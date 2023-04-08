Игонин о Дзюбе и «Зенит» – «Локо»: «Когда Артем разбежался, остановить его уже сложно. Нужно, чтобы до него не доходили передачи»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Алексей Игонин премьер-лига Россия Футбол

Алексей Игонин рассказал, как играть против Артема Дзюбы

Бывший игрок «Зенита» поделился мнением в преддверии воскресного матча сине-бело-голубых с «Локомотивом» в Мир РПЛ.

– У «Зенит» важный матч с «Локомотивом». Думаете, Ренана отозвали ради этой игры?

– Безусловно. Скорее всего, как-то ситуация поменялась. К кому-то из защитников, возможно, есть вопросы, или у них есть какие-то проблемы. Как правило, это делается именно поэтому.

– Можно ли предположить, что возвращение Ренана связано с недоверием тренерского штаба «Зенита» к Чистякову и Алипу?

– Тут речь не о психологии или доверии. Возможно, тут какие-либо травмы или повреждения. Кто-то может быть не на сто процентов готов к матчу.

– Как считаете, сможет ли пара защитников Ренан – Родригао остановить Дзюбу, учитывая набранную им форму в последних матчах?

– Понятно, что когда Дзюба уже разбежался, остановить его уже достаточно сложно, поэтому нужно говорить об обороне всей команды, о том, как нужно правильно играть в защите.

Нужно сделать так, чтобы до Дзюбы не доходили передачи, особенно навесы с фланга, с которыми он справляется очень хорошо, поэтому прежде всего нужно обратить внимание на то, как доставляется мяч Дзюбе, и все, на этом этапе решать проблему.

В концовке это делать еще сложнее, учитывая его физические данные, возможности и опыт, – сказал Игонин.

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2 комментария

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EAstman
Он облажался
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Пако
Пусть Артем разбежался. От этого игра будет только интереснее.
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