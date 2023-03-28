Федотов, Галактионов, Гончаренко, Личка и Ташуев номинированы на приз Winline тренеру месяца в РПЛ

Мир РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера марта в Мир РПЛ.

На приз Winline тренеру месяца претендуют пять специалистов. Список номинантов выглядит следующим образом:

( ) – 6 очков в 3 матчах месяца;

(« ») – 6 очков в 3 матчах;

Марцел Личка («Оренбург») – 6 очков в 3 матчах;

Виктор Гончаренко (« ») – 4 очка в 3 матчах;

Михаил Галактионов («Локомотив») – 9 очков в 3 матчах.

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов Мир РПЛ и комментаторов «Матч Премьер».