Петржела о Дзюбе: «Он может забивать только несерьезным командам. У «Зенита» лучшая команда России, у них нет конкурентов»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство

В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, на 10 очков опережая «Ростов», который в понедельник сыграет с «Оренбургом».

«Я еще до игры говорил, что «Зенит» обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России. Меня результат не удивил. Чемпионский вопрос давно решен, еще до этой игры, в РПЛ у них нет конкурентов, тем более, так много бразильских игроков.

Дзюба не забил? Не удивлен, Дзюба может забивать только несерьезным командам.

«Ростов» не догонит «Зенит». Питерцы без проблем выиграют чемпионство, я не вижу ни одной команды, которая может составить им конкуренцию», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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8 комментариев

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Фут.Боль
Почему именно у Петржелы постоянно спрашивают, интересно? Тренировал не особо долго, ничего не выиграл. Почему бы не спросить Муслина, Билича, Петреску, Гуллита
итд?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Юрий Кечко
Сборная сейчас ожила без Дзюбы ?)) серьезно ? Сборная Стасика бальзам на душу оказывается по сравнению с тем что сейчас По поводу еврокубков , Дзюба выбивал с Зенитом 5 побед в группе не над самыми последними командами , первые места в группах лиги Европы , да и в целом лучшим бомбардир среди паспортистов в лч и в истории сборной То есть ты признаешь что ты просто балабол ?))
Пантелеев - главный хейтер Дзюбы на спортсе.Если бы не было Дзюбы, я не знаю о чем бы он писал здесь.
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+1
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Максим Пантелеев
Ответ Юрий Кечко
Сборная сейчас ожила без Дзюбы ?)) серьезно ? Сборная Стасика бальзам на душу оказывается по сравнению с тем что сейчас По поводу еврокубков , Дзюба выбивал с Зенитом 5 побед в группе не над самыми последними командами , первые места в группах лиги Европы , да и в целом лучшим бомбардир среди паспортистов в лч и в истории сборной То есть ты признаешь что ты просто балабол ?))
Опять дзюбаботовская болтовня. Стасик с Дзюбой продул все турниры, даже в сраной Лиге Наций упустил в самую низшую корзину. Дзюбы ОФИЦИАЛЬНО признан самым плохим футболистом Евро-21. Стасик путевку в Катар вдул уже со старта. Карпин чудом вывез схода. Только несчастный случай лишил путевки с первого места. Зенит 4 сезона позирился. Крохнулся в пятый десяток клубного рейтинга.
"Дзюба забил больше всех в ЛЧ" - тупо потому что провел больше всех матчей в группах. Кокорин и Смолов кажется по одному разу всего играли. Лукавость статистики отдупляешь вообще?
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Юрий Кечко
Ответ Максим Пантелеев
Так всем давно понятно. Не заимей он после ЧМ высокопоставленного папика, его бы еще из Тулы тогда забирать не стали. Его уровень максимум вторая 8-ка. всегда был. Вот потому независимые иностранцы сливали. С ним невозможно играть нормальную игру. Как дрова кувалдой колоть. Гнилушку какую -нибудь разобьешь, а покрепче уже хрен. Зенит из-за него 4 сезона позорился в еврокубках и даже в РПЛ приходилось компенсировать слабое звено грязной судейкой. Без него и Зенит заиграл и Сборная ожила. А до того все пахали на его личную стату. Потому что папик приказал делать " героя для народа". Весной был шухер, папику не Дзюбы, трубку не брали. А без звонка он нафиг никому не нужен был. Папику лучше стало, Дзюба дозвнился и высосал работу в Локо. Генич подтвердил. И почти даже имя папика назвал.
Сборная сейчас ожила без Дзюбы ?)) серьезно ?
Сборная Стасика бальзам на душу оказывается по сравнению с тем что сейчас
По поводу еврокубков , Дзюба выбивал с Зенитом 5 побед в группе не над самыми последними командами , первые места в группах лиги Европы , да и в целом лучшим бомбардир среди паспортистов в лч и в истории сборной
То есть ты признаешь что ты просто балабол ?))
+3
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Чёрный Плащ˙
При всем моем уважении к Власте за прошлые заслуги, сейчас он мне уже начинает напоминать старого маразматика, такого себе Анзора Кавазашвили чешского разлива.
+3
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Максим Пантелеев
Так всем давно понятно. Не заимей он после ЧМ высокопоставленного папика, его бы еще из Тулы тогда забирать не стали. Его уровень максимум вторая 8-ка. всегда был. Вот потому независимые иностранцы сливали. С ним невозможно играть нормальную игру. Как дрова кувалдой колоть. Гнилушку какую -нибудь разобьешь, а покрепче уже хрен. Зенит из-за него 4 сезона позорился в еврокубках и даже в РПЛ приходилось компенсировать слабое звено грязной судейкой. Без него и Зенит заиграл и Сборная ожила. А до того все пахали на его личную стату. Потому что папик приказал делать " героя для народа". Весной был шухер, папику не Дзюбы, трубку не брали. А без звонка он нафиг никому не нужен был. Папику лучше стало, Дзюба дозвнился и высосал работу в Локо. Генич подтвердил. И почти даже имя папика назвал.
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Мистер Уайт
Сказал, получил соточку, и поставил на чёрное.
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Когда уже пан отобьёт свои ставки, а?
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