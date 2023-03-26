Форвард «Оренбурга» Воробьев о давлении на Личку в Чехии: «У него есть стержень, если он остался здесь»

Игрок « » высказался о давлении на тренера в Чехии.

– Нам он об этом ничего не говорил. Мы работали как обычно. Рады, что он с нами! Если Марцел остался здесь, значит, у него есть стержень!

– Как восприняли продление контракта с главным тренером?

– Мы все очень рады! Марцел – очень качественный тренер. Все рады, что он остается здесь.

Мы сделали ему довольно жесткий коридор! Продолжаем работать вместе дальше, – сказал нападающий.