Федотов, Галактионов, Гончаренко, Личка и Ташуев номинированы на приз Winline тренеру месяца в РПЛ
Мир РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера марта в Мир РПЛ.
На приз Winline тренеру месяца претендуют пять специалистов. Список номинантов выглядит следующим образом:
Владимир Федотов (ЦСКА) – 6 очков в 3 матчах месяца;
Сергей Ташуев («Ахмат») – 6 очков в 3 матчах;
Марцел Личка («Оренбург») – 6 очков в 3 матчах;
Виктор Гончаренко («Урал») – 4 очка в 3 матчах;
Михаил Галактионов («Локомотив») – 9 очков в 3 матчах.
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов Мир РПЛ и комментаторов «Матч Премьер».
https://vk.com/wall-51812607_8755647
Голосуем за Галактионова и за Дзюбу с Глушенковым!!!
4 - Сочи , 2 - Спартаку . И оба матча на ноль в обороне. Для команды играющей в более менее открытый футбол - это вообще нонсенс.
С Галактионовым все немного сложнее. То , что он привнес в команду неплохой стиль игры - несомненно. Но Локомотив ярок отрезками. Второй тайм с Краснодаром и матчи с Ростовом и особенно с Ахматом в плюс. Но первый тайм с тем же Краснодаром и кубковый матч с Акроном (хоть он и не относится к РПЛ) - явно в минус. Посмотрим что будет дальше. Пока Локомотив не выглядит стабильной командой
Этот ЦСКА по делу выигрывает Зенит, но проигрывает Сочи и любителям
Удивительная команда
Ну а так, конечно, Галактионов