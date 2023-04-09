Зобнин об ошибках Селихова: «Ну а сколько раз он выручал «Спартак»? Не нужно его винить, мы вместе забиваем и пропускаем»

Роман Зобнин поддержал Александра Селихова после неудачного матча с «Динамо»

На 3-й добавленной к первому тайму минуте после подачи гостей с углового не смог как следует попасть кулаками по мячу, выйдя из ворот, и снаряд от ноги Александра Соболева влетел в сетку.

На 66‑й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол после диагонального прострела Дениса Макарова в штрафную.

«Селихов сыграл неудачно? Ну а сколько раз он выручал «Спартак» во многих матчах? Не нужно его винить после матча с «Динамо»: мы вместе забиваем голы, как и вместе их пропускаем. Здесь не нужно никого выделять – кто плохо сыграл, а кто хорошо», – сказал .

Селихов так никогда не ошибался. С «Динамо» случилось затмение

Как дерби стало таким ярким: провал Йокановича, хрупкие 4-4-2 и упрощения «Спартака»