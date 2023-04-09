Соболев после дубля «Динамо»: «Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали»
Александр Соболев связывает спад в результативности с тем, что его голы не засчитывали
Нападающий «Спартака» вчера сделал дубль в игре против «Динамо» (3:3).
– Абаскаль на пресс-конференции сказал, что «Спартак» забил 6 голов – вероятно, имелось ввиду, что три в свои, три в чужие. Согласны с такой трактовкой?
– Да, сто процентов. Все голы в наши ворота были забиты после наших ошибок.
– Поясните, как забили автогол.
– Мяч попал в меня, я даже ногой не успел пошевелить – мяч попал в нее и отлетел в ворота.
– В матче с «Динамо» вы забили 50-й гол в РПЛ. Какой самый памятный гол во всех турнирах?
– Наверное, в финале Кубка.
– На матч вас не первый раз выводит сын.
– Да, уже традиция. Он говорит – вывожу тебя на матч. Целует, желает удачи. Ничего особенного, но ему нравится атмосфера.
– Чувствуете, что у вас был некий кризис этой весной?
– Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали, немного нервничал. Вот сейчас получилось, ярко отпраздновал, но в голове все равно было – хоть бы его засчитали. Даже удивлен, что засчитали, – сказал Соболев.
Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.
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– Мяч попал в меня, я даже упасть не успел...
что команды, что судейство