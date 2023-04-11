Личка о том, чего ему не хватает в России: «Хорошего пива за ужином. Здесь его не пью»
Марцел Личка признался, что в России ему не хватает чешского пива .
– Оренбург похож на вашу родную Остраву?
– О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.
– Чего из Остравы вам не хватает?
– Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью.
– Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс говорил, что русское пиво даже нельзя назвать пивом.
– Сто процентов. Очень точно сказано, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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