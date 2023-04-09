«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» с 2019 года: 6 побед и 3 ничьих
«Зенит» продлил серию без поражений от «Локомотива» до 9 матчей
Команда Сергея Семака одолела железнодорожников в гостях со счетом 2:1 в 22-м туре Мир РПЛ.
В последний раз московский клуб обыгрывал петербуржцев 29 сентября 2019 года. С тех пор «Зенит» победил шесть раз и трижды сыграл с «Локомотивом» вничью.
Сейчас у действующих чемпионов России серия из трех побед в матчах с этим соперником.
Хорошая и смелая игра, небо и земля по сравнению с игрой летом
И да, очень приятно, что Зенит не дал повода неделю слушать интервью Дзюбы
а комментарии про великий Спартак
ты только о Спартаке думаешь?
Так что выбор у Семака хороший.
Подарите Локомотиву Федотова) Нет, чемпионом не станут - но разок выиграть у Зенита разрешат, Федотов в газпроме свой пацан.