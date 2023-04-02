Личка об 1:1 с «Крыльями»: «Довольны результатом. Могло быть и 2:2, и 3:3»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка доволен ничьей с «Крыльями Советов» (1:1).

«Набрали одно очко, довольны результатом. Мы понимали, что это важная игра для соперника. Это хорошая команда, у которой не получается выиграть два‑три матча подряд, и мы не хотели позволить им начать победную серию с нами.

Неделю говорил ребятам, что игра будет агрессивной, надо выходить из‑под прессинга. «Крылья» забили, продолжили играть в свой футбол, но позволили нам сравнять счет.

После перерыва сыграли 15 минут, и соперник перестал быть уверенным в себе. Мы же ошибались, позволили им выходить в контратаки. Спасибо вратарю, который спас нас.

Стаматов и Воробьев и у нас могли забить. 1:1 – хороший счет, но мог быть и 2:2, и 3:3», – сказал Личка.

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2 комментария

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Дмитрий Агалаков
Адекватный комментарий. Всё по делу сказано.
+4
0
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Вова Гаврилов
Хороший тренер, виден поступательный прогресс команды
+9
-1
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