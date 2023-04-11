«Барселона» проведет пресс-конференцию по делу Негрейры 17 апреля

Пресс-конференция, посвященная «делу Негрейры», состоится на следующей неделе.

Президент «Барселоны» ответит на вопросы журналистов о деле, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета, 17 апреля.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ла Лига проведет внеочередное заседание из-за дела «Барсы» и Негрейры. Совет директоров хочет, чтобы Лапорта дал объяснения 19 апреля

УЕФА хочет принять решение по делу «Барсы» и Негрейры в июне. В союзе понимают, что клуб обжалует возможное отстранение от ЛЧ, и потому не намерены затягивать