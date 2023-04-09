Владимир Быстров: «Зенит» – с чемпионством. Нападающие действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить»
Владимир Быстров уверен, что «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам сезона
В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Сине-бело-голубые с 54 очками лидируют в турнирной таблице, опережая «Ростов» на 10 очков.
«Нападающие «Зенита» действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Выходит Кассьерра, ничем не хуже, может забить. У Галактионова Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить. Видно было, что во втором тайме «Локомотив» встанет, плюс пошли замены, выходящие люди не очень хорошо передвигались, а это сразу показатель.
Глушенков играет хороший матч и возит игроков «Зенита» – тренер его меняет. Дзюба, который малополезно сегодня играл, остается на поле. Тренер сам себя обезвреживает. «Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное», – сказал бывший игрок «Зенита».
Эксперты, блин.
- У нас есть, кем их заменить.
- Все, не звоните мне больше!