Депутат Терюшков о натурализации: «Можно раздать паспорта всем легионерам и забыть тему с лимитом, только наш футбол развиваться лучше не станет»
Депутат Роман Терюшков против массовой раздачи паспортов РФ легионерам
Ранее бразильский нападающий «Химок» Маркос Гильерме заявил, что может сменить спортивное гражданство, если добьется успехов в России. В феврале российское гражданство было предоставлено бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
«Предоставление спортивного гражданства иностранным футболистам по случаю действия их контракта с российскими клубами представляется мне крайне неоднозначным.
Можно раздать паспорта всем легионерам и забыть тему с лимитом, только от этого наш футбол развиваться лучше не станет», – сказал бывший член попечительского совета «Химок».
Есть же чёткие правила о получении гражданства. Пожалуйста, выполняй все по пунктам и гражданство твоё. Но как и во всем остальном, если кто-то сверху решил то закон уже вроде и не важен (ну, например, запрещены в РФ частные военные компании, но...).
Понимаю, что есть мировая практика о выдаче гражданства выдающимся личностям. Но никто из футболистов получивших гражданство в РФ до этого статуса не дотягивает, даже Фернадес.
Ничего не знаю про Гильерме, может он хороший парень, и может и хорошо если он получит наше гражданство, не знаю...
По факту под РПЛ нет пирамиды лиг, по аналогии с европейскими футбольными странами, где можно наигрывать футболистов и в которые они сами готовы идти. Выпускник академии с ужасом смотрит на перспективу аренды в ФНЛ и готов годами гнить в дубле или на лавке основы, не получая реальной игровой практики. Потому как условия в клубах в ФНЛ-ПФЛ настолько плохие, что командировка туда воспринимается как ссылка и наказание, путёвка в один конец.
Надо не с легионерами бороться, не лоббировать расширение РПЛ на +2 команды, а "младшие" лиги развивать.
Чей он родственник из редакции портала?