Депутат Терюшков о натурализации: «Можно раздать паспорта всем легионерам и забыть тему с лимитом, только наш футбол развиваться лучше не станет»

Депутат Роман Терюшков против массовой раздачи паспортов РФ легионерам

Ранее бразильский нападающий «Химок» заявил, что может сменить спортивное гражданство, если добьется успехов в России. В феврале российское гражданство было предоставлено бразильским футболистам «Зенита» и .

«Предоставление спортивного гражданства иностранным футболистам по случаю действия их контракта с российскими клубами представляется мне крайне неоднозначным.

Можно раздать паспорта всем легионерам и забыть тему с лимитом, только от этого наш футбол развиваться лучше не станет», – сказал бывший член попечительского совета «Химок».