Игонин о Дзюбе и «Зенит» – «Локо»: «Когда Артем разбежался, остановить его уже сложно. Нужно, чтобы до него не доходили передачи»

Алексей Игонин рассказал, как играть против Артема Дзюбы

Бывший игрок «Зенита» поделился мнением в преддверии воскресного матча сине-бело-голубых с «Локомотивом» в Мир .

– У « » важный матч с « ». Думаете, Ренана отозвали ради этой игры?

– Безусловно. Скорее всего, как-то ситуация поменялась. К кому-то из защитников, возможно, есть вопросы, или у них есть какие-то проблемы. Как правило, это делается именно поэтому.

– Можно ли предположить, что возвращение Ренана связано с недоверием тренерского штаба «Зенита» к Чистякову и Алипу?

– Тут речь не о психологии или доверии. Возможно, тут какие-либо травмы или повреждения. Кто-то может быть не на сто процентов готов к матчу.

– Как считаете, сможет ли пара защитников Ренан – Родригао остановить Дзюбу, учитывая набранную им форму в последних матчах?

– Понятно, что когда уже разбежался, остановить его уже достаточно сложно, поэтому нужно говорить об обороне всей команды, о том, как нужно правильно играть в защите.

Нужно сделать так, чтобы до Дзюбы не доходили передачи, особенно навесы с фланга, с которыми он справляется очень хорошо, поэтому прежде всего нужно обратить внимание на то, как доставляется мяч Дзюбе, и все, на этом этапе решать проблему.

В концовке это делать еще сложнее, учитывая его физические данные, возможности и опыт, – сказал .