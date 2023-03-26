Форвард «Оренбурга» Воробьев о давлении на Личку в Чехии: «У него есть стержень, если он остался здесь»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Политика Дмитрий Воробьев Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Игрок «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о давлении на тренера Марцела Личку в Чехии.

– Нам он об этом ничего не говорил. Мы работали как обычно. Рады, что он с нами! Если Марцел остался здесь, значит, у него есть стержень!

– Как восприняли продление контракта с главным тренером?

– Мы все очень рады! Марцел – очень качественный тренер. Все рады, что он остается здесь.

Мы сделали ему довольно жесткий коридор! Продолжаем работать вместе дальше, – сказал нападающий.

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3 комментария

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xa-xa
Пишите ему в Личку...
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инок
Личка всем доказал, что он хороший тренер. Успехов ему
и Оренбургу
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Колбаскер тут
И никто в России его не гнобит за то, что его правительство поставляет оружие на Украину. Потому что у нас умные люди
+2
-3
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