«Дзюба – ограниченный человек, неумный. Надо уметь проигрывать». Экс-глава «Зенита» Туфрин о том, что форвард «Локо» не пожал руку Семаку

Экс-президент «Зенита» раскритиковал поведение Артема Дзюбы после игры «Локомотива»

Форвард московской команды не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

– Как вам Дзюба?

– Да никак. Не него играли, на него шли передачи. Но той агрессии, которую он сам хотел видеть, у него не получилось показать. Я считаю, защита «Зенита» с ним справилась в целом. Хотя одну передачу Дзюба отдал шедевральную пяткой – Глушенкову. Тот не забил.

– После матча Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

– Ну, он ограниченный человек, неумный. Почему я его и не люблю. Надо уметь проигрывать – не только на поле, но и в жизни. Семак – умный человек. Правильно пошел после игры поприветствовать . Этим и отличается тренер от игрока.

– «Зенит» теперь чемпион?

– Я думаю, на 95 процентов. Игра с «Ростовом» будет интересная, конечно. Но он не конкурент «Зениту». Как и «Спартак». Если «Зенит» так дальше будет играть, за три-четыре тура до финиша можно будет идти курить, – сказал Леонид Туфрин.

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