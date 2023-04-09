«Иванов не разбирается в единоборствах. Если фол на Соболеве пропускаешь, что ты в моменте с Зобниным нашел?» Экс-арбитр Хусаинов о матче «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Сергей Хусаинов Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин видеоповторы Эли Даса Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Экс-арбитр Сергей Хусаинов недоволен судейскими решениями в матче «Спартака» и «Динамо»

В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3. На 41-й минуте матча арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу «Спартака» после падения Александра Соболева в штрафной. На 84-й минуте Роман Зобнин упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с Эли Дасой. Иванов после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который затем реализовал Соболев.

«Есть такая присказка от Валерия Баскакова‑старшего: «Такие пенальти ставятся за большие советские деньги». Если по игре, то в первом тайме шла атака «Спартака» по левому флангу, Соболева в единоборстве завалил захватом руками игрок «Динамо». Арбитр Иванов был в прекрасной позиции, но не отреагировал. ВАР в данной ситуации тоже промолчал, а нарушение было. Ноги Соболева стояли до штрафной площадки, а само нарушение – захват руками – было в штрафной. Это очевидное нарушение: в середине поля это фол, а в данном случае – пенальти.

Теперь по эпизоду с Зобниным. Подача мяча, судья Иванов спрятался – ушел влево в диагональ, хотя основная борьба – захваты, толчки – происходят в центре штрафной площади. Позицию нужно было занимать с другой стороны. Но Иванов ставит пенальти, не видя игровой ситуации. Безбородов справедливо зовет его к монитору, арбитр решения не меняет. Почему? Очевидная симуляция со стороны Зобнина. Зачем Иванов это сделал?

Он опять заставляет размышлять о своей низкой квалификации. Иванов не разбирается в единоборствах. Если сравнивать два эпизода – один с падением Соболева, другой с падением Зобнина, – они абсолютно разные по решению. Если фол на Соболеве пропускаешь, то что ты в моменте с Зобниным нашел? В итоге Иванов допускает одну ошибку, потом идет к монитору, когда ему говорят, что пенальти не было, и утверждает, что 11‑метровый был. Почему? Он исправляет предыдущую ошибку. А это уже две ошибки. На мой взгляд это очевидная ошибка, повлиявшая на результат матча», – сказал бывший арбитр.

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9 комментариев

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КБ Сергей
Ну, в общем, понятно разъяснил. Можно соглашаться по эпизодам, можно не соглашаться. Но в одном Хусаинов точно прав: иванов вообще не судья. Он не сильный, не слабый, он - никакой.
Кстати, во втором тайме, в штрафной Динамо была ещё очевидная игра рукой. Причём, абсолютно непонятно, почему этот эпизод пропустил не только иванов, но и помощники на ВАРе? Хотя, на ВАРе, будь их воля, они бы ни в одном из трёх эпизодов, нарушений бы не разглядели.)))
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Samoilov.com.70
Самое смешное что все злопыхатели Спартака визжат !!!))) Недоросли , Спартак отыгрывался только потому , что у Селихова был «неудачный» день ( я не думаю что ему бабла сунули ) а так Динамо проиграли в одни ворота!!))
+6
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+4
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Удар Кержакова
Ответ IvanKo
Ну, т.е. когда судья свистит раньше, и отменяет из-за этого гол - это нормально. Какая-то однобокая позиция. Тем более весь матч Спартак играл лучше, а Динамо уже с 75 минуты село к своим воротам.
и там и там ошибка. смысл сравнивать?
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IvanKo
И где все злопыхатели, которые обвиняли всегда ПРОСпартаковского Хусаинова? Или когда он признал ошибку судьи - можно промолчать, что он всегда только в пользу Спартака комментирует решения.
+4
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IvanKo
Ответ Удар Кержакова
классическая тема спартачей, отскочить за счёт судьи, и ныть что судья ошибался в обе стороны.
Ну, т.е. когда судья свистит раньше, и отменяет из-за этого гол - это нормально. Какая-то однобокая позиция. Тем более весь матч Спартак играл лучше, а Динамо уже с 75 минуты село к своим воротам.
+9
-3
+6
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Skip
на Соболеве действительно пенальти был
+2
-3
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Виталий
Опять разговоры о судействе , стоит уже привыкнуть))
+1
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Удар Кержакова
классическая тема спартачей, отскочить за счёт судьи, и ныть что судья ошибался в обе стороны.
+6
-8
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Тёма Тёма
Хабиба на ВАР надо посадить. Он разбирается. 🤣
+2
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