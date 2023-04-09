«Ливерпуль» не побеждает 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих после 7:0 с «МЮ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без побед до 5 матчей

Команда Юргена Клоппа не сумела обыграть «Арсенал» (2:2) на своем поле в 30-м туре АПЛ.

В последний раз мерсисайдцы побеждали 5 марта – 7:0 в матче с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате. С тех пор у них было три поражения подряд, а затем две ничьих.

Далее «Ливерпуль» выступит в гостях у «Лидса» – это случится 17 апреля.

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78 комментариев

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Иван Павлов
Ответ mj23.net
ЛЕ дает шанс попасть в ЛЧ. В следующем сезоне МЮ может серьезно усилиться и решить проблему атакующей линии, которая сейчас сдерживает чудовищным образом команду. Челси может найти норм тренера и тоже купить форварда, внеся изменения в настройки) ТТХ под вопросом, но кто его знает. Арсенал вполне может усилиться. Сити есть Сити. Итого при такой конкуренции и провале сразу нескольких важных игроков в этом сезоне, Ливерпулю необходима ЛЕ.
Всё это вилами по воде писано. Как обычно это бывает, кто-то из перечисленных команд проведёт сезон ниже ожиданий, а Ливерпулю попасть в ЛЧ будет проще через чемпионат в относительно свободном календаре. После нескольких сезонов при невероятном графике и огромном количестве травм Ливерпулю необходима не ЛЕ по четвергам, а передышка.
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Иван Шуткин
И все красавчики, такой матч вытянули
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Арман Мартиросян
Ответ Иван Павлов
Не надо. Шансов на ЛЧ практически нет, а рвать одно место, чтобы потом играть по четвергам в ЛЕ - нет уж, спасибо. В более разгруженном календаре будет легче перестроиться и вернуться в нормальное состояние.
Согласен на все сто. Для Ливерпуля ЛЕ или ЛК это провал, а вот для Брайтона, допустим, это мегауспех. Так пусть лучше они и выступят там, будут заряжены, и может даже замахнуться на победу, кто знает. А Ливерпуль там будет отбывать номер. Что касается доходов, то это даже к лучшему, пусть жмот Генри на собственной шкуре почувствует до чего довел клуб.
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mj23.net
Ответ Иван Павлов
Не надо. Шансов на ЛЧ практически нет, а рвать одно место, чтобы потом играть по четвергам в ЛЕ - нет уж, спасибо. В более разгруженном календаре будет легче перестроиться и вернуться в нормальное состояние.
ЛЕ дает шанс попасть в ЛЧ.
В следующем сезоне МЮ может серьезно усилиться и решить проблему атакующей линии, которая сейчас сдерживает чудовищным образом команду. Челси может найти норм тренера и тоже купить форварда, внеся изменения в настройки) ТТХ под вопросом, но кто его знает. Арсенал вполне может усилиться. Сити есть Сити. Итого при такой конкуренции и провале сразу нескольких важных игроков в этом сезоне, Ливерпулю необходима ЛЕ.
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Арман Мартиросян
Ответ Pertinax Gandi
Ну сегодня хотя бы с 0:2 отыгрались.
Не просто отыгрались, а наиграли на победу. Арсенал отскочил.
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Арман Мартиросян
Ответ liverpool and barcelona fan
У меня претензии к Клоппу как раз таки и нет вообще то. Тут руководство может кинуть его, ведь Клопп будет просить трансферы, а менять надо практический всю среднюю линию.
Им придется раскошеливаться, ибо поняли, что без вливаний упадут и потенциальные доходы, как в следующем сезоне без ЛЧ.
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liverpool and barcelona fan
Ответ Арман Мартиросян
Матч вообще смотрели? Какие претензии тут к Клоппу? Ливерпуль умножил на ноль Арсенал во втором тайме, не повезло с реализацией. А то, что парни так зараженно вышли после перерыва это заслуга Клоппа.
У меня претензии к Клоппу как раз таки и нет вообще то.
Тут руководство может кинуть его, ведь Клопп будет просить трансферы, а менять надо практический всю среднюю линию.
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Владислав Романов
Ответ Buharoid
Доминатор знатно отскочил сегодня. Какой из этого позорища чемпион.
Поэтому они на 8 месте
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Владислав Романов
Ответ Владимир Фокин
Ну у него были основания. Трент его практически невинности лишил)
не первый раз за сезон, он россомаха, заростает сразу😁
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Владислав Романов
Ответ Голубая Эскадра
Сегодня наиграли на победу, повезло пушкарям, Рэмсдейл спас им очко…
спас, а болелам Ливерпуля подпалил😁 до сих пор бомбит😁
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Иван Павлов
Ответ jordy
Тот случай, когда такая "непобеда" многого стоит. Да, Ливерпуль не выиграл, но это была победная по сути игра. Может именно после такой "непобеды" игроки Ливерпуля поверят в себя и остальные матчи отыграют в том же стиле.
Не надо. Шансов на ЛЧ практически нет, а рвать одно место, чтобы потом играть по четвергам в ЛЕ - нет уж, спасибо. В более разгруженном календаре будет легче перестроиться и вернуться в нормальное состояние.
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Pertinax Gandi
Ну сегодня хотя бы с 0:2 отыгрались.
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Владислав Романов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Стоит признать,что сегодня Ливер заслуживал победу Один Салах 3 мог класть
Салах класть хотел на твои признания😁
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ɔculpa
Рамсдэйл сегодня просто вау.
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Владислав Романов
Ответ llolishe
Судейский отскок Арсенала Весь сезон на фарте отскакивают
Судейский отскок на кудрявом дельфине что-ли?
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Арман Мартиросян
Ответ liverpool and barcelona fan
Следующий сезон без ЛЧ, и скорее всего без Клоппа!
Матч вообще смотрели? Какие претензии тут к Клоппу? Ливерпуль умножил на ноль Арсенал во втором тайме, не повезло с реализацией. А то, что парни так зараженно вышли после перерыва это заслуга Клоппа.
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Владислав Романов
Ответ Владимир Фокин
Арсенал сегодня знатно отскочил. Рамсдейл затащил. Ну а Ливерпуль похоже все голы свои забил в ворота МЮ
Сегодня будто в прошлое попали, старый добрый арсенал во всей красе.
Почему перестали играть после второго гола, непонятно
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jordy
Ответ Artem Ka
Салах вряд ли после этого матча в себя поверит)
Да, мог сегодня Салах стать героем.
Ну и Нуньес в своем репертуаре.
Отличный игрок, быстрый, командный, находит моменты, но реализация оставляет желать лучшего.
Посмотрим. У того же Сити многие игроки начинают раскрываться в полной мере во втором сезоне.
А Нуньес практически сразу влился в игру Ливерпуля, просто надо подтянуть реализацию.
К тому же в этом сезоне весь Ливерпуль буксует.
В следующем сезоне вернутся на свой уровень и у Нуньеса будет еще больше моментов.
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Арман Мартиросян
Ответ Artem Ka
Салах вряд ли после этого матча в себя поверит)
Даже в таком матче свой гол он забил. Да и для него не впервые пороть за игру много 100% моментов.
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Любовь Миллионов
Стыдно будет за АПЛ, если нынешний Арсенал станет чемпионом
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Konstantin Meerov
Ливер остается без ЛЧ, но поборется за ЛЕ
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Арман Мартиросян
Ответ vladimir.kostrichko
Ничего..Главное в зимнем ТО сэкономили....
Сегодня молодцы парни, реально, за исключением начала первого тайма. Клопп вообще напомнил, как он умеет перевернуть игру в перерыве, а это очень положительный момент. Сезон без ЛЧ переживём, главное провести уже перестройку, хоть и с опозданием.
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Любовь Миллионов
Ответ Михаил Рыбкин
И да, Зинченко снова плакал.
Максимально токсичный тип
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liverpool and barcelona fan
Следующий сезон без ЛЧ, и скорее всего без Клоппа!
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Виталий Ан
Ответ Михаил Рыбкин
И да, Зинченко снова плакал.
Когда соперник давит Зинченко тупо домой хочет идти. Ему не до игры. В прошлый раз я писал об этом, и мне пытались доказать на сколько я глуп. В такой игре нельзя было Эдегора менять. Единственно кто может в такой футбол играть это Мартинели и Эдегор и как оказалось Сака приобретает такие навыки.
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