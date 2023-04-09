Галактионов про 1:2 с «Зенитом»: «1-й тайм остался за «Локомотивом». На фоне лидера мы обязаны выдавать и хорошее качество, и добиваться результата»

Михаил Галактионов отметил превосходство «Локомотива» над «Зенитом» (1:2) в 1-м тайме

«Концовка матча? Мы еще не смотрели повтор, но с бровки и тренерскому штабу показалось, кто был ближе к эпизоду, что мяч попал в руку.

Мы нацеливали команду на то, чтобы играть от себя. Первый тайм остался за нами, к сожалению, упустили момент с забеганием, который привел ко взятию наших ворот.

Думаю, игра получилась слишком энергозатратной, пропущенный гол – следствие того, что у нас было много невынужденных потерь. Мы проводили атаки с отбором, были хорошие позиционные атаки, но слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Это надо поправить, а качество мы усилим.

Есть результат, который надо принимать, есть качество игры, которое надо усиливать. В любом случае на фоне лидера мы обязаны выдавать и хорошее качество, и добиваться результата. К этому мы и будем стремиться, – сказал главный тренер « ».