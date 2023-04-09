Соболев после дубля «Динамо»: «Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали»

Александр Соболев связывает спад в результативности с тем, что его голы не засчитывали

Нападающий «Спартака» вчера сделал дубль в игре против «Динамо» (3:3).

– Абаскаль на пресс-конференции сказал, что «Спартак» забил 6 голов – вероятно, имелось ввиду, что три в свои, три в чужие. Согласны с такой трактовкой?

– Да, сто процентов. Все голы в наши ворота были забиты после наших ошибок.

– Поясните, как забили автогол.

– Мяч попал в меня, я даже ногой не успел пошевелить – мяч попал в нее и отлетел в ворота.

– В матче с «Динамо» вы забили 50-й гол в . Какой самый памятный гол во всех турнирах?

– Наверное, в финале Кубка.

– На матч вас не первый раз выводит сын.

– Да, уже традиция. Он говорит – вывожу тебя на матч. Целует, желает удачи. Ничего особенного, но ему нравится атмосфера.

– Чувствуете, что у вас был некий кризис этой весной?

– Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали, немного нервничал. Вот сейчас получилось, ярко отпраздновал, но в голове все равно было – хоть бы его засчитали. Даже удивлен, что засчитали, – сказал Соболев.

Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.

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