«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» с 2019 года: 6 побед и 3 ничьих

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» продлил серию без поражений от «Локомотива» до 9 матчей

Команда Сергея Семака одолела железнодорожников в гостях со счетом 2:1 в 22-м туре Мир РПЛ.

В последний раз московский клуб обыгрывал петербуржцев 29 сентября 2019 года. С тех пор «Зенит» победил шесть раз и трижды сыграл с «Локомотивом» вничью.

Сейчас у действующих чемпионов России серия из трех побед в матчах с этим соперником.

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32 комментария

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Lumberjack
Ответ Катя СПб
Можно было и не начинать спор с азиатчиной.
Согласен
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Катя СПб
Ответ Lumberjack
"Спартак - чемпион, Москва - топ, Питер - был столицей отсталой страны" - дискуссия окончена. Бисер метать нет смысла )
Можно было и не начинать спор с азиатчиной.
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Катя СПб
Ответ Роман Олегов
Сегодня прям порадовал Мостовой. Ни одной ошибки не помню. Почти каждое действие в тему, что, к сожалению, нечасто с ним бывает. Большая интрига, кто сядет на лавку с выходом Барриоса, он или Клаудиньо.
Ну была ошибка, когда сам ударил, а не Мелкому отдал.
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Lumberjack
Ответ Оригинальный Ник
Москва — топ-5 городов мира, Питер — грязное болото. Питер был столицей империи, которая на пике оставалась отсталой аграрной страной, позорно проигравшей войну. Москва был столицей сверхдержавы СССР. А скандалы Спартака не отменяют зуд пониже спины у всех северных от одного только упоминания
"Спартак - чемпион, Москва - топ, Питер - был столицей отсталой страны" - дискуссия окончена. Бисер метать нет смысла )
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Старый Негр
Ответ Старый Негр
Дайте угадаю-не проигрывает с тех пор, как некий чиновник газпрома стал рулить российским футболом, у Семака внезапно раскрылись гениальные тренерские способности исключительно внутрироссийского употребления, а на всех традиционных претендентов на первое место НЕпитерской прописки напал развал и немощь-у каждого своя, но всеобщая, одновременная и непреходящая уже 5 сезонов? Подарите Локомотиву Федотова) Нет, чемпионом не станут - но разок выиграть у Зенита разрешат, Федотов в газпроме свой пацан.
Судя по минусам, я угадал?)))
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Оригинальный Ник
Ответ Lumberjack
Санкт-Петербург был столицей Российской ИМПЕРИИ на ее пике. Москва - столицей Московского княжества и совка. Убогий Спартак не дает покоя последние лет 20 своими скандалами а не достижениями )))
Москва — топ-5 городов мира, Питер — грязное болото. Питер был столицей империи, которая на пике оставалась отсталой аграрной страной, позорно проигравшей войну. Москва был столицей сверхдержавы СССР. А скандалы Спартака не отменяют зуд пониже спины у всех северных от одного только упоминания
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Старый Негр
Ответ PobeditelZ
Шиза
Бывает. Лечись.
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Railway/
Жаль, что до сих пор Локо особо нечего предложить Зениту кроме прессинга. В касание не играют, по минуте думают «кому бы отдать». В отборе не успевают. Да, неплохо бегали боролись, но на этом все. Прям вспомнилось некогда набившее оскомину выражение «достойное поражение».
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Ale87
Ответ Nogoi89
При Сёмине был сильный Локо, было интересно смотреть матчи Зенита с ними)
А сегодня не интересно было ?
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amadeus_amadeus
Локо понравился сегодня
Хорошая и смелая игра, небо и земля по сравнению с игрой летом
И да, очень приятно, что Зенит не дал повода неделю слушать интервью Дзюбы
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Lumberjack
Ответ Оригинальный Ник
Всё вам убогим не даёт покоя Спартак. Комплекс северного провинциального городка как он есть
Санкт-Петербург был столицей Российской ИМПЕРИИ на ее пике. Москва - столицей Московского княжества и совка. Убогий Спартак не дает покоя последние лет 20 своими скандалами а не достижениями )))
+6
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Спартак сила
глор@ы газовые победили
а комментарии про великий Спартак
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PobeditelZ
Ответ Старый Негр
Дайте угадаю-не проигрывает с тех пор, как некий чиновник газпрома стал рулить российским футболом, у Семака внезапно раскрылись гениальные тренерские способности исключительно внутрироссийского употребления, а на всех традиционных претендентов на первое место НЕпитерской прописки напал развал и немощь-у каждого своя, но всеобщая, одновременная и непреходящая уже 5 сезонов? Подарите Локомотиву Федотова) Нет, чемпионом не станут - но разок выиграть у Зенита разрешат, Федотов в газпроме свой пацан.
Шиза
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-1
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Оригинальный Ник
Ответ Lumberjack
Чемпион показал уровень, Локомотив показал, что команда у них хорошая и соперник достойный. Заремтак вчера показал работу с судьями и истеричные попытки отмазаться в комментах. Все как всегда в российском футболе. Зенит и Санкт-Петербург с победой!
Всё вам убогим не даёт покоя Спартак. Комплекс северного провинциального городка как он есть
+1
-8
-7
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Спартак сила
Ответ Колбаскер тут
Спартак не выходит в ЛЧ с 2002 года. Бгг
колбаса докторская
ты только о Спартаке думаешь?
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-5
-3
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Зелёный гопник
Ответ Роман Олегов
Сегодня прям порадовал Мостовой. Ни одной ошибки не помню. Почти каждое действие в тему, что, к сожалению, нечасто с ним бывает. Большая интрига, кто сядет на лавку с выходом Барриоса, он или Клаудиньо.
А ещё и Мантуан есть.
Так что выбор у Семака хороший.
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Старый Негр
Дайте угадаю-не проигрывает с тех пор, как некий чиновник газпрома стал рулить российским футболом, у Семака внезапно раскрылись гениальные тренерские способности исключительно внутрироссийского употребления, а на всех традиционных претендентов на первое место НЕпитерской прописки напал развал и немощь-у каждого своя, но всеобщая, одновременная и непреходящая уже 5 сезонов?
Подарите Локомотиву Федотова) Нет, чемпионом не станут - но разок выиграть у Зенита разрешат, Федотов в газпроме свой пацан.
0
-5
-5
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Роман Олегов
Сегодня прям порадовал Мостовой. Ни одной ошибки не помню. Почти каждое действие в тему, что, к сожалению, нечасто с ним бывает. Большая интрига, кто сядет на лавку с выходом Барриоса, он или Клаудиньо.
+1
-2
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Зелёный гопник
Родригао съел Рукаку, что теперь скажет Артём?
+8
-1
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Lumberjack
Чемпион показал уровень, Локомотив показал, что команда у них хорошая и соперник достойный. Заремтак вчера показал работу с судьями и истеричные попытки отмазаться в комментах. Все как всегда в российском футболе. Зенит и Санкт-Петербург с победой!
+21
-3
+18
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Ljorke
Ответ An Kr
А что сегодня Клаудиньо показал?
Что Баринов не может его закрыть!
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gustavo1097
Ответ An Kr
А что сегодня Клаудиньо показал?
А что Баринов показал?)
+8
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Циник Петербургский
Но, тем не менее, Локо сегодня был в порядке. Во всяком случае, выглядел получше многих команд РПЛ на данный момент. Если так дальше будут играть, быстро поднимутся обратно наверх.
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red hikkikomori
Баринов держит клаудиньо с прошлого матча
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Nogoi89
При Сёмине был сильный Локо, было интересно смотреть матчи Зенита с ними)
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