Кержаков о долге «Кармиотиссы»: «Не предполагал, что клуб, который хочет бороться за еврокубки, займется таким мелким мошенничеством»

Теги Александр Кержаков высшая лига Кипр Sports.ru Кармиотисса деньги Футбол

Александр Кержаков рассказал, что не будет судиться с «Кармиотиссой» из-за денег

– Клуб с вами полностью рассчитался?

– На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.

Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?» Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий».

– Какая потрясающая схема.

– Это вся суть «Кармиотиссы».

 – Почему вы поверили спортивному директору? Зачем расписались до получения денег?

– Мы откровенно поговорили. Спортдир извинился за то, что произошло по ходу последнего матча, полностью согласился, что это непрофессионально. Говорил, что рассчитывал вместе войти в следующий сезон, мы уже планировали просматривать футболистов. Я говорил с человеком, который будто полностью все понимает.

Ну и еще один момент – незначительность суммы. Не предполагал, что клуб, который в следующем сезоне хочет бороться за еврокубки и будет увеличивать под это бюджет, займется таким мелким мошенничеством. Это просто смешно.

– Я понимаю, что вы расписались на бумаге об отсутствии претензий. Но: 1) руководство лезло в вашу работу, 2) вас обманули при расставании. У вас нет желания подать жалобу на «Кармиотиссу»?

– У меня никогда не было цели содрать все с работодателя. Я ехал на Кипр работать, согласился на их условия. Они – точно не то, ради чего стоит судиться, это смешная сумма по меркам футбола.

– А принцип?

– Если я подам жалобу, встану на один уровень с ними. Я этого не хочу, – сказал Кержаков в интервью Sports.ru.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
griphon
Про "клуб хочет в еврокубки" - тоже наивно было в это верить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
да что ж ты будешь делать... опять резюме по всей Европе рассылать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
тут одна инвестидея наклюнулась. верняк! есть у кого контакты Кержакова?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ crazy_elky
Керж лопух конечно то еще. Сразу вспоминается знаменитая инвестиция в нефть под Воронежем.
Лопух!Такого возьмём без шума и пыли!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
counsel
Ответ crazy_elky
Керж лопух конечно то еще. Сразу вспоминается знаменитая инвестиция в нефть под Воронежем.
Керж получил то, что и должен получать каждый испуганный патриот
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
Если сейчас ему позвонят и предложат вернуть "все 330 млн с воронежского завода", но "только вначале нужно оплатить налог, страховку и комиссию за перевод", то поведется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Arutiunian
Саша лох вселенского масштаба, жаль его
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rus_dor_
ну че, пацаны с завода, расскажите Кержу, что он лопух, куда правильно инвестировать и кого тренировать. я вообще не понимаю, как можно такую ерунду писать про незнакомого человека, возможно, не самым лучшим образом распоряжавшегося своими финансами, но СВОИМИ.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Тиджани Бабангида
Кипр вообще юрисдикция,любящая кидать россиян на деньги. В этом бывшем оффшоре растворилось много финансов
При чем здесь Кипр, хозяин клуба русский чувак, или, точнее, как он сам просит себя называть "кипрский бизнесмен российского происхождения"😁, уж Керж то должен был предполагать такой исход
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Кидалы,ну Бог им судья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Кержа ж в один кон российские аферисты кинули на 300 лямов. Так что мелкое европейское мошенничество его огорчает, не скрепно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Мелкумян
Горбатого могила исправит, вложился в сомнительную авантюру, разорился на разводах, теперь еще тут его как ребенка разводят. Да и еще учесть как он попал в клуб (через инстаграм и какие то мутные переговоры). Отличный игрок был и как кажется приятный человек, но как он до 40 дожил с такой детской наивностью не понимаю, сам же причем говорил в интервью спорцу что "никому нельзя доверять, даже друзьям" после истории с вложениями...Мде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Кипр вообще юрисдикция,любящая кидать россиян на деньги. В этом бывшем оффшоре растворилось много финансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Какой же ты Керж доверчивый.то жены наркоманки ,то отдаешь 350 млн на строительство завода...)))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Начало тренерской карьеры
Набить лучше сейчас такие шишки
Удачи Керж
Нравится его желание расти, тренировать и учится
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Керж лопух конечно то еще. Сразу вспоминается знаменитая инвестиция в нефть под Воронежем.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий