«Иванов не разбирается в единоборствах. Если фол на Соболеве пропускаешь, что ты в моменте с Зобниным нашел?» Экс-арбитр Хусаинов о матче «Спартак» – «Динамо»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов недоволен судейскими решениями в матче «Спартака» и «Динамо»

В 22-м туре Мир «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3. На 41-й минуте матча арбитр не назначил пенальти в пользу «Спартака» после падения в штрафной. На 84-й минуте упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с . Иванов после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который затем реализовал Соболев.

«Есть такая присказка от Валерия Баскакова‑старшего: «Такие пенальти ставятся за большие советские деньги». Если по игре, то в первом тайме шла атака «Спартака» по левому флангу, Соболева в единоборстве завалил захватом руками игрок «Динамо». Арбитр Иванов был в прекрасной позиции, но не отреагировал. ВАР в данной ситуации тоже промолчал, а нарушение было. Ноги Соболева стояли до штрафной площадки, а само нарушение – захват руками – было в штрафной. Это очевидное нарушение: в середине поля это фол, а в данном случае – пенальти.

Теперь по эпизоду с Зобниным. Подача мяча, судья Иванов спрятался – ушел влево в диагональ, хотя основная борьба – захваты, толчки – происходят в центре штрафной площади. Позицию нужно было занимать с другой стороны. Но Иванов ставит пенальти, не видя игровой ситуации. Безбородов справедливо зовет его к монитору, арбитр решения не меняет. Почему? Очевидная симуляция со стороны Зобнина. Зачем Иванов это сделал?

Он опять заставляет размышлять о своей низкой квалификации. Иванов не разбирается в единоборствах. Если сравнивать два эпизода – один с падением Соболева, другой с падением Зобнина, – они абсолютно разные по решению. Если фол на Соболеве пропускаешь, то что ты в моменте с Зобниным нашел? В итоге Иванов допускает одну ошибку, потом идет к монитору, когда ему говорят, что пенальти не было, и утверждает, что 11‑метровый был. Почему? Он исправляет предыдущую ошибку. А это уже две ошибки. На мой взгляд это очевидная ошибка, повлиявшая на результат матча», – сказал бывший арбитр.

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