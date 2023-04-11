«Барселона» проведет пресс-конференцию по делу Негрейры 17 апреля

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Пресс-конференция, посвященная «делу Негрейры», состоится на следующей неделе.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответит на вопросы журналистов о деле, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета, 17 апреля. 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ла Лига проведет внеочередное заседание из-за дела «Барсы» и Негрейры. Совет директоров хочет, чтобы Лапорта дал объяснения 19 апреля

УЕФА хочет принять решение по делу «Барсы» и Негрейры в июне. В союзе понимают, что клуб обжалует возможное отстранение от ЛЧ, и потому не намерены затягивать

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6 комментариев

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error505
Только стало меньше новостей на эту тему - нет, Барселоне надо, чтобы ее продолжили обсуждать)))
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ARIGAMI ARIGAMI
За справедливость
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ConorNite
Вот было бы забавно, если представители Барсы открыто заявили бы на пресс-конференции, что клуб прижали из-за попытки создания СуперЛиги. Как бы на это отреагировал тот самый Чеферин или Тебас ?
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Barsa! bolshe chem klub
а хейтеров с Спортс.ру не позовут на пресс-конференцию?
долго искать не нужно кого...
они сами вылезут под этой новостью
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-3
-3
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DolJun
надеюсь барсу не расформируют, а просто отправят в сегунду) ведь фк мем должен продолжать генерировать рофлы)
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evil
Барселона: Рафик полностью невиновный
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