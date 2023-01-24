«Тоттенхэм» перехватил Данджуму у «Эвертона». Писали, что форвард «Вильярреала» уже согласовал контракт с «ирисками»

близок к переходу в « ».

Как пишет , «шпоры» достигли соглашения с « » об аренде нападающего. В ближайшее время Данджума пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Данджума согласовал контракт с « » и в минувшие выходные прошел медицинское обследование.

В текущем сезоне Данджума провел 10 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола. Его подробная статистика – здесь.