Александр Мостовой: «Семак с «Уфой» выше 7-го места не поднимался, пришел в «Зенит» и уже 4 года чемпион. Ну конечно!»
Александр Мостовой упомянул Сергея Семака, обсуждая работу Марцела Лички в «Оренбурге».
«Я и говорю, что Личка, например, получше делает все. Он с «Оренбургом» и вышел в Премьер-лигу, побеждает и идет в турнирной таблице хорошо.
Уйдет ли он из «Оренбурга»? Посмотрим. У нас Семак до попадания в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался (Семак с «Уфой» занимал 6-е место в сезоне-2017/18 – Sports.ru).
А как вы хотите с «Уфой» второе место занять? Пришел в «Зенит» и уже четыре года подряд чемпион! Ну конечно! А что, «Зенит» должен седьмое место занимать? Он никогда не будет седьмым.
Думаю, что «Оренбург» уже не поднимется выше. Если бы был месте на втором, тогда можно было говорить о возможном переходе Лички в другой клуб», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Но Семак даже с Мальме выходит играть в 5 защитников
За одно это его нельзя считать вменяемым тренером , потому что если это не гипертрофированная трусость , то что тогда ?
У Боаша Окей состав был лучший в истории рпл
Но у Спалетти как бы костяк был из россиян , топовый Данни и всякие Лазовичи и Луковичи , бразильцы то у Семака явно посильнее , но спал вышел два раза из группы лч, а в лиге Европы бывал каток в группе с 15 очками
Так и хочется спросить этого балбеса
САЩА А КАКОЕ МЕСТО ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАНЯТЬ С УФОЙ? И 7 место с ними это подвиг
Кстати точно не выше 7? Как они тогда в лигу Европы то попали? Шестое значит было
Уверен, С Мостовым смог бы!
На каком месте прекрасный тренер Личка?
Раньше был царь , а сейчас шпак…)))