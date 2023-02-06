Слуцкий о «туре по бывшим»: «В Англии Эдегор, хотя он Одегар, – лучший игрок АПЛ. Я летал в Монако к Головину, был на матче «Интер» – «Наполи» с глобально блистательным Хвичей»

Леонид Слуцкий рассказал, что скрывается за понятием «тур по бывшим».

– Ваш «тур по бывшим» – что это такое?

– Я давно не видел многих своих воспитанников, которые играют в европейских чемпионатах.

Я решил слетать в Англию, где смог встретиться не только с , как его у нас называют, хотя он Одегар, и сейчас лучший игрок английской Премьер-лиги – в ноябре-декабре был признан – и капитан лондонского « ».

Я даже ходил на матч четвертого дивизиона чемпионата Англии – League Two, где тоже играет футболист – (выступает за « » – прим. Sports.ru) – который был у меня в « », был в «Халле».

Я летал в Шотландию, где в «Селтике» Хакшабанович, Старфельт и Абильгор (Оливер Абильгор перешел в «Верону» 1 февраля 2023-го – прим. Sports.ru).

Я летал в Монако – понятно, что Александр Головин. И я был на матче «Интер» – «Наполи» с блистательным, ну, в той игре не блистательным, но глобально блистательным Хвичей Кварацхелией.

Я смог посетить какую-то группу своих бывших футболистов, с которым работал и с которыми сохраняю просто прекрасные отношения, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Рубина» в разговоре с Денисом Казанским.

Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»

Леонид Слуцкий: «У меня было огромное количество собеседований в АПЛ. Но всегда думают: «Блин, никогда русский не работал, блин, как он сможет…»