Глава «Локо» Нагорных о встречах с судьями: «Мы не «Спартак»! Такие ситуации нужно упорядочивать»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Юрий Нагорных Чемпионат.com Футбол

Юрий Нагорных призвал не сравнивать «Локомотив» со «Спартаком», говоря о судьях

– Будете ли вы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»?

– Мы не «Спартак»!

Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать, – заявил председатель совета директоров «Локомотива».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба в марте встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок арбитров. Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.

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14 комментариев

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Павел Ермаков
Все знают,что вы не Спартак.))))В чем суть беседы.))))?
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Злодей Спб
Да, конечно, надо упорядочивать. Все клубы, которые приватно встречается с судьями отправляются в ПФЛ автоматом, с них снимается одна звезда (если есть). Упорядочено!
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Виталик Украинский
Нагорных: с судьями встречаться не будем. Мы вернём Сухину.
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Spartakus1984
Я им поражаюсь,ну почему вы не предложите тоже судьям встретиться,Спартак вам в чем виноват?Скулят и скулят
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Fatty Toni
Ответ SVD44
и мы ведь чемпионами стали с ним в штабе, что ты об этом то забыл поплакать?
И даже не стесняетесь этого;) Пойду поплачу:)
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Slavnov
правильно,мы спартак,а вы.....................
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Юрий Богодаев
Ответ Pertinax Gandi
По мне, так всех судей, которые сепаратно беседуют с клубами, надо отстранять, а клубы штрафовать.
А вы значение слова "сепаратно" изучили?))
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Velirpa
знаменитый сочинский допингист, сочинский молчун заговорил, омг
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SVD44
Ответ spawn0
Сухина шастал по судейским до, во время и после игр.
и вместо
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SVD44
Ответ Fatty Toni
Ой, а не про вас ли поговорка была - Сухины дети? Бывший арбитр со связями в судейском корпусе - на зарплате (должности) в ФК Локомотив? Очень удобно было, прямо скажем, чего уж там))
и мы ведь чемпионами стали с ним в штабе, что ты об этом то забыл поплакать?
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spawn0
Сухина шастал по судейским до, во время и после игр.
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Pertinax Gandi
По мне, так всех судей, которые сепаратно беседуют с клубами, надо отстранять, а клубы штрафовать.
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SVD44
Отмечалось также, что временами разговор был довольно жесткий.
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По щам хоть нахлестали? А то эти калешные в край уже одолели со своими косяками.
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Fatty Toni
Ой, а не про вас ли поговорка была - Сухины дети? Бывший арбитр со связями в судейском корпусе - на зарплате (должности) в ФК Локомотив? Очень удобно было, прямо скажем, чего уж там))
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