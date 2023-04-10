Круговой об игре против Дзюбы: «Проблем с ним не было даже у Ренана. Справились, за исключением пары моментов»
Данил Круговой оценил игру «Зенита» против Артема Дзюбы
Защитник сине-бело-голубых высказался после матча с «Локомотивом» (2:1) в Мир РПЛ.
«Отдельно к Дзюбе не готовились. Мы хорошо знаем друг друга. Проблем с ним не было даже у Ренана, который в данный момент головой не особо хорошо играет. Удалось с ним справиться, за исключением пары моментов.
Если «Зенит» захочет, то может прибавлять всю игру», — сказал Круговой.
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P.S хотя по мне Круговой достоин