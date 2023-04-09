Зобнин об ошибках Селихова: «Ну а сколько раз он выручал «Спартак»? Не нужно его винить, мы вместе забиваем и пропускаем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Зобнин Александр Селихов Чемпионат.com Футбол

Роман Зобнин поддержал Александра Селихова после неудачного матча с «Динамо»

На 3-й добавленной к первому тайму минуте после подачи гостей с углового Александр Селихов не смог как следует попасть кулаками по мячу, выйдя из ворот, и снаряд от ноги Александра Соболева влетел в сетку.

На 66‑й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол после диагонального прострела Дениса Макарова в штрафную.

«Селихов сыграл неудачно? Ну а сколько раз он выручал «Спартак» во многих матчах? Не нужно его винить после матча с «Динамо»: мы вместе забиваем голы, как и вместе их пропускаем. Здесь не нужно никого выделять – кто плохо сыграл, а кто хорошо», – сказал Зобнин.

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38 комментариев

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Артур Багдасарян
Ответ Spartakus1984
Не знаю,Ребров говорил,что наоборот морально Селихов устойчивее чем Максименко,я ему доверяю так как он внутри клуба не один год вместе с Селиховым и Максом.
именно поэтому, что он внутри клуба,его мнению и не надо доверять, он не объективен.
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Артур Батрак
Да кто бы говорил Зобнин сам сплошной человек косяк! Парни стараются забивают а Селихов пропускает такое впечатление что он мечтает о чем то во время футбола. Думается ему надо отдохнуть на скамейке запасных
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Жесткий Костас
РПЛ-просто дно! Но так с этим теперь жить. Жаль, конечно.
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Spartakus1984
Ответ Артур Багдасарян
Селихов расстраивается сильно после ошибок. Вот возьми вчера, подряд две схожих по природе ошибки. Он до сих пор к 29 годам так и не поверил внутри себя, что достоин быть основным в Спартаке. У Максименко нет такого, он не переживает так сильно. Ну это моё личное ощущение, понятно. В целом нет у нас вратаря, последний раз вроде Дикань был на уровне, если не забыл кого-то ещё.
Не знаю,Ребров говорил,что наоборот морально Селихов устойчивее чем Максименко,я ему доверяю так как он внутри клуба не один год вместе с Селиховым и Максом.
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Давид Золотов
Ты Рома привёз раза в 3 больше него это точно
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Wiley Fox
Считаю идиотизмом ставить дыру максименку в кубке

Селихов теряет тонус

Впрочем, я бы смотрел на эти ляпы селихова и защиты под соусом "кто агенты игроков Спартака"
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Полуэктов Пётр
Ответ Виталий
Запоминают всегда плохое , сколько бы ты хорошего не делал , так было и так будет всегда )
Ну так еще Маслаченко всегда говорил, что уровень вратаря определяется не тем, какие удары он вытаскивает, а тем, какие голы он пропускает.
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Джиза
Любовь Курчавова, "снаряд"? Вы эту новость в 1973 году написали?
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Spaten
У наших всех вратарей игра на выходе ахиллесова пята
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Бен Гаан
И пенальти левые вместе зарабатываем
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Артур Багдасарян
Ответ wesbahnhof
Я не понимаю о каком менталитете идет речь. Максименко постоянно привозил в больших матчах. Как раз менталитетом Максименко слабее
Селихов расстраивается сильно после ошибок. Вот возьми вчера, подряд две схожих по природе ошибки. Он до сих пор к 29 годам так и не поверил внутри себя, что достоин быть основным в Спартаке. У Максименко нет такого, он не переживает так сильно. Ну это моё личное ощущение, понятно. В целом нет у нас вратаря, последний раз вроде Дикань был на уровне, если не забыл кого-то ещё.
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Андрей Ткаченко
Я уважаю Селихова он очень хороший вратарь, но эту игру проиграл он если не считать те моменты которые мы должны были забивать. Так что в словах Зобнина истина проигрывает и выигрывает команда,даже при этих ошибках Селихова мы могли выиграть но не реализовали свои очень хорошие моменты. Так что ничего не изменилось надо работать над реализацией. Временные трудности. Верю в Спартак.
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wesbahnhof
Ответ Артур Багдасарян
Максименко немножко лучше, конечно же, менталитетом
Я не понимаю о каком менталитете идет речь. Максименко постоянно привозил в больших матчах. Как раз менталитетом Максименко слабее
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Spartakus1984
Ответ Артур Багдасарян
Селихов косячит почти в каждом матче. Могу сделать нарезку, за деньги.
Я могу такую нарезку сделать по каждому вратарю РПЛ.Будут сплошные косяки у каждого
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Spartakus1984
Ответ ААГ
Селихов виноват в пропущенных голах, это 100 процентные голы,который вратарь не должен пропускать.
Никто не спорит.Но к примеру защитники в каждом мачте допускают ошибки какие не должны допускать, но их так не хейтят как вратарей.
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Three Days Grace
Ответ Spartakus1984
А защита не пропускала?
это вообще отдельный разговор)
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Three Days Grace
он 9 раз пропустил за последние 5 матчей. Почему люди не могут его критиковать?
Только с Динамо он и накосячил, с Оренбургом это спасибо все обороне во главе с Масловым и Денисовым. С Факелом опять оборона проспала и пенка, с Уралом опять кошмар защиты и привоз пенки.
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Артур Багдасарян
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Тут благодаря ошибкам Селихова; спустя год вылезли фанаты максименко и начали поливать Селихова. Хотя тот же Максименко вообще выдавал отрезок из ляпов при Руе, а Селихова за один матч уже сожрали.
Селихов косячит почти в каждом матче. Могу сделать нарезку, за деньги.
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Pelerin
Сашу нужно поддержать. А Саше нужно срочно найти причину такого матча...
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Spartakus1984
Ответ Three Days Grace
он 9 раз пропустил за последние 5 матчей. Почему люди не могут его критиковать?
А защита не пропускала?
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Артур Багдасарян
Ответ wesbahnhof
Да критиковать можно, но когда критикуя добавляют, что Максименко лучше - это уже слишком
Максименко немножко лучше, конечно же, менталитетом
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ААГ
Селихов виноват в пропущенных голах, это 100 процентные голы,который вратарь не должен пропускать.
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Spartakus1984
Ответ Vanek1411
Не понимаю, от чего столько удивлений. Спартачи после одного куражного периода почему-то уверовали, что Селихов топ-вратарь. А так – середнячок, который сыграл на своём уровне.
Но при этом к примеру Сафонов который такие ляпы делал через матч почти весь этот сезон, попрежнему ТОП?))
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wesbahnhof
Ответ Three Days Grace
он 9 раз пропустил за последние 5 матчей. Почему люди не могут его критиковать?
Да критиковать можно, но когда критикуя добавляют, что Максименко лучше - это уже слишком
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jonnysilverhand01
Уже давно пора разогнать этих миллионеров бесполезных
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