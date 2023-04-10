Кержаков о том, зачем рассылал резюме в европейские клубы: «Мне нужен опыт, его можно получить и в первой-второй лиге. Пока не готов тренировать в высших дивизионах»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Sports.ru Кармиотисса Футбол

Александр Кержаков рассказал, зачем рассылал резюме в европейские клубы

Ранее бывший тренер «Кармиотиссы» сообщил, что отправил 30 резюме по электронной почте в клубы из разных европейский стран.

– В интервью Нобелю вы сказали, что рассылали резюме в европейские клубы. Как возникла эта идея?

– На Sports.ru прочитал текст о 30-летнем тренере «Реймса» Вилле Стилле. Он рассылал резюме в бельгийские клубы. Мне понравилась идея, решил: «Почему бы и нет?»

– Как искали клубы, которые теоретически могли заинтересоваться вами?

– Открывал таблицы вторых-третьих лиг чемпионатов Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Греции. Дальше смотрел результаты последних пяти-шести матчей – у кого все плохо. Конечно, в основном это были клубы из нижней половины таблицы. Дальше искал контакты этих клубов: чьи находил, туда и отправлял. После видео Нобеля писали знакомые ребята: аналитики, тренеры по физподготовке. Говорили, что они делали так же.

– Что входило в резюме? Что-то о стиле игры, схожести с тем, во что играет команда, в которую направлено резюме?

– Нет-нет, ознакомительное CV, в котором перечислил клубы, за которые играл и которые тренировал. Ответили только из «Вадуца». Сказали, что сейчас они не рассматривают смену тренера.

– Типичный российский тренер старой школы скажет: «Зачем ехать во вторую-третью лигу, что там можно найти?» В чем ваш интерес?

– Я точно пока не готов тренировать в высших дивизионах топ-лиг. Мне нужен опыт, его можно получить и в первой-второй лиге. Например, Сегунда – отличная лига, которая, как мне кажется, вполне может бороться с нынешней РПЛ. Да, рассматривал и страны попроще, но это же все равно работа и опыт, – сказал Кержаков в интервью Sports.ru.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
А куда Мостовой Саша пропал? Ему на заметку статья.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Кержаков молодец. Не ждёт пока ему дадут всё готовое, а сам ищит любой вариант
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moffo
Керж производит приятное впечатление, искренний и адекватный человек. Не следил за его тренерской карьерой, но теперь буду. Надеюсь закрепится в Европе и найдет свой клуб.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Шурик, ты балбес...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Да,реально понимал что его высшие лиги ТОП не позовут,поэтому рассылал во вторые и третьи
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Мостовой вышел из чата
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий