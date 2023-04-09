«Это вы называете дерби? Просто ужас, клоунада, смотреть невозможно». Силкин о матче «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Футбол

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин недоволен матчем со «Спартаком»

В 22-м туре Мир РПЛ «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью (3:3).

«Игра была безобразная. Что это вообще было? Это вы называете дерби? Просто ужас, который смотреть было невозможно. Играли две команды, у которых совершенно ничего не получилось.

В этом матче было ужасно все: смешные голы, отсутствие самоотдачи и просто визуальный ужас. Вы вспомните, как раньше проводили дерби московских команд, а сейчас вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто. Мне очень не понравилась игра от обеих команд.

«Динамо» надо что-то менять, игра совсем не идет. С этим нужно разбираться как можно скорее. Пока что это просто кошмар и ужас», – сказал Силкин.

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25 комментариев

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Spaten
Совсем уж стали из нафталина доставать респондентов
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А потом этот парень уехал
Ответ Очки Дани Алвеса
Так а при чем тут он? Мнение высказал правильное, футбол был «бей-беги». Ошибка на ошибка. Бубнов бы минут за 10 ТТД посчитал.
при том что не его бы корова мычала
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А потом этот парень уехал
тренеру-клоуну конечно виднее
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Павел Ермаков
Всех на полиграф.Спартак сделал работу за себя и за динамо.Специально шли на 3:3.Договорное дерби.
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juki_puki
Ответ Hitgoe Himgob
Ничего А когда Динамо вообще что то выиграло последний раз?
динамовский счётчик. не помню сколько там осталось
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chigyr19
Ну да, лучше скучные 0.0 от оборонки
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Сергей Орлов
"В наши-то времена уууууууу.."
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Recreated
А игра у Динамо и правда дно!
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Ковид 07.10.52
Я думал, что Быстров -дно, но снизу постучался Силкин...
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Kira625
После Локо-Зенит согласен.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Амин Чич
У него были шансы показывать колоссальный футбол в каждом матче))) Ну так где он сейчас, там же где и Аленичев, Мостовой, Тихонов...
Так а при чем тут он? Мнение высказал правильное, футбол был «бей-беги». Ошибка на ошибка. Бубнов бы минут за 10 ТТД посчитал.
+2
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Амин Чич
Ответ Мартинелли
У других типа не было такого уровня игроков?
другие молчат
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Мартинелли
Ответ Амин Чич
У тебя были игроки уровня Кураньи, Воронин и так далее и, что ты выиграл ?
У других типа не было такого уровня игроков?
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Hitgoe Himgob
Ответ Амин Чич
У тебя были игроки уровня Кураньи, Воронин и так далее и, что ты выиграл ?
Ничего
А когда Динамо вообще что то выиграло последний раз?
+14
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+13
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Амин Чич
Ответ Очки Дани Алвеса
И в чем он не прав?
У него были шансы показывать колоссальный футбол в каждом матче))) Ну так где он сейчас, там же где и Аленичев, Мостовой, Тихонов...
0
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Doronya
Если не знать, что за лигу смотришь - можно подумать, что футболисты по 200-300 коньяка перед матчем дали
+2
-2
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Амин Чич
Самый беспроигрышный вариант, это критика )))) Кого угодно и, чего угодно))
+1
0
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Очки Дани Алвеса
И в чем он не прав?
+12
-3
+9
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Zatvornick
Полностью согласен. Все полимеры просраны. Вместо живого футбола отстойный цирк под управлением упырей.
+1
-2
-1
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Jacek Suomilinen
Ответ Pok_Toholo
Он 1034 в очереди, сразу за Кобелевым
2467м
0
0
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Амин Чич
У тебя были игроки уровня Кураньи, Воронин и так далее и, что ты выиграл ?
+12
-8
+4
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Pok_Toholo
Ответ Николай Овечкин
Практически себя предлагает тренером
Он 1034 в очереди, сразу за Кобелевым
+3
-1
+2
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Амин Чич
А какое должно быть дерби ?
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Rinat Khudayberdin
ведёт себя как бывшая
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-3
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Николай Овечкин
Практически себя предлагает тренером
+2
-1
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