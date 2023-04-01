Экс-арбитр Федотов считает, что в пользу «Спартака» нужно было назначить пенальти: «Семенов грубо влетел в Чернова. Явная ошибка судьи»
Судьи не назначили пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Ахматом».
На 29-й минуте матча защитник грозненской команды Андрей Семенов в своей штрафной площади ударил Никиту Чернова по ноге. Главный арбитр матча Алексей Сухой не назначил пенальти за этот эпизод, видеоассистент Евгений Турбин не вмешался.
Решение судейской бригады прокомментировал бывший арбитр Игорь Федотов.
«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком». Был удар по воротам, после которого Семенов грубо и безрассудно влетел в Чернова.
Это явная и очевидная ошибка, ВАР должен был вмешаться и позвать судью, по всем повторам – стоило назначить 11-метровый и показать желтую карточку Семенову», – сказал Федотов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат» (0:0, второй тайм).
Ничего личного просто деньги
Есть эпизод, есть нарушение.
Осталась надежда только на кубок.
Судья, как я понимаю, поставил какую-то ультрапланку в плане нарушений, допускал нарушения в обе стороны.
Равно как и пенальти до этого на Семенове.
1:1 по неназначенным пенальти. 2 грубых ошибки судьи.
Потом он же хватает Соболева практически за яйца и пенальти снова нет.