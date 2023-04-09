Артета про 2:2 на «Энфилде»: «Ливерпуль» мог забить 3 или 4 мяча, как и мы – итоговый счет справедлив, думаю. Могли брать три очка, но не сделали этого»
Микель Артета назвал справедливым счет в матче с «Ливерпулем»
Матч 30-го тура АПЛ на «Энфилде» завершился со счетом 2:2. «Арсенал» по ходу матча вел 2:0.
«Вау… Очень напряженный матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали [во втором тайме], но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. «Ливерпуль» мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив.
Я не видел, чтобы кто-то в этом сезоне [доминировал] на этом поле. Они обыграли [на «Энфилде»] все топ-команды, они играли с мадридским «Реалом» и могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с ними – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.
Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать [играть, как в первом тайме] еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чем дело.
Нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Так делают все команды.
Ливерпуль тоже слабая команда ментально получается,ведь когда Сити взвинтил темп на Этихаде они тоже в штаны наклали…
Порвался на ровном месте…
Прекрасная игра была,ну не повезло Ливерпулю,бывает,это футбол…
Чо порвался то ты?
У владельца поддержанного автомобиля потом на скамейке опять глаза на мокром месте были, которые он тёр, бгг
Если вратарь потащил 3-4 момента это отскок? А когда последние 4 сезона Алиссон тащил 1 в 1 десятки моментов это мастерство?
Или все же это камбэк, когда сравняли на 87-ой минуте.
Артета испугался) А Клопп или Пеп за 15 мин. до конца ведя в счёте обычно атаку усиливают?
Чемпионская игра - не чемпионская увидим через 8 туров.
Сменную обувь приготовили?)
Тяжело без Салиба. Тяжело без Томиясу. Уайт подсел на карточку в середине первого тайма и вообще перестал вперёд ходить, из-за этого и Сака был без поддержки один против троих.