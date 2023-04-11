Личка о том, чего ему не хватает в России: «Хорошего пива за ужином. Здесь его не пью»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Марцел Личка алкоголь и спорт Футбол

Марцел Личка признался, что в России ему не хватает чешского пива .

– Оренбург похож на вашу родную Остраву?

– О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.

– Чего из Остравы вам не хватает?

– Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью.

– Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс говорил, что русское пиво даже нельзя назвать пивом.

– Сто процентов. Очень точно сказано, – сказал главный тренер «Оренбурга». 

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8 комментариев

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OneMind
Да хорошее пиво сейчас научились варить в России, а при желании в любом приличном пивном ресторане всегда есть неплохой выбор импортного
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Ростов-на-Дону
Врёт. Естт пиво чешское..
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Dvin
В Чехии действительно прекрасное пиво. Но в России не всё так плохо, даже в Оренбурге) есть, например, крафтовое местечко Factory
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Mohnatiy
Нормально всё с пивом в России, особенно если Клинское не пить.
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Михаил Сафонов
Ну в моем случает с пивчанским тоже тяжко, после Чехии не пью пиво дома🙈🙈🙈
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Михо
Да нормально все с пивом в России) чешского нет из за санкций, но выбор немецкого достойный, даже Хофброй есть в продаже
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Пако
Чехи сами и виноваты, что в России нет чешского пива. Перестарались с санкциями.
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Ебздрогыч
Марцел, ты же в России, какое пиво? Пей водку!
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