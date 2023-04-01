Экс-арбитр Федотов считает, что в пользу «Спартака» нужно было назначить пенальти: «Семенов грубо влетел в Чернова. Явная ошибка судьи»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Андрей Семенов Евгений Турбин Алексей Сухой Игорь Федотов видеоповторы Никита Чернов Чемпионат.com Футбол

Судьи не назначили пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Ахматом». 

На 29-й минуте матча защитник грозненской команды Андрей Семенов в своей штрафной площади ударил Никиту Чернова по ноге. Главный арбитр матча Алексей Сухой не назначил пенальти за этот эпизод, видеоассистент Евгений Турбин не вмешался. 

Решение судейской бригады прокомментировал бывший арбитр Игорь Федотов

«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком». Был удар по воротам, после которого Семенов грубо и безрассудно влетел в Чернова.

Это явная и очевидная ошибка, ВАР должен был вмешаться и позвать судью, по всем повторам – стоило назначить 11-метровый и показать желтую карточку Семенову», – сказал Федотов. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат» (0:0, второй тайм). 

39 комментариев

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DeniSM
Шипами в колено до крови. Соболева удаляли за такое .. и то, нога шла продолжением после паса, а тут.. Хотя судья конечно косячил основательно…
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grom55
Получил огромное удовольствие, почитав комментарии. Какая же буйная фантазия у розовеньких!!!
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Серж москва- сити
Как это не грустно зенитик чемпион
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sepa39
Ответ Goldstream
Это другое)
Вы оба момент то видели с семеновым?)
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SMART789
Ответ Hipper
Он смотрит матч и ищет, где бы найти заговор против Спартака!
Ему платят он говорит
Ничего личного просто деньги
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Goldstream
Ответ Дмитрий Четвериков
до это было от ворот, а не угловой, после которого сфолили на Семенове
Может еще от начала игры отмотаем?
Есть эпизод, есть нарушение.
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СкептикК
Снимайтесь. Пора.
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Stanislav Orlov
да ничего там не было как болельщик Спартака скажу, устроили уже балет, играть надо и забивать свои моменты, эти Хлусевичи, Денисовы просто нулевые, ну олени перепуганные
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Марат Фархатович
Хлусевич беда для Спартака
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Alestern
этот судейский беспредел в отношении Спартака видимо никогда не закончится...
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Дмитрий Четвериков
Ответ Goldstream
Да, я бы поставил пенальти. Равно как и пенальти до этого на Семенове. 1:1 по неназначенным пенальти. 2 грубых ошибки судьи.
до это было от ворот, а не угловой, после которого сфолили на Семенове
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Goldstream
Ответ Данко Лазович
Тогда и на Семёнове надо было ставить, Зобнин не попал по мячу)) будьте честными)
Это другое)
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grom55
Ответ Zenith forever
А что по поводу пенальти в пользу Спартака думает экс-судья Хусаинов? Наверное сразу три нужно было назначать?
Да, три, и по три раза каждый...
+1
-1
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Юрий719
Очередной матч неиспользованных моментов.
Осталась надежда только на кубок.
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Goldstream
Должны были быть пенальти и в те, и в другие ворота.
Судья, как я понимаю, поставил какую-то ультрапланку в плане нарушений, допускал нарушения в обе стороны.
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-2
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Леха36
Сколько можно уже Спартак засуживать
+4
-2
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Данко Лазович
Тогда и на Семёнове надо было ставить, Зобнин не попал по мячу)) будьте честными)
+1
-4
-3
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Levais
Куда поперёд тётки?!
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Сергей Ольхов
По итогу матча : судья 321 , пенальти были. Шелия молодец. Спартаку удачи ! Нхй Шамарку
+1
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Goldstream
Ответ Николай Повалюхин
Там красная - шипами в колено. Но это Газпром-лига.
Да, я бы поставил пенальти.
Равно как и пенальти до этого на Семенове.
1:1 по неназначенным пенальти. 2 грубых ошибки судьи.
+3
-6
-3
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Zenith forever
А что по поводу пенальти в пользу Спартака думает экс-судья Хусаинов? Наверное сразу три нужно было назначать?
+3
-6
-3
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zbumer
Кто там всю неделю кричал. что в пользу Спартака сейчас будут давать пенки?
+2
-2
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ДудьСдулся
Как можно выпускать на поле, который весь в крови?
Потом он же хватает Соболева практически за яйца и пенальти снова нет.
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toldo_slava
Судьи в РПЛ известные питарасы
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Олег Сагайдачный
Смотрим таблицу.
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