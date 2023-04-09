Владимир Быстров: «Зенит» – с чемпионством. Нападающие действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить»

Владимир Быстров уверен, что «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам сезона

В 22-м туре Мир «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Сине-бело-голубые с 54 очками лидируют в турнирной таблице, опережая «Ростов» на 10 очков.

«Нападающие «Зенита» действуют плохо – у есть кем их заменить. Выходит Кассьерра, ничем не хуже, может забить. У Галактионова Дзюба играет плохо, и у « » некого выпустить. Видно было, что во втором тайме «Локомотив» встанет, плюс пошли замены, выходящие люди не очень хорошо передвигались, а это сразу показатель.

Глушенков играет хороший матч и возит игроков « » – тренер его меняет. , который малополезно сегодня играл, остается на поле. Тренер сам себя обезвреживает. «Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное», – сказал бывший игрок «Зенита».