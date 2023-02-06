Слуцкий о «туре по бывшим»: «В Англии Эдегор, хотя он Одегар, – лучший игрок АПЛ. Я летал в Монако к Головину, был на матче «Интер» – «Наполи» с глобально блистательным Хвичей»

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Леонид Слуцкий рассказал, что скрывается за понятием «тур по бывшим».

– Ваш «тур по бывшим» – что это такое?

– Я давно не видел многих своих воспитанников, которые играют в европейских чемпионатах.

Я решил слетать в Англию, где смог встретиться не только с Мартином Эдегором, как его у нас называют, хотя он Одегар, и сейчас лучший игрок английской Премьер-лиги – в ноябре-декабре был признан – и капитан лондонского «Арсенала».

Я даже ходил на матч четвертого дивизиона чемпионата Англии – League Two, где тоже играет футболист – Макс Кларк (выступает за «Стивенейдж» – прим. Sports.ru) – который был у меня в «Витессе», был в «Халле».

Я летал в Шотландию, где в «Селтике» Хакшабанович, Старфельт и Абильгор (Оливер Абильгор перешел в «Верону» 1 февраля 2023-го – прим. Sports.ru).

Я летал в Монако – понятно, что Александр Головин. И я был на матче «Интер» – «Наполи» с блистательным, ну, в той игре не блистательным, но глобально блистательным Хвичей Кварацхелией.

Я смог посетить какую-то группу своих бывших футболистов, с которым работал и с которыми сохраняю просто прекрасные отношения, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Рубина» в разговоре с Денисом Казанским.

Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»

Леонид Слуцкий: «У меня было огромное количество собеседований в АПЛ. Но всегда думают: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…»

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38 комментариев

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zer
Ответ Shuller18
Как бы дальнейшая карьера Базелюка и Нетфуллина показала, что дело было не в Слуцком, тем более, шансы получали оба, да и конкуренция тогда была аховая, и все конкуренты дружно клали болт на развитие молодёжи. Но только от Слуцкого хотели, чтобы он выпускал условного Нетфуллина против Диарра или Витцеля, и при этом побеждал в РПЛ...
Головин, если мне память не изменяет, на банку Натхо усадил. кто хотел развиваться - тот при Слуцком развивался
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Griezmann_Ufa
Ответ v.belorussky
Слуцкий - один из самых живых тренеров, какие были у нас. С ним интересно. Это контрастирует на фоне многих других, кто говорят и живут штампами. Другой такой же - Сёмин, и то с оговорками, пожалуй.
да
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Master Slova
Ответ Pok_Toholo
Головин, Эдегор, Хвича. А как же Муса?
а где он сейчас?
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sintenced
Слатскай хотя бы загуглил прежде чем умничать. Вот сам Мартин учит, как произносить его фамилию: https://www.thesun.co.uk/sport/football/13868308/odegaard-arsenal-name-pronounce-real-madrid-transfer/
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Master Slova
Ответ Belfast Boy
А я вообще-то Слацки по-английски, заметил Леонид
ШлюхаНебо он по английски
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Redmurza
Ответ v.belorussky
Слуцкий - один из самых живых тренеров, какие были у нас. С ним интересно. Это контрастирует на фоне многих других, кто говорят и живут штампами. Другой такой же - Сёмин, и то с оговорками, пожалуй.
Ведь он же живой!
Только живой пример, что любой за 4 года может исписаться и стать никем (c)
+1
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Ковид 07.10.52
Молодец, понимает . как можно отдыхать....поездил по Европе, заодно с друзьями встретился...Я даже не знаю, кто такой тур из наших неумех может сделать, если только Семак по Бразилии лет через десять...если, как врага родины не посадят...
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Ковид 07.10.52
Ответ TheSportNik
О человеку явно делать нечего или по простому с жиру бесится. Какой смысл в его поездках по миру, включи ТВ и смотри. Может Слуцкий хочет вызвать у людей зависть, типа какой я крутой, но лично мне это смешно. Когда он говорит, мол этих футболистов воспитал, то тоже это сомнительно, там и другие люди сложа не сидели, особенно отцы и матери, да и другие тренеры много дали этим футболистам. Возьмем Головина. В Калтане там однорукий тренер занимался, потом в ЦСКА Слуцкий поработал с ним, 2 года Ганчаренко довел до ума Сашу и продали в Монако, где уже с ним работают другие тренеры этого клуба. Но Слуцкий делает вид, что это он его тренирует, типа ему звоню,типа приезжаю и болтает о нем довольно часто. Иди тренируй Леня, болтай меньше! Рубин отправил в ФНЛ и за это спасибо, отомстил за 2012 год, теперь возьми условно Зенит и отведи их, как Иван Сусанин, в первую лигу, станешь народным героем, оперу кто-нибудь напишет в честь этого события.
Мой вам совет: Не завидуйте, раз отдыхать умеете только у ТВ....
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DoDidDone
Слуцкий похож на деревенского, который побывал заграницей, пообщался с «людьми» и теперича односельчанам сказки сказывает, а они ржут и ему подливают, но в меру, чтоб не накладно вышло
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Shuller18
Ответ zer
помню как про Слуцкого говорили, что он с молодыми игроками работать не умеет, потому что Базелюк и Нетфулин не играет а по факту он сыграл огромную роль в становлении Эдегора, Хвичи, Головина и буквально воспитал с детства Колодина и Романа Адамова, игроков весьма ограниченных, но под чутким руководством Слуцкого дошедших до неплохого уровня
Как бы дальнейшая карьера Базелюка и Нетфуллина показала, что дело было не в Слуцком, тем более, шансы получали оба, да и конкуренция тогда была аховая, и все конкуренты дружно клали болт на развитие молодёжи. Но только от Слуцкого хотели, чтобы он выпускал условного Нетфуллина против Диарра или Витцеля, и при этом побеждал в РПЛ...
+4
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Gustav Forsberg
Ответ Лучезарный
Леонид кайфануть от жизни решил
самое время, учитывая что горизонт планирования снизился до 2х недель
+5
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Кирилл Голивец
Ответ v.belorussky
Слуцкий - один из самых живых тренеров, какие были у нас. С ним интересно. Это контрастирует на фоне многих других, кто говорят и живут штампами. Другой такой же - Сёмин, и то с оговорками, пожалуй.
А как же Григорян?)
+1
-1
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v.belorussky
Слуцкий - один из самых живых тренеров, какие были у нас. С ним интересно. Это контрастирует на фоне многих других, кто говорят и живут штампами.

Другой такой же - Сёмин, и то с оговорками, пожалуй.
+11
-2
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zer
помню как про Слуцкого говорили, что он с молодыми игроками работать не умеет, потому что Базелюк и Нетфулин не играет

а по факту он сыграл огромную роль в становлении Эдегора, Хвичи, Головина и буквально воспитал с детства Колодина и Романа Адамова, игроков весьма ограниченных, но под чутким руководством Слуцкого дошедших до неплохого уровня
+11
-1
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Pok_Toholo
Головин, Эдегор, Хвича. А как же Муса?
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TheSportNik
О человеку явно делать нечего или по простому с жиру бесится. Какой смысл в его поездках по миру, включи ТВ и смотри. Может Слуцкий хочет вызвать у людей зависть, типа какой я крутой, но лично мне это смешно.
Когда он говорит, мол этих футболистов воспитал, то тоже это сомнительно, там и другие люди сложа не сидели, особенно отцы и матери, да и другие тренеры много дали этим футболистам.
Возьмем Головина. В Калтане там однорукий тренер занимался, потом в ЦСКА Слуцкий поработал с ним, 2 года Ганчаренко довел до ума Сашу и продали в Монако, где уже с ним работают другие тренеры этого клуба.
Но Слуцкий делает вид, что это он его тренирует, типа ему звоню,типа приезжаю и болтает о нем довольно часто.
Иди тренируй Леня, болтай меньше!
Рубин отправил в ФНЛ и за это спасибо, отомстил за 2012 год, теперь возьми условно Зенит и отведи их, как Иван Сусанин, в первую лигу, станешь народным героем, оперу кто-нибудь напишет в честь этого события.
+1
-3
-2
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2vdhrvmmzf
Ответ Belfast Boy
А я вообще-то Слацки по-английски, заметил Леонид
Иф хи сак ми
+7
-1
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Ole Gunor
Алло, Эдегор? Это Леня, возьми трубку.
Каждый раз видя его где то в качестве картинки задаешь один и тот же вопрос, ну почему при всех его деньгах он так отвратительно внешне выглядит. Спасает только одно- дорогой шмот. Ну дела даже не во внешней генетике, а вообще, в целом, человек то довольно молодой, при этом в спорте и так омерзительно выглядит. Как антипод внешности и харизмы будучи в спорте- Тен хааг на его фоне.
+1
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Belfast Boy
А я вообще-то Слацки по-английски, заметил Леонид
СлатСкай©😎
+9
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Zidan GOAT
Ответ ta-tosha
Эдегор лучший игрок АПЛ? что он курит?
И в чем он неправ прямо сейчас ?
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ta-tosha
Комментарий скрыт
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Garik_new
Тренировать надо так чтобы футболистам было о чем поговорить с бывшим тренером.
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Юрий Кечко
А так все таки приятный мужик Леонид
Не удивительно что бывшие игроки с ним общаются, но мне кажется у него в командах по отношению к нему панибратство, может ошибаюсь
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Night Crawler
"Хотя он и Одегар". Да нет, он всё же Эдегор будет по правилам норвежского языка. Как и Холанн, а не Холанд или Хааланд.
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fargys
Ответ Apol
Хорошо, что хоть не говорит, что он их раскрыл как тренер
Головин, Эдегор и Хвича своё становление проходили под его руководством. Раскрыл, не раскрыл не знаю, но вклад в их развитие он внёс немалый.
+2
-3
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