«Зачем Даса хватал Зобнина? Вряд ли бы мяч дошел до него. С ВАР любая задержка фиксируется». Кобелев о пенальти «Спартака»

Андрей Кобелев прокомментировал пенальти в ворота «Динамо» после падения Романа Зобнина

В 22-м туре Мир « » и «Динамо» сыграли вничью (3:3). В концовке встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» за падение в штрафной площади после фола . Форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

– Ключевой момент дерби – падение Зобнина в штрафной «Динамо». Фолил ли на спартаковце Даса?

– Уф... Хороший вопрос. Я с этими трактовками, с ВАР уже запутался. Видно было, что Даса руками задержал Зобнина, прихватил его. Хотя я не понял, в чем был смысл таких действий игрока бело-голубых. Зачем он его трогал?!

– Поясните, пожалуйста.

– Вряд ли бы мяч дошел до Зобнина. Там было такое скопление игроков... Отсюда у меня возникает вопрос к Дасе. Если ты потерял позицию в своей штрафной, то с учетом работы ВАР ты не имеешь права руками дергать соперника. Даса рисковал. Риск не оправдался. Если раньше арбитр мог этого не заметить, то теперь ВАР всегда подстраховывает. Любая задержка фиксируется. Ну и зачем Даса хватал сзади Зобнина? Не понимаю... – сказал бывший тренер «Динамо».

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