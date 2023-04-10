Круговой об игре против Дзюбы: «Проблем с ним не было даже у Ренана. Справились, за исключением пары моментов»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Данил Круговой Роберт Ренан Футбол

Данил Круговой оценил игру «Зенита» против Артема Дзюбы

Защитник сине-бело-голубых высказался после матча с «Локомотивом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Отдельно к Дзюбе не готовились. Мы хорошо знаем друг друга. Проблем с ним не было даже у Ренана, который в данный момент головой не особо хорошо играет. Удалось с ним справиться, за исключением пары моментов.

Если «Зенит» захочет, то может прибавлять всю игру», — сказал Круговой.

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5 комментариев

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Арсений Хахатанов
Ну тут согласен, Дзюба включался когда мяч ему в ноги прилетал, а так пас в его сторону, есть возможность подобрать или поборотся а он стоит. Было несколько хороших пасов, особенно пяткой на Глушенкова, но в целом его игра в этот раз была никакая.
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Игорь М.
Ответ Юрий Кечко
«Даже у Ренана» игрок которого не вызывают в самую слабую сборную России о игрока молодёжке Бразилии))) P.S хотя по мне Круговой достоин
Ренана разве во взрослую сборную не хотят брать ещё?
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Мосгорсуд
Корона Круговому не жмёт?))
+13
-5
+8
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Юрий Кечко
«Даже у Ренана» игрок которого не вызывают в самую слабую сборную России о игрока молодёжке Бразилии)))

P.S хотя по мне Круговой достоин
+2
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Ashan Sorokin
Данила будь внимателен на парковке
+7
-3
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