Депутат Терюшков о натурализации: «Можно раздать паспорта всем легионерам и забыть тему с лимитом, только наш футбол развиваться лучше не станет»

Теги Химки Государственная дума лимит на легионеров Политика натурализация Роман Терюшков Малком Маркос Гильерме Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Депутат Роман Терюшков против массовой раздачи паспортов РФ легионерам

Ранее бразильский нападающий «Химок» Маркос Гильерме заявил, что может сменить спортивное гражданство, если добьется успехов в России. В феврале российское гражданство было предоставлено бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«Предоставление спортивного гражданства иностранным футболистам по случаю действия их контракта с российскими клубами представляется мне крайне неоднозначным.

Можно раздать паспорта всем легионерам и забыть тему с лимитом, только от этого наш футбол развиваться лучше не станет», – сказал бывший член попечительского совета «Химок».

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26 комментариев

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Нурбол Жумаскалиев
Ответ grom55
Из Сочи.
рафик траффик
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VV Vvvv
Если футболист хорошего уровня и необходимой для сборной позиции желает играть за нашу страну,то радоваться надо. Повысить и уровень футбола и привлекательность сборной( Италия,Испания,Хорватия и мн.др. не стесняются). А наши дундуки пусть тянутся и учатся!)))
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Бухгалтер2021
Ответ malama47
А можно проводить честные выборы, тогда получим адекватных депутатов, а не вот таких вот
а в чем он не прав?
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grom55
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
А этот Траффик из России или из Армении?
Из Сочи.
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Вадим Симонов
Мне лишь одному интересно ,когда он в ГосДуме успевает работать,при этом комментируя почти каждую спортивную новость?
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All These Things I Hate
Ответ Мосгорсуд
Можно в думу набрать, Терюшкова, Валуева, Роднину.....только страна развиваться всё равно не будет
А там хоть кого набери - с 93 года без разницы совсем
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Бухгалтер2021
я бы запретил натурилизацию
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Александр Жердин
Вот если у депутатов отобрать вторые паспорта и виды на жительство, может тогда у нас начнёт развиваться государство, а счета оных персонажей в офшорах?
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RW7
Не то что последние 10 лет. Прям семимильными шагами бежали. Развития произошло хоть жуй тем чем жевать не принято.
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Уся Ваткин
Вероятно, рано или поздно, натурализовать придётся и чиновников тоже, чтобы разгрести бардак и безобразия, до которых довели действующие властители и их наместники. Как когда-то на Русь приглашали княжить варягов.
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deadjoker
А сейчас он прям развивается семимильными шагами.
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Princev
Такие обсуждения лишний раз говорят о том, как у нас работает Закон: как дышло.
Есть же чёткие правила о получении гражданства. Пожалуйста, выполняй все по пунктам и гражданство твоё. Но как и во всем остальном, если кто-то сверху решил то закон уже вроде и не важен (ну, например, запрещены в РФ частные военные компании, но...).
Понимаю, что есть мировая практика о выдаче гражданства выдающимся личностям. Но никто из футболистов получивших гражданство в РФ до этого статуса не дотягивает, даже Фернадес.
Ничего не знаю про Гильерме, может он хороший парень, и может и хорошо если он получит наше гражданство, не знаю...
+2
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+2
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tyuiop tyuiop
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Почему этого кретина так активно печатают? Нет, спрошу по-другому. Чей он родственник из редакции портала?
потому что если он что то говорит, значит из кремля на это поступил заказ
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Злодей Спб
Российский футбол не станет лучше даже если запретить регистрацию новых легионеров. Просто возрастут зарплаты у оставшихся ликвидных паспортистов, а новых качественных не прибавится, клубы просто апнут пару десятков игроков из ФНЛ на замену и тоже сделают долларовыми миллионерами.

По факту под РПЛ нет пирамиды лиг, по аналогии с европейскими футбольными странами, где можно наигрывать футболистов и в которые они сами готовы идти. Выпускник академии с ужасом смотрит на перспективу аренды в ФНЛ и готов годами гнить в дубле или на лавке основы, не получая реальной игровой практики. Потому как условия в клубах в ФНЛ-ПФЛ настолько плохие, что командировка туда воспринимается как ссылка и наказание, путёвка в один конец.

Надо не с легионерами бороться, не лоббировать расширение РПЛ на +2 команды, а "младшие" лиги развивать.
+1
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Мосгорсуд
Можно в думу набрать, Терюшкова, Валуева, Роднину.....только страна развиваться всё равно не будет
+11
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Мовсар Германия
можно посадить всех таких депутатов как Терешков, возможно стране будет лучше
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
А этот Траффик из России или из Армении?
Не знаю. Проще говоря, его родственник на спортсе это мы. Чем больше мы пишем про Терюшкова, тем больше его печатают.
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Игорь Новиков
Пока в футболе, да и в стране, руководители вроде Терюшкова, какое может быть развитие?
+8
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+8
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antiginer
Наш футбол бы развивался,если бы в свое время не придумали лимит
+1
0
+1
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Траффик – его родственник
А этот Траффик из России или из Армении?
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Почему этого кретина так активно печатают? Нет, спрошу по-другому. Чей он родственник из редакции портала?
Траффик – его родственник
+1
0
+1
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LIVERPOOL18921503/25052005
Почему этого кретина так активно печатают? Нет, спрошу по-другому.

Чей он родственник из редакции портала?
+6
0
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ malama47
А можно проводить честные выборы, тогда получим адекватных депутатов, а не вот таких вот
Боюсь, при нынешней ситуации, от таких Романов Палпатинов не избавиться
+1
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Tiestorzn17
Чтоб развивать футбол лимит убирать надо, или как минимум ослаблять вдвое. Хотя в нынешней ситуации на него всем на*рать скорее всего.
+3
0
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malama47
А можно проводить честные выборы, тогда получим адекватных депутатов, а не вот таких вот
+31
-1
+30
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