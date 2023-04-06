Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол, а Сарри любит свою работу. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью Реал Мадрид Антонио Кассано серия А Италия Ла Лига Маурицио Сарри брань контент Футбол

Антонио Кассано раскритиковал Жозе Моуринью

«Тренер «Лацио» [Маурицио Сарри] любит футбол и свою работу, в то время как другому ##### (наплевать) на футбол. Он побеждает, он меняется, и он умен, некоторые люди воспринимают его как бог знает кого, но Сарри играет в замечательный футбол, в то время как футбол [Моуринью] – нулевой.

Один знает, как работать, говорить и общаться о футболе, другой – просто кино. Я не знаю, как он добивается результатов, я понятия не имею, как играют «Рома» и команды Моуринью.

Он был отличным тренером и переговорщиком, сегодня для меня он тренер, к которому я буду относиться одинаково, вне зависимости от того, тренирует ли он мадридский «Реал» или «Санмартинезе».

Если Анчелотти станет тренером сборной Бразилии, он [Моуринью] может перейти в «Реал», но только из-за того, что выигрывал в прошлом и из-за своего статуса. В противном случае он мог бы перейти в «Санмартинезе», – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV.

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19 комментариев

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CAHEK_96
Ответ Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
Тебе повезло)
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Real_v_dushe
Он опять обнюханный или обколотый вью даёт?
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Артур Коркмасов
Ответ Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
Поступи как Моуринью))) забей на спортс )) ну или #####
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Stefan23
Кассано - итальянский Мостовой
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Raul Bloodworth
Дальше ждем новость от Ротена
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Леван Мкртчян
Ответ А.Э.РАСИМ
Ребята, а что Кассано хотел сказать? Я не понял.
Сарри - крут
Моуринью - дно
Я - адекватный
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Мадрид наказывает!
Ответ Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
оно настолько глючное, что лучше его вообще и не юзать)
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red hikkikomori
Bobo TV взяли интервью у bobo)
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А.Э.РАСИМ
Ребята, а что Кассано хотел сказать? Я не понял.
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Адам Нинуху
Ибрагимович ему наверное все мозги отбил когда засадил ему ногой по голове
+1
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Sevuska
Все мы помним скучный Сарибол в Челси .
А Хозе даже с Порту брал ЛЧ 👍
+4
0
+4
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Адам Нинуху
Этот Кассано как бабка старая, все для него плохие никто не умеет играть не умеет никто тренировать
+3
0
+3
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Ophiomorph
А помните как этот позорник карьеру завершал? Вот уж кому реально ***** на футбол.
+8
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Максим Левицкий
Мауриньне закончился в интере. После этого стал физруком.
+1
-2
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Ответ Kyancey
В течение карьеры Кассано мне казалось, что ему ##### на футбол
Не казалось.
+4
0
+4
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Ophiomorph
Ответ Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
Купить андроид.
+13
-3
+10
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Сергей Логинов
Специалист по нутелле рассуждает о футболе
+14
0
+14
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Kyancey
В течение карьеры Кассано мне казалось, что ему ##### на футбол
+28
-1
+27
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Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
+2
-1
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