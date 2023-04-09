Дзюба не забил в 1-м матче против «Зенита» за «Локомотив». Всего у него 4 гола петербуржцам за 16 игр

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба не сумел забить в первой игре против «Зенита» после ухода из команды

Нападающий «Локомотива» целиком провел игру 22-го тура Мир РПЛ, завершившуюся победой петербуржцев со счетом 2:1.

Он не нанес ни одного удара и не отметился результативными действиями.

Всего Дзюба на протяжении карьеры играл против «Зенита» 16 раз. Он забивал ему за «Спартак» (3 гола) и тульский «Арсенал» (1). Выступая за «Ростов» и «Томь», он голами не отметился.

В матчах против петербуржцев команды с Дзюбой на поле потерпели 7 поражений, 5 раз победили и 4 раза сыграли вничью.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Цель Дзюбы – обогнать Кержакова по голам, но он сам запутался в рейтингах. Помогаем!

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8 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ jonnysilverhand01
Ну ты признай что Дзюба топ для нашего чемпионата
Я в отличии от дзюбаботов фусбол смотрю и глазам своим верю. Это дерево всегда был уровнем максимум 2-ой восьмерки. Потому независимые иностранцы его сливали. А наши тренеры- чмони терпят по приказу с вышки.
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jonnysilverhand01
Ответ Максим Пантелеев
Ну конечно, когда защита совсем уж не вафлит, не играют договорняк, то этого "топа" и не видно.
Ну ты признай что Дзюба топ для нашего чемпионата
+1
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Максим Пантелеев
Ответ jonnysilverhand01
Дзюба конечно топ игрок по меркам рфпл, вот такой у нас уровень мужики
Ну конечно, когда защита совсем уж не вафлит, не играют договорняк, то этого "топа" и не видно.
+1
-3
-2
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Ale87
Ответ Василий Соловых
Может хоть меньше бало болить будет
хахах, нет конечно, максимум пару дней помолчит
+5
0
+5
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Максим Пантелеев
Чуть внимательней защита - и рукастая бабушка сразу потерялась. А тренер ссыт и не меняет ее.
+3
-2
+1
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Aleksandr Dubovik
Дзюба (Москва) 1:2 Зенит (Рио де Жанейро)
+4
-1
+3
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jonnysilverhand01
Дзюба конечно топ игрок по меркам рфпл, вот такой у нас уровень мужики
+1
-3
-2
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Василий Соловых
Может хоть меньше бало болить будет
+2
0
+2
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