Радимов о матче «Локо» – «Зенит»: «Дзюба забьет, будет ничья с голами. Ждем, как он отпразднует – перед скамейкой, камерами или болельщиками»
Владислав Радимов уверен, что Артем Дзюба забьет гол в матче с «Зенитом»
«Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба с 2015 по 2022 год выступал в составе питерского клуба.
«Будет бомба-матч – Дзюба против «Зенита». Не «Локомотив» против «Зенита», не Галактионов, Глушенков и Пиняев, а именно Дзюба. Я думаю, что будет ничья с голами и Дзюба забьет. И мы все ждем, как он отпразднует – перед скамейкой, перед телекамерами, перед болельщиками – я не знаю, к кому он побежит.
Ну а «Зенит» будет играть в свою игру и точно не проиграет. В то же время «Локо» имеет свои козыри. Так что, повторюсь, будет ничья, которая устроит всех. Как бы игра ни сложилась, нас ждет замечательный матч, а расписывать сейчас можно все что угодно», – сказал бывший игрок «Зенита».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
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