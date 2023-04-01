Экс-арбитр Федотов считает, что в пользу «Спартака» нужно было назначить пенальти: «Семенов грубо влетел в Чернова. Явная ошибка судьи»

Судьи не назначили пенальти в пользу « » в игре с « ».

На 29-й минуте матча защитник грозненской команды в своей штрафной площади ударил по ноге. Главный арбитр матча Алексей Сухой не назначил пенальти за этот эпизод, видеоассистент Евгений Турбин не вмешался.

Решение судейской бригады прокомментировал бывший арбитр .

«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком». Был удар по воротам, после которого Семенов грубо и безрассудно влетел в Чернова.

Это явная и очевидная ошибка, ВАР должен был вмешаться и позвать судью, по всем повторам – стоило назначить 11-метровый и показать желтую карточку Семенову», – сказал Федотов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат» (0:0, второй тайм).