Райт о «Ливерпуле»: «Интенсивность, энергия, организованность – все исчезло. Сбивает с толку, когда Клопп говорит: «Я не знаю, что происходит»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Иан Райт Футбол

Иан Райт считает, что «Ливерпуль» находится в глубоком кризисе.

«Болельщики «Ливерпуля» знают, что что-то не в порядке. Сейчас, когда «Эвертон» готовится сыграть с «Ливерпулем» [после победы над «Арсеналом»], болельщики понимают, что соперник может их обыграть. Они очень честны с собой.

Посмотрите на команду. Интенсивность, энергия, организованность – все исчезло. И речь не о паре игр, а обо всем сезоне. Мы не знаем, что происходит. На днях я был в гольф-клубе, и ребята говорили, что команда теряет игроков [из-за травм], и что-то идет не так.

Ничего не получается, потому что нет желания помочь тренеру и доказать, что команда может вернуться в гонку, потому что Клопп выходит на интервью и говорит: «Я не знаю, что происходит». Это сбивает с толку. Он ошеломлен. Я думаю, что он всегда очень честен», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире NBC Sports.

Набрав 29 очков в 20 матчах, «Ливерпуль» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ А.В.Бубнов
А что случилось?! Может, просто судьи стали адекватно работать на матчах с участием бестрофейного посмешища?!
Кто бестрофеев? Ты с тотенхемом попутал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
А что случилось?! Может, просто судьи стали адекватно работать на матчах с участием бестрофейного посмешища?!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arima Baki
ну Клопп же не может сказать: дайте мне тоже потратить пол миллиарда как Челси, его ж все в спортсе заминусуют) поэтому приходится придумывать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий