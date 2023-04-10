В совет директоров «Спартака» могут войти два новых члена. Мележиков или Эшуорт могут уйти
В совет директоров «Спартака» могут войти новые члены.
По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время может быть принято решение о вхождении в совет директоров «Спартака» двух новых лиц.
Один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом в качестве «вице-президента», который будет более статусной фигурой, чем генеральный директор.
В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора – Пол Эшуорт. В конце сезона в клубе один из них может уйти – конфликта нет, но есть разный подход к видению будущего «Спартака».
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