В совет директоров «Спартака» могут войти два новых члена. Мележиков или Эшуорт могут уйти

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Спорт-Экспресс Пол Эшуорт Футбол

В совет директоров «Спартака» могут войти новые члены.

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время может быть принято решение о вхождении в совет директоров «Спартака» двух новых лиц.

Один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом в качестве «вице-президента», который будет более статусной фигурой, чем генеральный директор.

В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора – Пол Эшуорт. В конце сезона в клубе один из них может уйти –  конфликта нет, но есть разный подход к видению будущего «Спартака».

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Милосавлевич
"В совете директоров «Спартака» могут войти новые члены".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Valyaev
Мележиков чисто техническая фигура, поэтому не важно, есть он или нет. Спортивным же блоком должен заведовать иностранец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Ответ Дима Кузнецов
Мележикова не надо, немого Эша гнать в шею
вот полностью согласен,мклежиков делает свою работу и не лезет туда (в спортивную часть) где ничего не понимает.А немой эш даже свои прямые обязанности не выполняет!Молчать только может и всё)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mukunku 64
А фамилии этих входящих членов огласите пжалуйста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Правильно. Зареме все отдайте ! Гойда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paksha21
Федун и зарема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Томинов
Мостовой выехал на круглосуточное дежурство под двери офиса Спартака.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За_909!
Ответ Dizzod
как минимум ничего плохого не сделал
За это и держат?! Спорный аргумент...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
"Нааа маленьком плотууу" всем не усидеть...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Беляков
В Зарему может войти 2 новых члена .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Зубы Дзюбы
А мележиков чем хорош?
Тем, что если убрать фактор Заремы, то в клубе вроде все тихо и стабильно. Нет суеты и глупости, как было при Асхабадзе или Измайлове. Хотя Мележиков по отзывам бывших стюардов не отличается тонкими манерами, но он хотя бы не мешает Абаскалю. Да и Эшуорт тоже. Трансферы одобряет испанец. Нет историй как с Измайловым, когда Каррера согласился на Луана, а Наиль привез Рошу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Обычно в спартак входит 5-7 членов, не меньше
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безин Чук
Корявые и провокационные фразы. Поправьте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобынин
Малежика и Лозу ставьте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СССР цэ европа! - скакал?
Где-то Мостовой напрягся...
Готовьте вип-ложу Царю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
экспертнице нужно больше новых членов?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
В совет директоров «Спартака» могут войти два новых члена...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Ларионова
Ответ Zenith forever
Скорее всего новым членом в руководстве Спартака будет Зарема. Без нее совсем не справляются. Даже переговоры с руководителями судейского комитета только на ничью потянули.
Написано же, два новых члена. Зарема не подходит точно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Скорее всего новым членом в руководстве Спартака будет Зарема. Без нее совсем не справляются. Даже переговоры с руководителями судейского комитета только на ничью потянули.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Kazimir
Мележикова оставьте!!!! Эушорта ни разу не видел!! Домой его!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Wryneck
ветеранов надо) на старые грабли, как обычно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Кто бы не стоял у руля Спартака, к сожалению этот клуб по своим действиям, даже близко не является топом. Обычная шарашкина контора, напоминающая общественный туалет. Зашёл, сделал свои дела и ушёл.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Мележиков, что разумом продвинутый охранник, все еще генеральный директор? Ну надо же.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Летом еще абаскаль с неустойкой уйдет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Два члена входят в Спартак смотреть без регистрации и СМС
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий