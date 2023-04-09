Галактионов про 1:2 с «Зенитом»: «1-й тайм остался за «Локомотивом». На фоне лидера мы обязаны выдавать и хорошее качество, и добиваться результата»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов отметил превосходство «Локомотива» над «Зенитом» (1:2) в 1-м тайме

«Концовка матча? Мы еще не смотрели повтор, но с бровки и тренерскому штабу показалось, кто был ближе к эпизоду, что мяч попал в руку.

Мы нацеливали команду на то, чтобы играть от себя. Первый тайм остался за нами, к сожалению, упустили момент с забеганием, который привел ко взятию наших ворот.

Думаю, игра получилась слишком энергозатратной, пропущенный гол – следствие того, что у нас было много невынужденных потерь. Мы проводили атаки с отбором, были хорошие позиционные атаки, но слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Это надо поправить, а качество мы усилим.

Есть результат, который надо принимать, есть качество игры, которое надо усиливать. В любом случае на фоне лидера мы обязаны выдавать и хорошее качество, и добиваться результата. К этому мы и будем стремиться, – сказал главный тренер «Локомотива».

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10 комментариев

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ractorosan527@gmail.com
Ответ nick-basil
Хороший матч от ЛОКО. Боролись и получалось. Дзюба нашел себе команду - и сам в огне и ЛОКО играет норм.
В огне? А где он был? Такие бывшие игроки почти не когда не забивают своим бывшим а времена Лоськова закончилось
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San-Antonio
Надеюсь в межсезонье будет усиление под Галактионова, Жемалетдинова после травмы еще можно понять, форму наберет только к концу сезона, но Миранчук и Марадишвили просто 0, ходили пешком, вообще ничего толкового не сделали.
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Red_Marlboro_
Очень достойно смотрелись,Галактионов удивляет,за короткое время хорошую работу проделал,молодец
Дайте время галактикосу нам нужны оборонщики по уровню чорлуки хотя бы и в следующем сезоне локо будет смотреться на равных с сами Зенитом
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pavasaris
Не, ну хорошо смотрелись, но то, что первый тайм за Локо это вряд ли . Вполне себе ничейный по игре и по моментам.
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igls54
Зря Галактионов Дзюбу не выпустил
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nick-basil
Хороший матч от ЛОКО. Боролись и получалось. Дзюба нашел себе команду - и сам в огне и ЛОКО играет норм.
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Matthew Chviliov
Хороший коуч, не смотря на поражение, вера в успех команды под его началом есть
+2
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Red_Marlboro_
Очень достойно смотрелись,Галактионов удивляет,за короткое время хорошую работу проделал,молодец
+2
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Tahir Turk
первый тайм классный, действительно. на второй пока силенок не хватило. верю в команду и в Михал Михалыча
+4
-1
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Давид Agabekyan
Локо был хорош, особенно до своего гола. Если бы не якорь в нападении могли бы и больше забить
+6
-2
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