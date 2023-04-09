«Ливерпуль» не побеждает 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих после 7:0 с «МЮ»

«Ливерпуль» продлил серию без побед до 5 матчей

Команда Юргена Клоппа не сумела обыграть « » (2:2) на своем поле в 30-м туре .

В последний раз мерсисайдцы побеждали 5 марта – 7:0 в матче с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате. С тех пор у них было три поражения подряд, а затем две ничьих.

Далее « » выступит в гостях у «Лидса» – это случится 17 апреля.