«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 1:6 после 7:0 с «МЮ». Впереди – «Челси» и «Арсенал»
Серия поражений «Ливерпуля» продлилась до трех матчей.
Сегодня команда Юргена Клоппа с разгромным счетом проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ.
После разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) «Ливерпуль» проиграл три матча подряд – «Манчестер Сити» (1:4), «Реалу» (0:1) и «Борнмуту» (0:1). Общий счет – 1:6.
4 апреля «Ливерпулю» предстоит перенесенная игра 8-го тура АПЛ против «Челси», 9 апреля – матч 30-го тура с «Арсеналом».
Ну а что вы хотели, когда против тебя Реал, Сити и Борнмут?
Осталось Реалу отомстить, ах да забыл
Раз в 15 лет за что-то борются и поднимают шум на всю галактику, будто по трэблу взяли.
Срочно прессе по всему миру оправдать гения!!!
поверь, это долго будут вспоминать, хотя на фоне 5:0 и 4:0 не совсем ярко.