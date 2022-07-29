«Реал» сделал запрос по 20-летнему форварду «Челси» и сборной Албании Брое

интересен 20-летний нападающий «Челси» Армандо Броя.

Мадридский клуб связался с «синими», чтобы узнать, доступен ли форвард для трансфера, пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard.

«Реал» хочет расстаться с несколькими игроками атаки и надеется подписать молодых нападающих. Броя входит в шорт-лист «Реала» на эту позицию. Сообщалось, что мадридский клуб хочет подписать форварда в возрасте около 20 лет.

рассматривает Армандо в качестве игрока обоймы основного состава на новый сезон. Несмотря на это, не исключено, что этим летом нападающий покинет «Челси».

Интерес к нему, помимо «Реала», проявляют , и несколько итальянских клубов. футболист тоже симпатичен, но лондонский клуб предпочел бы арендовать его.

В минувшем сезоне нападающий сборной Албании выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В 38 матчах за клуб во всех турнирах он забил 9 голов. Подробную статистику форварда можно изучить здесь.