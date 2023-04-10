Петржела о Дзюбе: «Он может забивать только несерьезным командам. У «Зенита» лучшая команда России, у них нет конкурентов»
Властимил Петржела считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство
В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, на 10 очков опережая «Ростов», который в понедельник сыграет с «Оренбургом».
«Я еще до игры говорил, что «Зенит» обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России. Меня результат не удивил. Чемпионский вопрос давно решен, еще до этой игры, в РПЛ у них нет конкурентов, тем более, так много бразильских игроков.
Дзюба не забил? Не удивлен, Дзюба может забивать только несерьезным командам.
«Ростов» не догонит «Зенит». Питерцы без проблем выиграют чемпионство, я не вижу ни одной команды, которая может составить им конкуренцию», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
итд?
"Дзюба забил больше всех в ЛЧ" - тупо потому что провел больше всех матчей в группах. Кокорин и Смолов кажется по одному разу всего играли. Лукавость статистики отдупляешь вообще?
Сборная Стасика бальзам на душу оказывается по сравнению с тем что сейчас
По поводу еврокубков , Дзюба выбивал с Зенитом 5 побед в группе не над самыми последними командами , первые места в группах лиги Европы , да и в целом лучшим бомбардир среди паспортистов в лч и в истории сборной
То есть ты признаешь что ты просто балабол ?))