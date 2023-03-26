Форвард «Оренбурга» Воробьев о давлении на Личку в Чехии: «У него есть стержень, если он остался здесь»
Игрок «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о давлении на тренера Марцела Личку в Чехии.
– Нам он об этом ничего не говорил. Мы работали как обычно. Рады, что он с нами! Если Марцел остался здесь, значит, у него есть стержень!
– Как восприняли продление контракта с главным тренером?
– Мы все очень рады! Марцел – очень качественный тренер. Все рады, что он остается здесь.
Мы сделали ему довольно жесткий коридор! Продолжаем работать вместе дальше, – сказал нападающий.
и Оренбургу