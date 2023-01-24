«Тоттенхэм» перехватил Данджуму у «Эвертона». Писали, что форвард «Вильярреала» уже согласовал контракт с «ирисками»
Арно Данджума близок к переходу в «Тоттенхэм».
Как пишет Фабрицио Романо, «шпоры» достигли соглашения с «Вильярреалом» об аренде нападающего. В ближайшее время Данджума пройдет медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что Данджума согласовал контракт с «Эвертоном» и в минувшие выходные прошел медицинское обследование.
В текущем сезоне Данджума провел 10 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола. Его подробная статистика – здесь.
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