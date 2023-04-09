«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» с 2019 года: 6 побед и 3 ничьих

«Зенит» продлил серию без поражений от «Локомотива» до 9 матчей

Команда Сергея Семака одолела железнодорожников в гостях со счетом 2:1 в 22-м туре Мир .

В последний раз московский клуб обыгрывал петербуржцев 29 сентября 2019 года. С тех пор « » победил шесть раз и трижды сыграл с « » вничью.

Сейчас у действующих чемпионов России серия из трех побед в матчах с этим соперником.