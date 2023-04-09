Юрген Клопп: «Не представляю, как «Ливерпуль» не вырвал победу. «Арсенал» должен был проиграть»

Юрген Клопп удивлен тем, что «Ливерпуль» не забил «Арсеналу» (2:2) в конце матча АПЛ

«Довольно типичная история для нас в этом сезоне. Игра была совершенно открытой, соперник воспользовался первыми же двумя моментами. Но мы правильно отреагировали. Матч в конечном счете получился зрелищным. Я не представляю, как мы не вырвали победу в конце.

Я сейчас и не рад, и не расстроен, что-то среднее. Я нормально отношусь к ничьей. « » был хорош, но он мог – и должен был – проиграть этот матч. Его это очко больше порадует.

Мы не реализовали некоторые моменты, и это достаточно типично. Мы пропустили два гола, но к перерыву игра не была завершена. Мы вдруг взяли эту сумасшедшую игру в свои руки. Мы заслужили по крайней мере одно очко. Если бы в конце пробил головой, мы бы забили. Возможно, он поскользнулся. У него был шанс», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.