Артета про 2:2 на «Энфилде»: «Ливерпуль» мог забить 3 или 4 мяча, как и мы – итоговый счет справедлив, думаю. Могли брать три очка, но не сделали этого»

Теги Энфилд Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета назвал справедливым счет в матче с «Ливерпулем»

Матч 30-го тура АПЛ на «Энфилде» завершился со счетом 2:2. «Арсенал» по ходу матча вел 2:0.

«Вау… Очень напряженный матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали [во втором тайме], но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. «Ливерпуль» мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив.

Я не видел, чтобы кто-то в этом сезоне [доминировал] на этом поле. Они обыграли [на «Энфилде»] все топ-команды, они играли с мадридским «Реалом» и могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с ними – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.

Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать [играть, как в первом тайме] еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чем дело.

Нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

 

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62 комментария

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Просто Я
Ответ Антон Казанский
Показателен момент, когда Трент прокинул Зине, Ливерпуль сравнял и тут же Зину заменили на Тирни. А за 10 или сколько там минут до этого была двойная замена от Арсенала, включавшая Кивиора в опорную вместо Эдегора. Почему нельзя было ещё и заменить Зину на Тирни, мне непонятно. Арсенал испугался Ливерпуля, Артета испугался Клоппа. И правда должны были сливать с 0:2, но отскочили. Это не чемпионская игра. Летом пополнить состав, Артете ещё немного поработать над собой и в следующем сезоне уже можно целенаправленно идти за чемпионством.
момент не показательный, т.к. замену Тирни на Зину готовили еще до гола. Вот только не успели.
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Russian Horse
Ответ Den-is
Прокинул Трент
Да, действительно, перепутал
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Юрий Кечко
Рановато хоронишь Сейчас сити с Баварией много сил оставит , и если пройдёт к тому же , вероятность что будет терять очки высокая
Да вполне вероятно, но последние пару сезонов не дадут соврать, Ман Сити концовку сезона проводит очень хорошо. Конечно Арсенал всё ещё в выгодном положении, но посмотрим как они проведут остаток сезона, если после очной встречи на этихаде у обоих команд будет равное количество очков.
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зейтри
Ответ Assandro Journey
зачем-то? Ливерпуль вынудил Артетову команду стоять в своей штрафной почти весь второй тайм. он бы и хотел доминировать, да не вышло. соперник не дал. и сам доминировал над Артетой.
Арсенал атаковать не пытался даже,чисто назад отыгрывался,а после пропущенного мяча действительно опасные моменты делать начал
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jonnysilverhand01
Артета опять признал себя лузером
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Доминатор3000
Ответ Assandro Journey
эти тактические травмы (когда вратарь или игрок притворяются, что травму получили после каждой атаки соперника), чтобы потянуть время и успокоить волну атак соперника - тошнотворны от Артеты. убогие уловки от трусливой команды. прямо подряд после первой и второй атаки Ливерпуля то вратарь на поле сядет, то Жезус притворится, что травма такая серьзная, что требует вызова терапевтов. Арсенал ужасно неприятная команда. Слабая ментально, постоянно в штаны кладут, когда давление взвинчивается. То же было и при Венгере. Ничего не меняется в этом трусливом слабом клубе.
Таблеток выпей.
Так делают все команды.
Ливерпуль тоже слабая команда ментально получается,ведь когда Сити взвинтил темп на Этихаде они тоже в штаны наклали…
Порвался на ровном месте…
Прекрасная игра была,ну не повезло Ливерпулю,бывает,это футбол…
Чо порвался то ты?
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Mr@k
ЛФК был намного ближе к победе, Холдинг это даже не запас, это аренда куда то и побыстрее, во 2 тайме почему вообще не играли неясно, но провести хотя бы пару контратак могли бы более толково, в целом это хороший отскок
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boriss_81
Ответ jordy
А чем результат справедлив? У Ливерпуля трехкратное преимущество по созданным голевым моментам. Как сам Артета любит говорить, это было типичное доминирование со стороны Ливерпуля. Ливерпуль был просто обязан этот матч забирать.
У Арсенала было почти столько же моментов. Магальяешь с углового в руки Алиссону (попади мяч на сантиметр правее или левее ему в голову - он полетел бы на 2 метра правее или левее Алиссона). Мартинелли прострел на Сака, подкат защитника и в руки к Алиссону. Последняя атака Мартинелли на Сака и Алиссон на перехвате. Просто xg такие моменты не считает, а в реальности это почти удары Салаха вытащенные Рамсделом.
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Den-is
Ответ Russian Horse
Потеряли два очка, из-за того, что плаксе прокинул Мо, как ребёнку, в о4ко мяч и навесил на второй гол. У владельца поддержанного автомобиля потом на скамейке опять глаза на мокром месте были, которые он тёр, бгг
Прокинул Трент
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Wekil Halylow
Ответ Максим Семин
XG 4,6-1,5 в пользу Ливера
где ты взял 4,6 везде 3.40
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Lidin_papa
Ответ ta-tosha
я в жизни не сказал плохого слова о Сити - уважаю наше соперничество за последние 5 лет. Просто Сити всегда даёт соперникам шансы в обороне, тем более такая команда как Арсенал их точно будет иметь. А вот забить Ньюкаслу и не пропустить - это для Арсенала будет mission impossible
Не берете в расчет психологию. Ньюкаслу не хватает уверенности даже у себя дома в больших матчах - отсюда промахи из убойных позиций, что с Ливерпулем, что с МЮ. Примерно также ее не будет хватать и Арсеналу на Этихаде... Как и сегодня на Энфилде, но уже в меньшей степени, чем раньше (как Вы и сами отметили постом выше). Эта "болезнь" лечится постепенно)). Поэтому в следующем сезоне, имхо, канониры будут еще более самодостаточны в гостях у Ливерпуля.
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Wekil Halylow
Ответ red hikkikomori
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Хаха тот команда уже нету а 7хаг вчера проиграл так 4-0 6-3 7-0
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Russian Horse
Потеряли два очка, из-за того, что плаксе прокинул Мо, как ребёнку, в о4ко мяч и навесил на второй гол.
У владельца поддержанного автомобиля потом на скамейке опять глаза на мокром месте были, которые он тёр, бгг
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boriss_81
Ответ Антон Казанский
Показателен момент, когда Трент прокинул Зине, Ливерпуль сравнял и тут же Зину заменили на Тирни. А за 10 или сколько там минут до этого была двойная замена от Арсенала, включавшая Кивиора в опорную вместо Эдегора. Почему нельзя было ещё и заменить Зину на Тирни, мне непонятно. Арсенал испугался Ливерпуля, Артета испугался Клоппа. И правда должны были сливать с 0:2, но отскочили. Это не чемпионская игра. Летом пополнить состав, Артете ещё немного поработать над собой и в следующем сезоне уже можно целенаправленно идти за чемпионством.
Как может быть показательным момент, вероятность которого 1 из 50? Он весь матч прокидывал? Сколько раз он так прокинул за сезон? ТАА другие 49 раз навешивает, но тут получилось.
Если вратарь потащил 3-4 момента это отскок? А когда последние 4 сезона Алиссон тащил 1 в 1 десятки моментов это мастерство?
Или все же это камбэк, когда сравняли на 87-ой минуте.
Артета испугался) А Клопп или Пеп за 15 мин. до конца ведя в счёте обычно атаку усиливают?
Чемпионская игра - не чемпионская увидим через 8 туров.
Сменную обувь приготовили?)
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Billy_Shears
Ответ Антон Казанский
Показателен момент, когда Трент прокинул Зине, Ливерпуль сравнял и тут же Зину заменили на Тирни. А за 10 или сколько там минут до этого была двойная замена от Арсенала, включавшая Кивиора в опорную вместо Эдегора. Почему нельзя было ещё и заменить Зину на Тирни, мне непонятно. Арсенал испугался Ливерпуля, Артета испугался Клоппа. И правда должны были сливать с 0:2, но отскочили. Это не чемпионская игра. Летом пополнить состав, Артете ещё немного поработать над собой и в следующем сезоне уже можно целенаправленно идти за чемпионством.
у кого чемпионская игра? МС тут проиграли
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Billy_Shears
Ответ Assandro Journey
эти тактические травмы (когда вратарь или игрок притворяются, что травму получили после каждой атаки соперника), чтобы потянуть время и успокоить волну атак соперника - тошнотворны от Артеты. убогие уловки от трусливой команды. прямо подряд после первой и второй атаки Ливерпуля то вратарь на поле сядет, то Жезус притворится, что травма такая серьзная, что требует вызова терапевтов. Арсенал ужасно неприятная команда. Слабая ментально, постоянно в штаны кладут, когда давление взвинчивается. То же было и при Венгере. Ничего не меняется в этом трусливом слабом клубе.
кто-то порвался.. глянь сколько волевых побед в этом сезоне, не похоже на ментально слабую команду
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-1
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Isa Babaev
Ответ зейтри
Могли на легке три очка брать,но зачем-то автобус поставили
Арсенал никогда не возьмём на легке 3 очка на Энфилде, 10 лет без побед на этом стадионе
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Assandro Journey
Ответ зейтри
Могли на легке три очка брать,но зачем-то автобус поставили
зачем-то? Ливерпуль вынудил Артетову команду стоять в своей штрафной почти весь второй тайм. он бы и хотел доминировать, да не вышло. соперник не дал. и сам доминировал над Артетой.
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red hikkikomori
Ответ Wekil Halylow
глаза открой
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red hikkikomori
Ответ Wekil Halylow
7-0 вспомнил
нет, 8-2😂
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0
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Assandro Journey
эти тактические травмы (когда вратарь или игрок притворяются, что травму получили после каждой атаки соперника), чтобы потянуть время и успокоить волну атак соперника - тошнотворны от Артеты. убогие уловки от трусливой команды. прямо подряд после первой и второй атаки Ливерпуля то вратарь на поле сядет, то Жезус притворится, что травма такая серьзная, что требует вызова терапевтов. Арсенал ужасно неприятная команда. Слабая ментально, постоянно в штаны кладут, когда давление взвинчивается. То же было и при Венгере. Ничего не меняется в этом трусливом слабом клубе.
+3
-7
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Reservoir Cat
Ливерпуль на Энфилде в свой хороший день может разгромить любую команду мира, и ничего с ними не поделаешь. Арсенал сегодня дико выстоял, не без удачи, конечно. В общем я уверен что в конце сезона этот результат как положительный будет восприниматься.

Тяжело без Салиба. Тяжело без Томиясу. Уайт подсел на карточку в середине первого тайма и вообще перестал вперёд ходить, из-за этого и Сака был без поддержки один против троих.
+10
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ta-tosha
Ответ Антон Казанский
Показателен момент, когда Трент прокинул Зине, Ливерпуль сравнял и тут же Зину заменили на Тирни. А за 10 или сколько там минут до этого была двойная замена от Арсенала, включавшая Кивиора в опорную вместо Эдегора. Почему нельзя было ещё и заменить Зину на Тирни, мне непонятно. Арсенал испугался Ливерпуля, Артета испугался Клоппа. И правда должны были сливать с 0:2, но отскочили. Это не чемпионская игра. Летом пополнить состав, Артете ещё немного поработать над собой и в следующем сезоне уже можно целенаправленно идти за чемпионством.
Трент прокинул между не Зине, а Артете. Когда Арсенал с самого начала 2 тайма сел глубоко на свои ворота - он должен был поменять Зинченко немедленно, толку при такой игре с него - ноль
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Wekil Halylow
Ответ red hikkikomori
типичный гунер
7-0 вспомнил
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Wekil Halylow
Ответ red hikkikomori
соус до конца за арсенал, что за соус?
глаза открой
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