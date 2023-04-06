Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол, а Сарри любит свою работу. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса»
Антонио Кассано раскритиковал Жозе Моуринью
«Тренер «Лацио» [Маурицио Сарри] любит футбол и свою работу, в то время как другому ##### (наплевать) на футбол. Он побеждает, он меняется, и он умен, некоторые люди воспринимают его как бог знает кого, но Сарри играет в замечательный футбол, в то время как футбол [Моуринью] – нулевой.
Один знает, как работать, говорить и общаться о футболе, другой – просто кино. Я не знаю, как он добивается результатов, я понятия не имею, как играют «Рома» и команды Моуринью.
Он был отличным тренером и переговорщиком, сегодня для меня он тренер, к которому я буду относиться одинаково, вне зависимости от того, тренирует ли он мадридский «Реал» или «Санмартинезе».
Если Анчелотти станет тренером сборной Бразилии, он [Моуринью] может перейти в «Реал», но только из-за того, что выигрывал в прошлом и из-за своего статуса. В противном случае он мог бы перейти в «Санмартинезе», – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV.
Моуринью - дно
Я - адекватный
А Хозе даже с Порту брал ЛЧ 👍