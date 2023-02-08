Райт о «Ливерпуле»: «Интенсивность, энергия, организованность – все исчезло. Сбивает с толку, когда Клопп говорит: «Я не знаю, что происходит»

считает, что «Ливерпуль» находится в глубоком кризисе.

«Болельщики «Ливерпуля» знают, что что-то не в порядке. Сейчас, когда « » готовится сыграть с « » [после победы над «Арсеналом»], болельщики понимают, что соперник может их обыграть. Они очень честны с собой.

Посмотрите на команду. Интенсивность, энергия, организованность – все исчезло. И речь не о паре игр, а обо всем сезоне. Мы не знаем, что происходит. На днях я был в гольф-клубе, и ребята говорили, что команда теряет игроков [из-за травм], и что-то идет не так.

Ничего не получается, потому что нет желания помочь тренеру и доказать, что команда может вернуться в гонку, потому что выходит на интервью и говорит: «Я не знаю, что происходит». Это сбивает с толку. Он ошеломлен. Я думаю, что он всегда очень честен», – сказал бывший нападающий « » в эфире NBC Sports.

Набрав 29 очков в 20 матчах, «Ливерпуль» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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