, связанных с игрой рукой. Нарушением считается: первое – умышленное касание мяча рукой, например, движение рукой к мячу; второе – касание мяча, которое делает тело неестественно больше.

В ситуации со взятием ворот гол должен быть отменен в двух случаях: если мяч был забит непосредственно рукой, даже если это было случайно, а также если гол забит разрешенной частью тела сразу после того, как мяч коснулся руки атакующего игрока.

В эпизоде с голом мяч попал в руку случайно после отскока от газона. Само по себе это не считается нарушением правил. После этого касания был пас, удар по воротам и затем добивание. В таких случаях судьи должны засчитывать голы, что и было сделано арбитром матча.

Не знаю, откуда у Карпина информация, что судья сказал об игре рукой. Я знаю, что судья после этого гола общался с и объяснил ему логику принятия решения. Он сказал, что это касание не является наказуемым, а гол был забит не сразу после касания руки, потому что после этого была передача, затем удар и добивание, поэтому гол должен быть засчитан. Это очевидный момент.

– На лекциях для клубов такие моменты разбираются?

– Во время лекций для клубов у нас есть отдельные клипы на эту тему. Перед началом сезона их показывали и футбольному клубу «Ростов». На лекции присутствовал Валерий Карпин.

В лекциях, которые проводим в рамках лицензирования на новый сезон, показываем первый гол сборной Ганы в матче против Южной Кореи на чемпионате мира‑2022. ФИФА признала, что решение главного судьи засчитать гол – правильное, соответствует правилам игры 2022–2023 годов.

– В прошлом году Карпин обвинил резервного судью в незнании правил игры. Вы разобрались с этой ситуацией?

– Нет, потому что Валерий Георгиевич так и не сказал нам, что это был за резервный судья, хотя такой запрос мы отправляли, – сказал Каманцев.