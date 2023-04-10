Глава «Локо» Нагорных о встречах с судьями: «Мы не «Спартак»! Такие ситуации нужно упорядочивать»
Юрий Нагорных призвал не сравнивать «Локомотив» со «Спартаком», говоря о судьях
– Будете ли вы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»?
– Мы не «Спартак»!
Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать, – заявил председатель совета директоров «Локомотива».
Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба в марте встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок арбитров. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.
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По щам хоть нахлестали? А то эти калешные в край уже одолели со своими косяками.