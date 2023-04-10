Глава «Локо» Нагорных о встречах с судьями: «Мы не «Спартак»! Такие ситуации нужно упорядочивать»

Юрий Нагорных призвал не сравнивать «Локомотив» со «Спартаком», говоря о судьях

– Будете ли вы встречаться с судьями, как это сделал « »?

– Мы не «Спартак»!

Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать, – заявил председатель совета директоров « ».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба в марте встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок арбитров. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.