«Это говорит об IQ Дзюбы». Петржела о том, что форвард «Локо» не пожал руку Семаку

Властимил Петржела усомнился в интеллектуальных способностях Артема Дзюбы

Форвард « » не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча Мир РПЛ (1:2).

«Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ», – сказал бывший тренер петербуржцев.

🔥 Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро