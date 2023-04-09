«Зачем Даса хватал Зобнина? Вряд ли бы мяч дошел до него. С ВАР любая задержка фиксируется». Кобелев о пенальти «Спартака»

Теги Спартак Андрей Кобелев премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Эли Даса Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Кобелев прокомментировал пенальти в ворота «Динамо» после падения Романа Зобнина

В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3). В концовке встречи арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» за падение в штрафной площади Романа Зобнина после фола Эли Дасы. Форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

– Ключевой момент дерби – падение Зобнина в штрафной «Динамо». Фолил ли на спартаковце Даса?

– Уф... Хороший вопрос. Я с этими трактовками, с ВАР уже запутался. Видно было, что Даса руками задержал Зобнина, прихватил его. Хотя я не понял, в чем был смысл таких действий игрока бело-голубых. Зачем он его трогал?!

– Поясните, пожалуйста.

– Вряд ли бы мяч дошел до Зобнина. Там было такое скопление игроков... Отсюда у меня возникает вопрос к Дасе. Если ты потерял позицию в своей штрафной, то с учетом работы ВАР ты не имеешь права руками дергать соперника. Даса рисковал. Риск не оправдался. Если раньше арбитр мог этого не заметить, то теперь ВАР всегда подстраховывает. Любая задержка фиксируется. Ну и зачем Даса хватал сзади Зобнина? Не понимаю... – сказал бывший тренер «Динамо».

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9 комментариев

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Карпов Стас
Ответ КБ Сергей
Ну, можно подумать, что такой пенальти поставили впервые. В ворота Спартака и не такие назначались. По факту, нарушение было, причём, внимание больше стоит обратить на ноги. Однако, почему-то, никто не говорит о неназначенном пенальти за игру рукой. И если по пенальти на Зобнине ещё можно спорить (сильно хватал, или не очень), то игра рукой была 100%-ной.
Да , про руку везде молчат!
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КБ Сергей
Ну, можно подумать, что такой пенальти поставили впервые. В ворота Спартака и не такие назначались. По факту, нарушение было, причём, внимание больше стоит обратить на ноги. Однако, почему-то, никто не говорит о неназначенном пенальти за игру рукой. И если по пенальти на Зобнине ещё можно спорить (сильно хватал, или не очень), то игра рукой была 100%-ной.
+1
0
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Nickolay Lyskov
"Если раньше арбитр мог этого не заметить, то теперь ВАР всегда подстраховывает. Любая задержка фиксируется. " - замечательно, только вот в данном матче все случилось ровно наоборот, и ВАР, как раз, подсказывал, что пенальти не было.
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Valentin Kompaneytsev
Нет одинаковой трактовки одного и того же эпизода ни у судей, ни у экспертов.
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besaxara
Кобелев пьяный что ли. Причину со следствием путает.
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Нейтральный критик
Андрей Николаевич, ты должен был бороться со злом, а не присоединяться к нему.
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Евгений Кузнецов
удивительно, но здесь Иванов максимально круто всё увидел. думаю, чуваки из ВАР его вообще хотели отговорить от пенальти, подозвав к монитору (вот к ним точно есть вопросы). но, нарушение 100%
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Dmitry Orlov
При чём тут ВАР, если судья сразу пенальти дал? ВАР мог только отменить это решение.
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Sajres_Smit
Плюс это Зобнин,который ни пас отдать точный не может ни пробить в створ - только по воробьям. Его можно было вообще одного оставить - он бы назад пас отдал.
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