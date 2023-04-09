Радимов о матче «Локо» – «Зенит»: «Дзюба забьет, будет ничья с голами. Ждем, как он отпразднует – перед скамейкой, камерами или болельщиками»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия болельщики Футбол

Владислав Радимов уверен, что Артем Дзюба забьет гол в матче с «Зенитом»

«Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба с 2015 по 2022 год выступал в составе питерского клуба.

«Будет бомба-матч – Дзюба против «Зенита». Не «Локомотив» против «Зенита», не Галактионов, Глушенков и Пиняев, а именно Дзюба. Я думаю, что будет ничья с голами и Дзюба забьет. И мы все ждем, как он отпразднует – перед скамейкой, перед телекамерами, перед болельщиками – я не знаю, к кому он побежит.

Ну а «Зенит» будет играть в свою игру и точно не проиграет. В то же время «Локо» имеет свои козыри. Так что, повторюсь, будет ничья, которая устроит всех. Как бы игра ни сложилась, нас ждет замечательный матч, а расписывать сейчас можно все что угодно», – сказал бывший игрок «Зенита».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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9 комментариев

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Pb-SE
Перед камерой
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igls54
Прямо горю желанием, чтобы Дзюба забил! Хочется посмотреть на степень человеческой мерзости
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Клирик
Не думал что такое когда-то скажу, сегодня я за Дзюбу!)
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Ростов-на-Дону
Передёрнит на , вАС, всех лазурных!
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Вова Гаврилов
Или перед Владиком
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Игорь М.
Перед кем? Перед болельщиками?)
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pelevin78
Ответ Иван Новиков
В прошлый раз когда бог футбола забил шапиту, было очень орно.
Шапито вчера играло, ты перепутал
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Иван Новиков
В прошлый раз когда бог футбола забил шапиту, было очень орно.
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pelevin78
Зенит победит 2:0 и Дзюба забьет в ворота Гильерме
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