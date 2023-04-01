«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 1:6 после 7:0 с «МЮ». Впереди – «Челси» и «Арсенал»

Серия поражений « » продлилась до трех матчей.

Сегодня команда с разгромным счетом проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ.

После разгромной победы над « » (7:0) «Ливерпуль» проиграл три матча подряд – « » (1:4), «Реалу» (0:1) и «Борнмуту» (0:1). Общий счет – 1:6.

4 апреля «Ливерпулю» предстоит перенесенная игра 8-го тура против «Челси», 9 апреля – матч 30-го тура с «Арсеналом».