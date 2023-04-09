Юрген Клопп: «Не представляю, как «Ливерпуль» не вырвал победу. «Арсенал» должен был проиграть»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Ибраима Конате Футбол

Юрген Клопп удивлен тем, что «Ливерпуль» не забил «Арсеналу» (2:2) в конце матча АПЛ

«Довольно типичная история для нас в этом сезоне. Игра была совершенно открытой, соперник воспользовался первыми же двумя моментами. Но мы правильно отреагировали. Матч в конечном счете получился зрелищным. Я не представляю, как мы не вырвали победу в конце.

Я сейчас и не рад, и не расстроен, что-то среднее. Я нормально отношусь к ничьей. «Арсенал» был хорош, но он мог – и должен был – проиграть этот матч. Его это очко больше порадует.

Мы не реализовали некоторые моменты, и это достаточно типично. Мы пропустили два гола, но к перерыву игра не была завершена. Мы вдруг взяли эту сумасшедшую игру в свои руки. Мы заслужили по крайней мере одно очко. Если бы Конате в конце пробил головой, мы бы забили. Возможно, он поскользнулся. У него был шанс», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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12 комментариев

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Yri Yrov
Ответ Vitaliy Kudukhov
Мог, а мог и выиграть. Но Ливерпуль был сегодня очень хорош
парни отредактировали на последние неудачи но тут уж извините все таки будущий чемпион
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Naneva
Должен был? А если бы Мартинелли в самой концовке не накосячил с пасом, что бы тогда старина Клопп говорил?
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Эл Ку
Ну объективнее Ливер сегодня был сильнее, хотя моменты были и у Арсенала, просто поздно подключились мерсисайдцы
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v.belorussky
Не вырвал победу, зато вырвал очко у доминатора Артеты!
+1
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OldRedWhite
Ответ Vitaliy Kudukhov
Мог, а мог и выиграть. Но Ливерпуль был сегодня очень хорош
Проспали первые 30 минут !
А потом - да , были лучшие …
+2
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+2
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Alex Sarus
Ответ Пирс Морган
Спасибо и на том, подсобил своему заклятому другу)
Да Арсенал объективно бросил играть после второго гола.
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Игорь Полищук
Вот зачем эти - Если бы ... ) Таким же "аргументом" можно и в обратную сторону ответить ). Игра сыграна, вышло так как вышло, Ливерпуль были молодцы, чего уж, особенно во втором тайме.
+2
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Дмитрий Бервинов
Уставший Мартинелли на 93-й простил вас, заруинив выход 3 в 2, так что не надо тут
+5
-6
-1
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Alex Cardo
Тут бы поговорить о Салахе и о том, почему он забивает 1 из 20 своих моментов (в который уже раз), а не о моменте Конате..
+4
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+4
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Jaxongir Shodiev
"Пеп, это всё ради тебя!!!!!" - подытожил Клопп
+8
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+8
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Пирс Морган
Спасибо и на том, подсобил своему заклятому другу)
+3
0
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Vitaliy Kudukhov
Мог, а мог и выиграть. Но Ливерпуль был сегодня очень хорош
+10
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