«Тоттенхэм» перехватил Данджуму у «Эвертона». Писали, что форвард «Вильярреала» уже согласовал контракт с «ирисками»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Арно Данджума Фабрицио Романо Футбол

Арно Данджума близок к переходу в «Тоттенхэм».

Как пишет Фабрицио Романо, «шпоры» достигли соглашения с «Вильярреалом» об аренде нападающего. В ближайшее время Данджума пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Данджума согласовал контракт с «Эвертоном» и в минувшие выходные прошел медицинское обследование.

В текущем сезоне Данджума провел 10 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола. Его подробная статистика – здесь.

11 комментариев

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Stas Politik
У руководства Вильярреала с головами всё в порядке? Для чего отпускать основного вратаря, двух нападающих в одно ТО по ходу сезона? Как итог, в клубе остаётся один вменяемый вратарь - 41-летний косячник Рейна и один нападающий без альтернативы - Жерар Морено...
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corazón blanco
Ответ artman
Как затычка Данжума связан с лучшим игроком клуба?) Гениальный коммент
Я лишь уточняю, для этого и стоит вопросительный знак в конце предложения, но конечно же нужно сразу накинуться.
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artman
Ответ corazón blanco
Добротный трансфер, но говорит ли это о том, что Тоттенхэм готов рассмотреть предложения по Кейну?
Как затычка Данжума связан с лучшим игроком клуба?) Гениальный коммент
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artman
Ответ Антон Собанин
Очень интересный трансфер, будет интересно посмотреть на него в Тоттенхэме!
Вообще ничего интересного. Типичный трансфер Леви, "чтобы было". Явно не согласованный с Конте. Конте не устраивал Бергвейн, который сильнее и, в отличие от Данжумы, основной игрок сборной Голландии. Чем Данжума лучше Стивена? Очередная затычка. Грустно это
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arspurs9
Ответ corazón blanco
Добротный трансфер, но говорит ли это о том, что Тоттенхэм готов рассмотреть предложения по Кейну?
Нет, и близко не в сравнение. Лишь аренда до лета пока что. Причем еще обсуждают возможный выкуп. Готовность рассматривать предложения по Кейну шпоры могут показать интересом к форварду уровня того же Осимхена, к примеру, о котором уже была речь.
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Obdob
Ого! Теперь у меня как и у ригоберга тоже будет свой Данжум!
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Galano
Ответ corazón blanco
Добротный трансфер, но говорит ли это о том, что Тоттенхэм готов рассмотреть предложения по Кейну?
Это никак не связано так то
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Direct free kick
Середняк опередил аутсайдер ха ха
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Pucheslav
Ответ corazón blanco
Добротный трансфер, но говорит ли это о том, что Тоттенхэм готов рассмотреть предложения по Кейну?
Это говорит о том что у Тоттенхэма теперь есть кого в атаку со скамейки выпускать, а не только один Ришарлисон и лазаретный Моура
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corazón blanco
Добротный трансфер, но говорит ли это о том, что Тоттенхэм готов рассмотреть предложения по Кейну?
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Антон Собанин
Очень интересный трансфер, будет интересно посмотреть на него в Тоттенхэме!
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-1
0
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