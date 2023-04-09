«Ливерпуль» не побеждает 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих после 7:0 с «МЮ»
«Ливерпуль» продлил серию без побед до 5 матчей
Команда Юргена Клоппа не сумела обыграть «Арсенал» (2:2) на своем поле в 30-м туре АПЛ.
В последний раз мерсисайдцы побеждали 5 марта – 7:0 в матче с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате. С тех пор у них было три поражения подряд, а затем две ничьих.
Далее «Ливерпуль» выступит в гостях у «Лидса» – это случится 17 апреля.
В следующем сезоне МЮ может серьезно усилиться и решить проблему атакующей линии, которая сейчас сдерживает чудовищным образом команду. Челси может найти норм тренера и тоже купить форварда, внеся изменения в настройки) ТТХ под вопросом, но кто его знает. Арсенал вполне может усилиться. Сити есть Сити. Итого при такой конкуренции и провале сразу нескольких важных игроков в этом сезоне, Ливерпулю необходима ЛЕ.
Тут руководство может кинуть его, ведь Клопп будет просить трансферы, а менять надо практический всю среднюю линию.
Почему перестали играть после второго гола, непонятно
Ну и Нуньес в своем репертуаре.
Отличный игрок, быстрый, командный, находит моменты, но реализация оставляет желать лучшего.
Посмотрим. У того же Сити многие игроки начинают раскрываться в полной мере во втором сезоне.
А Нуньес практически сразу влился в игру Ливерпуля, просто надо подтянуть реализацию.
К тому же в этом сезоне весь Ливерпуль буксует.
В следующем сезоне вернутся на свой уровень и у Нуньеса будет еще больше моментов.