Слуцкий о «туре по бывшим»: «В Англии Эдегор, хотя он Одегар, – лучший игрок АПЛ. Я летал в Монако к Головину, был на матче «Интер» – «Наполи» с глобально блистательным Хвичей»
Леонид Слуцкий рассказал, что скрывается за понятием «тур по бывшим».
– Ваш «тур по бывшим» – что это такое?
– Я давно не видел многих своих воспитанников, которые играют в европейских чемпионатах.
Я решил слетать в Англию, где смог встретиться не только с Мартином Эдегором, как его у нас называют, хотя он Одегар, и сейчас лучший игрок английской Премьер-лиги – в ноябре-декабре был признан – и капитан лондонского «Арсенала».
Я даже ходил на матч четвертого дивизиона чемпионата Англии – League Two, где тоже играет футболист – Макс Кларк (выступает за «Стивенейдж» – прим. Sports.ru) – который был у меня в «Витессе», был в «Халле».
Я летал в Шотландию, где в «Селтике» Хакшабанович, Старфельт и Абильгор (Оливер Абильгор перешел в «Верону» 1 февраля 2023-го – прим. Sports.ru).
Я летал в Монако – понятно, что Александр Головин. И я был на матче «Интер» – «Наполи» с блистательным, ну, в той игре не блистательным, но глобально блистательным Хвичей Кварацхелией.
Я смог посетить какую-то группу своих бывших футболистов, с которым работал и с которыми сохраняю просто прекрасные отношения, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Рубина» в разговоре с Денисом Казанским.
Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»
Леонид Слуцкий: «У меня было огромное количество собеседований в АПЛ. Но всегда думают: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…»
Только живой пример, что любой за 4 года может исписаться и стать никем (c)
Другой такой же - Сёмин, и то с оговорками, пожалуй.
а по факту он сыграл огромную роль в становлении Эдегора, Хвичи, Головина и буквально воспитал с детства Колодина и Романа Адамова, игроков весьма ограниченных, но под чутким руководством Слуцкого дошедших до неплохого уровня
Когда он говорит, мол этих футболистов воспитал, то тоже это сомнительно, там и другие люди сложа не сидели, особенно отцы и матери, да и другие тренеры много дали этим футболистам.
Возьмем Головина. В Калтане там однорукий тренер занимался, потом в ЦСКА Слуцкий поработал с ним, 2 года Ганчаренко довел до ума Сашу и продали в Монако, где уже с ним работают другие тренеры этого клуба.
Но Слуцкий делает вид, что это он его тренирует, типа ему звоню,типа приезжаю и болтает о нем довольно часто.
Иди тренируй Леня, болтай меньше!
Рубин отправил в ФНЛ и за это спасибо, отомстил за 2012 год, теперь возьми условно Зенит и отведи их, как Иван Сусанин, в первую лигу, станешь народным героем, оперу кто-нибудь напишет в честь этого события.
Каждый раз видя его где то в качестве картинки задаешь один и тот же вопрос, ну почему при всех его деньгах он так отвратительно внешне выглядит. Спасает только одно- дорогой шмот. Ну дела даже не во внешней генетике, а вообще, в целом, человек то довольно молодой, при этом в спорте и так омерзительно выглядит. Как антипод внешности и харизмы будучи в спорте- Тен хааг на его фоне.
Не удивительно что бывшие игроки с ним общаются, но мне кажется у него в командах по отношению к нему панибратство, может ошибаюсь