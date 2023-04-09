Дзюба не забил в 1-м матче против «Зенита» за «Локомотив». Всего у него 4 гола петербуржцам за 16 игр

Артем Дзюба не сумел забить в первой игре против «Зенита» после ухода из команды

Нападающий « » целиком провел игру 22-го тура Мир , завершившуюся победой петербуржцев со счетом 2:1.

Он не нанес ни одного удара и не отметился результативными действиями.

Всего Дзюба на протяжении карьеры играл против « » 16 раз. Он забивал ему за «Спартак» (3 гола) и тульский «Арсенал» (1). Выступая за «Ростов» и «Томь», он голами не отметился.

В матчах против петербуржцев команды с Дзюбой на поле потерпели 7 поражений, 5 раз победили и 4 раза сыграли вничью.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Цель Дзюбы – обогнать Кержакова по голам, но он сам запутался в рейтингах. Помогаем!