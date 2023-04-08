Сенников о Дзюбе: «Доиграет сезон на таком же высоком уровне – может захотеть уйти из «Локо». Вдруг вернется в «Зенит», «Спартак» или перейдет в ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Сенников оценил вероятность продления контракта между Артемом Дзюбой и «Локомотивом»

«Если «Локомотив будет тактически играть дальше так же, как и сейчас, то контракт с Дзюбой надо продлевать. На данный момент Артем очень хорошо вписывается в игру команды.

Если глобальных изменений в игре «Локомотива» не произойдет, то Дзюба пригодится как минимум еще на один сезон. Артем, наоборот, сейчас набирает форму. Возраст не помешает ему подписать новый контракт с клубом.

Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Тут уже кто лучше контракт предложит, здесь «железнодорожники» не будут хозяевами ситуации. Вдруг Дзюба вернется в «Зенит», «Спартак» или перейдет в ЦСКА.

Тут все зависит от предложения: продолжительности контракта и зарплаты», – сказал бывший защитник «Локомотива».

8 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Себе оставляйте 😊
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donatodonatore
Насчёт вдруг смешно конечно
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Pitts
В Ростов. Им как раз сняли запрет на регистрацию новых игроков.
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Инженер Управляющий
вдвоём с Месси вернутся в Барселону и выиграют ЛЧ
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Инженер Управляющий
или в ПСЖ, в Реал или Баварию, а может на Марс улетит
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Amalfitano
Будет дураком если уйдёт из Локо. Ему осталось играть от силы года 2. Пускай получает удовольствие и приносит пользу.
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mr.snooker
Лучший в чемпе водокачки.Хуле тут сказать
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el ruso guapo
Да никуда он не уйдёт уже. Локо даст 1+1 за 1,5 ляма в год и все.
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