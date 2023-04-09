Владимир Быстров: «Зенит» – с чемпионством. Нападающие действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить»

Теги Локомотив Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Матео Кассьерра Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров уверен, что «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам сезона

В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Сине-бело-голубые с 54 очками лидируют в  турнирной таблице, опережая «Ростов» на 10 очков.

«Нападающие «Зенита» действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Выходит Кассьерра, ничем не хуже, может забить. У Галактионова Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить. Видно было, что во втором тайме «Локомотив» встанет, плюс пошли замены, выходящие люди не очень хорошо передвигались, а это сразу показатель.

Глушенков играет хороший матч и возит игроков «Зенита» – тренер его меняет. Дзюба, который малополезно сегодня играл, остается на поле. Тренер сам себя обезвреживает. «Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное», – сказал бывший игрок «Зенита».

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9 комментариев

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Чёрный Плащ˙
Ответ Roman
Завтра Оренбург у себя дома стопанет Ростов (если только лояльные Ростову судьи не вмешаются) и интрига окончательно умрет, даже ее подобие. И в нашем чемпионате останется только решать, кто вылетает напрямую, а кто идёт в стыки
...и затащат ли судьи Спартак в тройку
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Очки Дани Алвеса
Какая ж глубокая аналитика. И ничего, что Касьера не забивал за весь чемпионат ни разу.
Эксперты, блин.
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Roman
Завтра Оренбург у себя дома стопанет Ростов (если только лояльные Ростову судьи не вмешаются) и интрига окончательно умрет, даже ее подобие. И в нашем чемпионате останется только решать, кто вылетает напрямую, а кто идёт в стыки
+1
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rarog
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ключевая-следующая,с Ростовом.
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Циник Петербургский
В.Быстров, не надо пытаться сглазить Зенит ;) Поздравлять надо только по факту.
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rarog
А что,а будут любители заговоров обсуждать что у Ростова перед игрой с Зенитом будет на 1 день отдыха меньше?
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Ростов-на-Дону
Володька:"Спартак - чемпион"!
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леннорыч-абрамович
- Алло, Зенит, это Володька! Нападающие играют плохо, Дзюба - ещё хуже.
- У нас есть, кем их заменить.
- Все, не звоните мне больше!
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Velirpa
ну все, можно идти в гей-клуб.
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igls54
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