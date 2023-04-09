Артета про 2:2 на «Энфилде»: «Ливерпуль» мог забить 3 или 4 мяча, как и мы – итоговый счет справедлив, думаю. Могли брать три очка, но не сделали этого»

Микель Артета назвал справедливым счет в матче с «Ливерпулем»

Матч 30-го тура на «Энфилде» завершился со счетом 2:2. «Арсенал» по ходу матча вел 2:0.

«Вау… Очень напряженный матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали [во втором тайме], но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. « » мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив.

Я не видел, чтобы кто-то в этом сезоне [доминировал] на этом поле. Они обыграли [на « »] все топ-команды, они играли с мадридским «Реалом» и могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с ними – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.

Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать [играть, как в первом тайме] еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чем дело.

Нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.