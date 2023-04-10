Петржела о Дзюбе: «Он может забивать только несерьезным командам. У «Зенита» лучшая команда России, у них нет конкурентов»

Властимил Петржела считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство

В 22-м туре Мир «Зенит» на выезде обыграл « » со счетом 2:1. Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, на 10 очков опережая «Ростов», который в понедельник сыграет с «Оренбургом».

«Я еще до игры говорил, что « » обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России. Меня результат не удивил. Чемпионский вопрос давно решен, еще до этой игры, в РПЛ у них нет конкурентов, тем более, так много бразильских игроков.

Дзюба не забил? Не удивлен, может забивать только несерьезным командам.

«Ростов» не догонит «Зенит». Питерцы без проблем выиграют чемпионство, я не вижу ни одной команды, которая может составить им конкуренцию», – сказал бывший главный тренер «Зенита».