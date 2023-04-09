«Это вы называете дерби? Просто ужас, клоунада, смотреть невозможно». Силкин о матче «Спартак» – «Динамо»
Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин недоволен матчем со «Спартаком»
В 22-м туре Мир РПЛ «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью (3:3).
«Игра была безобразная. Что это вообще было? Это вы называете дерби? Просто ужас, который смотреть было невозможно. Играли две команды, у которых совершенно ничего не получилось.
В этом матче было ужасно все: смешные голы, отсутствие самоотдачи и просто визуальный ужас. Вы вспомните, как раньше проводили дерби московских команд, а сейчас вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто. Мне очень не понравилась игра от обеих команд.
«Динамо» надо что-то менять, игра совсем не идет. С этим нужно разбираться как можно скорее. Пока что это просто кошмар и ужас», – сказал Силкин.
Как дерби стало таким ярким: провал Йокановича, хрупкие 4-4-2 и упрощения «Спартака»
А когда Динамо вообще что то выиграло последний раз?