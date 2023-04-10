«Это говорит об IQ Дзюбы». Петржела о том, что форвард «Локо» не пожал руку Семаку
Властимил Петржела усомнился в интеллектуальных способностях Артема Дзюбы
Форвард «Локомотива» не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча Мир РПЛ (1:2).
«Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ», – сказал бывший тренер петербуржцев.
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