Александр Мостовой: «Семак с «Уфой» выше 7-го места не поднимался, пришел в «Зенит» и уже 4 года чемпион. Ну конечно!»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Уфа Марцел Личка Футбол

Александр Мостовой упомянул Сергея Семака, обсуждая работу Марцела Лички в «Оренбурге».

«Я и говорю, что Личка, например, получше делает все. Он с «Оренбургом» и вышел в Премьер-лигу, побеждает и идет в турнирной таблице хорошо.

Уйдет ли он из «Оренбурга»? Посмотрим. У нас Семак до попадания в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался (Семак с «Уфой» занимал 6-е место в сезоне-2017/18 – Sports.ru).

А как вы хотите с «Уфой» второе место занять? Пришел в «Зенит» и уже четыре года подряд чемпион! Ну конечно! А что, «Зенит» должен седьмое место занимать? Он никогда не будет седьмым.

Думаю, что «Оренбург» уже не поднимется выше. Если бы был месте на втором, тогда можно было говорить о возможном переходе Лички в другой клуб», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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39 комментариев

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Ростов-на-Дону
Ошибка в заголовке! Правильно: ... пришёл в газпрЁм!
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UseR
Ответ Алексей Мясников
Где Уфа сейчас без Семака? Где был Зенит при Манчини?
Манчини группу ЛЕ прошел на изи, только после этого один товарищ в руководстве страны сказал - а чо-то мало в Зените россиян играет и понеслось.
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Helge
Ответ Сергей Сойко
В Зените может быть, а вот тренером Зенита - нет.
как будто сейчас у Зенита есть тренер?
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CSKA_AC Milan
Я не понял, это он сам с собой уже разговаривает? Сам себе вопросы задаёт и на них отвечает? Что за бессмысленный набор слов, что он вообще хотел сказать?
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Ля ну я тоже как бы считаю Семака слабым тренером, прежде всего его трусость видна в Европе коей до него у Зенита не было, НО Так и хочется спросить этого балбеса САЩА А КАКОЕ МЕСТО ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАНЯТЬ С УФОЙ? И 7 место с ними это подвиг Кстати точно не выше 7? Как они тогда в лигу Европы то попали? Шестое значит было
Хотелось бы добавил что ещё да, Зенит всегда был домашней командой в Европе , но хоты бы иногда проскакивали выездные победы как над Порту, Миланом, Бенфикой , Лионом, Валенсией такие вот что на ум сразу приходят
Но Семак даже с Мальме выходит играть в 5 защитников
За одно это его нельзя считать вменяемым тренером , потому что если это не гипертрофированная трусость , то что тогда ?
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Ира15577
Ответ андрэ
Саша расширяет зону обстрела из своего говномета
Без туалетной темы никак не можете?
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Роман Олегов
Ответ Алексей Елистратов
Все правильно. Продавливайте тему Семака и дальше. Это Сэр Алекс Фергюсон нашего чемпионата. Наш лучший специалист, прекрасные результаты и показатели. Вообще, Мостовой должен был наоборот говорить: вот смотрите, русский у руля - 4 чемпионства, значит надо всех иностранцев гнать и ставить русских, глядишь и ему бы место нашлось. Это как раз в плюс вашему аргументу. Сколько Семак там выиграл? Сколько и Адвокаты, Спаллети, АВБ, Манчики и Луческу вместе взятые? Вот это талантище, вот это гений. Ваш аргумент - в яблочко.
Я к Семаку хорошо отношусь, но давайте все-таки Сэра Алекса в покое оставим. Несравнимые пока величины.
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Ира15577
Ответ Helge
Мостовой, конечно, стал клоуном, но в нынешнем Зените и он бы выиграл чемпионат
Это точно!!!
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Ира15577
Ответ Dexter Dallas
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А можно покультурнее выражаться? Без туалетной темы???!!!
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Юрий Кечко
Ответ SMART789
Оренбург и Уфа примерно равные проекты На каком месте прекрасный тренер Личка?
Божович вообще гений получается раз с Амкаром 4 был ?
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Юрий Кечко
Ответ Иван Шуткин
Сказочный персонаж, он бы хоть подумал почему так происходит и как Уфа могла быть 6 не имея по сути вообще легионеров и звёзд, значит тренировал хорошо. Спалети и Боаш не всегда выигрывали Чемпионат
Не всегда , но их Зенит был непорядок сильнее
У Боаша Окей состав был лучший в истории рпл
Но у Спалетти как бы костяк был из россиян , топовый Данни и всякие Лазовичи и Луковичи , бразильцы то у Семака явно посильнее , но спал вышел два раза из группы лч, а в лиге Европы бывал каток в группе с 15 очками
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Юрий Кечко
Ля ну я тоже как бы считаю Семака слабым тренером, прежде всего его трусость видна в Европе коей до него у Зенита не было, НО

Так и хочется спросить этого балбеса
САЩА А КАКОЕ МЕСТО ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАНЯТЬ С УФОЙ? И 7 место с ними это подвиг
Кстати точно не выше 7? Как они тогда в лигу Европы то попали? Шестое значит было
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Said Saidov
Он когда нибудь бросит бухать?!)))
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Dexter Dallas
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Алексей Елистратов
Ответ Алексей Мясников
Где Уфа сейчас без Семака? Где был Зенит при Манчини?
Все правильно. Продавливайте тему Семака и дальше. Это Сэр Алекс Фергюсон нашего чемпионата. Наш лучший специалист, прекрасные результаты и показатели. Вообще, Мостовой должен был наоборот говорить: вот смотрите, русский у руля - 4 чемпионства, значит надо всех иностранцев гнать и ставить русских, глядишь и ему бы место нашлось. Это как раз в плюс вашему аргументу. Сколько Семак там выиграл? Сколько и Адвокаты, Спаллети, АВБ, Манчики и Луческу вместе взятые? Вот это талантище, вот это гений. Ваш аргумент - в яблочко.
+7
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Иван Шуткин
Сказочный персонаж, он бы хоть подумал почему так происходит и как Уфа могла быть 6 не имея по сути вообще легионеров и звёзд, значит тренировал хорошо. Спалети и Боаш не всегда выигрывали Чемпионат
+2
-1
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Сергей Сойко
Ответ Helge
Мостовой, конечно, стал клоуном, но в нынешнем Зените и он бы выиграл чемпионат
В Зените может быть, а вот тренером Зенита - нет.
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Борис Лопатин
а кто с Уфой выше поднимался?
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mr.snooker
Разборка физруков в первенстве водокачки🤡 уууууууууу
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Игорь Трофимов
"Он никогда не будет седьмым".

Уверен, С Мостовым смог бы!
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Diman Stekolshikov
Легко трындеть, уверен что Мост не выиграл бы чемпионат с Зенитом, но он будет продолжать умалять заслуги Семака, до этого Карпина, а суть в том что он просто завидует, столько лет мужику, выглядит жалко
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Mamontov
Ответ андрэ
Саша расширяет зону обстрела из своего говномета
это лучший комментарий из всех, которые я читал под новостью с участие мостового....
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Геннадий Тёкин
А где был Спартак до Мостового...
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SMART789
Оренбург и Уфа примерно равные проекты
На каком месте прекрасный тренер Личка?
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Дмитрий Федоров
Спортс, стал Сашей Мостовым.
Раньше был царь , а сейчас шпак…)))
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