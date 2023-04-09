Радимов о матче «Локо» – «Зенит»: «Дзюба забьет, будет ничья с голами. Ждем, как он отпразднует – перед скамейкой, камерами или болельщиками»

Владислав Радимов уверен, что Артем Дзюба забьет гол в матче с «Зенитом»

«Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре Мир . с 2015 по 2022 год выступал в составе питерского клуба.

«Будет бомба-матч – Дзюба против «Зенита». Не « » против « », не Галактионов, Глушенков и Пиняев, а именно Дзюба. Я думаю, что будет ничья с голами и Дзюба забьет. И мы все ждем, как он отпразднует – перед скамейкой, перед телекамерами, перед болельщиками – я не знаю, к кому он побежит.

Ну а «Зенит» будет играть в свою игру и точно не проиграет. В то же время «Локо» имеет свои козыри. Так что, повторюсь, будет ничья, которая устроит всех. Как бы игра ни сложилась, нас ждет замечательный матч, а расписывать сейчас можно все что угодно», – сказал бывший игрок «Зенита».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.