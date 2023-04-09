Соболев после дубля «Динамо»: «Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Соболев Футбол

Александр Соболев связывает спад в результативности с тем, что его голы не засчитывали

Нападающий «Спартака» вчера сделал дубль в игре против «Динамо» (3:3).

– Абаскаль на пресс-конференции сказал, что «Спартак» забил 6 голов – вероятно, имелось ввиду, что три в свои, три в чужие. Согласны с такой трактовкой?

– Да, сто процентов. Все голы в наши ворота были забиты после наших ошибок.

– Поясните, как забили автогол.

– Мяч попал в меня, я даже ногой не успел пошевелить – мяч попал в нее и отлетел в ворота.

– В матче с «Динамо» вы забили 50-й гол в РПЛ. Какой самый памятный гол во всех турнирах?

– Наверное, в финале Кубка.

– На матч вас не первый раз выводит сын.

– Да, уже традиция. Он говорит – вывожу тебя на матч. Целует, желает удачи. Ничего особенного, но ему нравится атмосфера.

– Чувствуете, что у вас был некий кризис этой весной?

– Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали, немного нервничал. Вот сейчас получилось, ярко отпраздновал, но в голове все равно было – хоть бы его засчитали. Даже удивлен, что засчитали, – сказал Соболев.

Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.

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19 комментариев

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Мартинелли
Ответ TinTin
Я бы желтую ему дал еще за симуляцию в штрафной в первом тайме. И весь матч он провоцировал конфликты
а ты почему сейчас тут провоцируешь конфликты?
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Александр Жердин
Вообще-то Соболев на КК наговорил рефери. И это не считая других эпизодов.
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.ru
– Поясните, как забили автогол...
– Мяч попал в меня, я даже упасть не успел...
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AminO2
Это был кризис жанра. Гиперинфляция числа Авогардо в закрытой системе.
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Игорь Пичугин
Ногой не успел шевельнуть, мяч попал в ногу, у кривоногого Зобнина тоже, до меня коснулись я упал.
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Олег Комисаров
Ответ Recreated
...Но с левого пеналя я не промахнулся!)
Вернули гол, который не зачитали) еще один остался)
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Recreated
...Но с левого пеналя я не промахнулся!)
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BET3P
У Соболева хет-трик!!!
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dreamstep
Ну да, так можно рассуждать что Спартак чемпион, просто идёт на 3 месте но Соболев считает что чемпион!
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Колбаскер тут
Когда-нибудь его удалят. Но я не доживу
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Alexander p.
У спортачей всегда судьи виноваты))
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avcgloronalduMU
как вы этот уг смотрите то))
что команды, что судейство
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Альтависта
🤡🤡🤡
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MstAndreev
Соболев: "Я каждый матч кладу по трехе. Поздравляю болельщиков Спартака с очередной победой. Идем по чемпионскому графику!"
+2
-2
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angry horse
мерзкий персонаж 😎
+8
-6
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Виталий
Комментарии про "дельфина" в студию )) ребят , у вас у всех фантазии что-ли нет ? И главное самим не надоело ещё? )))
+2
-3
-1
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Игорь Пичугин
На чаепитие с судьишками наверное на это давил,главное на Иванова подействовало.
+13
-7
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Spartakus1984
НУ как бы по факту)).Вообще даже когда Соболев не забивает то очень полезно играет,и отбирает и пасы дает голевые и в подыгрыше,небо и земля по сранению с Николссоном.
+2
-5
-3
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TinTin
Я бы желтую ему дал еще за симуляцию в штрафной в первом тайме. И весь матч он провоцировал конфликты
+19
-6
+13
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