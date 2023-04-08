Сенников о Дзюбе: «Доиграет сезон на таком же высоком уровне – может захотеть уйти из «Локо». Вдруг вернется в «Зенит», «Спартак» или перейдет в ЦСКА»

Дмитрий Сенников оценил вероятность продления контракта между Артемом Дзюбой и «Локомотивом»

«Если «Локомотив будет тактически играть дальше так же, как и сейчас, то контракт с Дзюбой надо продлевать. На данный момент очень хорошо вписывается в игру команды.

Если глобальных изменений в игре « » не произойдет, то Дзюба пригодится как минимум еще на один сезон. Артем, наоборот, сейчас набирает форму. Возраст не помешает ему подписать новый контракт с клубом.

Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Тут уже кто лучше контракт предложит, здесь «железнодорожники» не будут хозяевами ситуации. Вдруг Дзюба вернется в « », «Спартак» или перейдет в .

Тут все зависит от предложения: продолжительности контракта и зарплаты», – сказал бывший защитник «Локомотива».