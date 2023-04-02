Александр Мостовой: «Семак с «Уфой» выше 7-го места не поднимался, пришел в «Зенит» и уже 4 года чемпион. Ну конечно!»

упомянул , обсуждая работу в « ».

«Я и говорю, что Личка, например, получше делает все. Он с «Оренбургом» и вышел в Премьер-лигу, побеждает и идет в турнирной таблице хорошо.

Уйдет ли он из «Оренбурга»? Посмотрим. У нас Семак до попадания в « » с «Уфой» выше 7-го места не поднимался (Семак с «Уфой» занимал 6-е место в сезоне-2017/18 – Sports.ru).

А как вы хотите с «Уфой» второе место занять? Пришел в «Зенит» и уже четыре года подряд чемпион! Ну конечно! А что, «Зенит» должен седьмое место занимать? Он никогда не будет седьмым.

Думаю, что «Оренбург» уже не поднимется выше. Если бы был месте на втором, тогда можно было говорить о возможном переходе Лички в другой клуб», – сказал бывший полузащитник «Спартака».