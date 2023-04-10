«Это говорит об IQ Дзюбы». Петржела о том, что форвард «Локо» не пожал руку Семаку

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Властимил Петржела Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела усомнился в интеллектуальных способностях Артема Дзюбы

Форвард «Локомотива» не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча Мир РПЛ (1:2).

«Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ», – сказал бывший тренер петербуржцев.

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16 комментариев

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Нурбол Жумаскалиев
Ответ S-V-D
Особено порадовала фраза "Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ". Т.е. если я с кем то разосрусь и потом не захочу с ним здороваться - я тупой?
дзюба и на него сейчас обидится за базар про низкий IQ, петражела вообще от счастья засветится, ведь его методика работает. обиделся - значит тупой, видимо да
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Наталья Ларионова
Ответ damondiamond
как об icq говорит тот факт, что он не пожал руку другому человеку?
А при чём тут вообще icq?
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Recreated
Капитан - очевидность! Да все знают, что у него ай кью ниже плинтуса!!
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S-V-D
Ответ Нурбол Жумаскалиев
какой IQ у петражелы, если он лезе в конфликт двух людей, которых лично то и не знает
Особено порадовала фраза "Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ". Т.е. если я с кем то разосрусь и потом не захочу с ним здороваться - я тупой?
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Плацкарт Вагоныч
Уж кому про IQ рассуждать, точно не Петржеле.
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Жердин
Если честно, надоело обсуждение этой темы. Может лучше поговорим о самом матче ? По игре данный персонаж вообще не запомнился , ну кроме паса пяткой. Не маловато ли для нападающего?
А как же подмазался к празднованию Глушенкова )?
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Алексей Ненахов
Про Дзюбу давно было ясно , только пока он в Питере играл они не замечали это
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kacnep
Это воспитание, а не айкью
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Мосгорсуд
Забавно читать это от человека, у которого ай кью на нуле))
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Александр Жердин
Если честно, надоело обсуждение этой темы. Может лучше поговорим о самом матче ? По игре данный персонаж вообще не запомнился , ну кроме паса пяткой. Не маловато ли для нападающего?
+5
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damondiamond
как об icq говорит тот факт, что он не пожал руку другому человеку?
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Нурбол Жумаскалиев
какой IQ у петражелы, если он лезе в конфликт двух людей, которых лично то и не знает
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Spartakus1984
Дело в том что у дзюбы что у Чеха Iq примерно одинаковый)))
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ARIGAMI ARIGAMI
А оно у него есть?
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yurvedaqqa
Гамак
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ConorNite
IQ. А у него оно есть ? С каждым днем этот человек все сильнее пробивает дно. Зачем столько новостей с ним ?
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