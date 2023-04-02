Личка об 1:1 с «Крыльями»: «Довольны результатом. Могло быть и 2:2, и 3:3»

Главный тренер « » доволен ничьей с « » (1:1).

«Набрали одно очко, довольны результатом. Мы понимали, что это важная игра для соперника. Это хорошая команда, у которой не получается выиграть два‑три матча подряд, и мы не хотели позволить им начать победную серию с нами.

Неделю говорил ребятам, что игра будет агрессивной, надо выходить из‑под прессинга. «Крылья» забили, продолжили играть в свой футбол, но позволили нам сравнять счет.

После перерыва сыграли 15 минут, и соперник перестал быть уверенным в себе. Мы же ошибались, позволили им выходить в контратаки. Спасибо вратарю, который спас нас.

Стаматов и Воробьев и у нас могли забить. 1:1 – хороший счет, но мог быть и 2:2, и 3:3», – сказал Личка.