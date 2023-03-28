Федотов, Галактионов, Гончаренко, Личка и Ташуев номинированы на приз Winline тренеру месяца в РПЛ

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Урал Сергей Ташуев Виктор Гончаренко Оренбург Владимир Федотов Михаил Галактионов Марцел Личка Футбол

Мир РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера марта в Мир РПЛ. 

На приз Winline тренеру месяца претендуют пять специалистов. Список номинантов выглядит следующим образом: 

Владимир Федотов (ЦСКА) – 6 очков в 3 матчах месяца;

Сергей ТашуевАхмат») – 6 очков в 3 матчах;

Марцел Личка («Оренбург») – 6 очков в 3 матчах;

Виктор Гончаренко («Урал») – 4 очка в 3 матчах;

Михаил Галактионов («Локомотив») – 9 очков в 3 матчах.

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов Мир РПЛ и комментаторов «Матч Премьер». 

24 комментария

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Личка. Единогласно.
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mishakmv96
Галактионов однозначно! И дело не в том, что я болельщик Локомотива, а в том, что он стабилизировал команду и набрал максимум очков за три игры, тем самым обезопасив нас от вылета.
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Ильяс Ф.
Я за Личку
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Эдуард Суровый
Ответ Петр Дьяконов
а где Семак?
Точнее 9 помощников
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Светлана Агейкина
Галактионов и Гончаренко - лучшие, а Федотову приз зрит. симпатий за Зенит.
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Пучков Юра
https://vk.com/wall-51812607_8755730
https://vk.com/wall-51812607_8755647
Голосуем за Галактионова и за Дзюбу с Глушенковым!!!
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Игорь Иванов
Однозначно Галактионов . За него, вся статистика .
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VETER90z
Галактионов! И его Галактикос!!!
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Дмитрий Щебуняев
Галактика, однозначно!
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Zenith forever
Что я вижу? В списке не Обасфальт? Заговор против Спартака!
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Константин Эсперов
Ответ Петр Дьяконов
а где Семак?
Семак лучший тренер года автоматически . Ему достаточно .
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Константин Эсперов
Галактионов несомненно . Игроки смогли найти взаимопонимание на общем языке и придти к консенсусу .
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Александр Смирнов
А я наверно всё-таки за Личку. Дело даже не в том , что обыгран Спартак , а скорее в том , что команда потеряла своего лучшего бомбардира , но при этом осталась на хорошем ходу и продолжает забивать :
4 - Сочи , 2 - Спартаку . И оба матча на ноль в обороне. Для команды играющей в более менее открытый футбол - это вообще нонсенс.
С Галактионовым все немного сложнее. То , что он привнес в команду неплохой стиль игры - несомненно. Но Локомотив ярок отрезками. Второй тайм с Краснодаром и матчи с Ростовом и особенно с Ахматом в плюс. Но первый тайм с тем же Краснодаром и кубковый матч с Акроном (хоть он и не относится к РПЛ) - явно в минус. Посмотрим что будет дальше. Пока Локомотив не выглядит стабильной командой
+8
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Старый конформист
За Зенит можно удвоить очки...
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Сергей Сунчилиев
Можно было поставить только Галактионова и все.
+2
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Арсений Хахатанов
Ответ Петр Дьяконов
а где Семак?
Стесняется
+1
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Петр Дьяконов
а где Семак?
+2
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gvo
Ну тут как на выборах президента, исход очевиден )
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Никита Нефедов
Я хоть и армейский болельщик, но за Галактионова
+2
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Чётко_как_чечётка
Галактионов заслужил!
+4
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+4
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Влад Безруков
Всё ещё абсурден проигрыш ЦСКА таким мёртвым южанам
Этот ЦСКА по делу выигрывает Зенит, но проигрывает Сочи и любителям
Удивительная команда
Ну а так, конечно, Галактионов
0
-2
-2
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PORNO CLAUS
100% Галактионов, результат + волевые игры
+15
-1
+14
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Ебздрогыч
Ну тут однозначно Галактионов - после того ужаса в первой половине чемпионата он за 3 тура практически обезопасил команду от вылета и даже стыковых матчей
+38
-5
+33
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Кирилл Кабаков
За Галактионова!
+29
-4
+25
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