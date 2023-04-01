«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 1:6 после 7:0 с «МЮ». Впереди – «Челси» и «Арсенал»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Серия поражений «Ливерпуля» продлилась до трех матчей.

Сегодня команда Юргена Клоппа с разгромным счетом проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ.

После разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) «Ливерпуль» проиграл три матча подряд – «Манчестер Сити» (1:4), «Реалу» (0:1) и «Борнмуту» (0:1). Общий счет – 1:6.

4 апреля «Ливерпулю» предстоит перенесенная игра 8-го тура АПЛ против «Челси», 9 апреля – матч 30-го тура с «Арсеналом».

68 комментариев

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Gio S
Ответ Иван Лопушанский
3 победы одна ничья, не блещет 🤣🤣🤣
Ну и дальше что ? Будете так же на 3 месте . Или вы уже смирились что позади вечно будете ?))Вас это устраивает , раз так с гордостью говорите о победах ))
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Gio S
Ответ Арман Мартиросян
Ахахах, самое главное, да. 5 лет МЮ глотал пыль в плане трофеев, а сейчас повылазили со всех строго после кубка лиги, и ты говоришь ещё про гонор?
Не говори в 4 ку залезли думают всё )) Теперь они крутые ) Я бы на их месте о Сити беспокоился который у них всех фанатов заберёт себе )) Останутся олды ))
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Алексей Матыгин
Клопп на выход
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jordy
"Ливерпуль» проиграл три матча подряд. Общий счет – 1:6."
Ну а что вы хотели, когда против тебя Реал, Сити и Борнмут?
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гель кристины
prepare ur anus, Klopp
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Gio S
Ответ ДЖИН
Зато Ливер сделал с МЮ вековой нэвэрбиэлоун.
Как бы плох не был Ливерпуль , МЮ всегда будет получать))
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Gio S
Ответ Yri Yrov
изчезнуть не пробовал? сити в отличий от Ливерпуля не в таком кризисе и вряд ли когда нибудь будут с их ресурсами, вы не поймёте вы фальшивые фаны
Согласен с вами . У нас Кейта до сих пор продать не могут , всё ждут когда он заиграет . Все покупки от продажи топовых игроков . Сити что летом еще 500 миллионов засадят на трансферы , а потом лысый будет орать что он лучший тренер .
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Артем Гладских
Ливерпуль уже не тот что был раньше (
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Gio S
Ответ Stan789
Что за нелюди тебя плюсуют?😂 Он твоим любимым года с 2018-го стал?😂
Да это малолетки которые не знают что с Ливерпулем было до Клоппа и из какой задницы он клуб достал .
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Гера Фусков
Ответ upuckuH
Спасибо Ливеру от фэнов Арсенала. Как всегда обкакались в нужный момент) Лузерпуль есть лузерпуль.
Так еще и в следующем туре могут арсенал раскатать))
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Gio S
Ответ llolishe
Когда уволят Клоппа?Трудно на такой футбол смотреть в исполнении любимого клуба
Ты видел свой любимы клуб до Клоппа ? Когда Джо Спиринг играл опорника ?
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Gio S
Ответ Титал Телоян
Из 7 лет 3 сто процентно провальных , везёт ему что после таких провалов не выгоняют , даже Моура в Челси 2 раза за это выгоряли
Слушайте он взял команду разобранную полностью . Где в составе играли Джо Спиринг , Шелви и другие игроки уровня чемпионшипа . Единственная проблема Клоппа , надо было потихоньку обновлять состав после чемпионства . У нас накопилось много не нужных игроков . Кейта всю карьеру не играет , но руководство до сих пор не хочет его продавать жалеет бабки которые заплатили за него .
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PIT-BUL
Ну за то 7:0 выиграли 😂
Осталось Реалу отомстить, ах да забыл
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folli
Ответ Арман Мартиросян
МЮ сам не блещет после этих 7:0
3 победы и 1 ничья, с максимально убогим судейством. Действительно, не блещет.
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London.is.blue
Ответ upuckuH
Спасибо Ливеру от фэнов Арсенала. Как всегда обкакались в нужный момент) Лузерпуль есть лузерпуль.
Будем объективны - порт и 3 лондонский братья по неудачам.

Раз в 15 лет за что-то борются и поднимают шум на всю галактику, будто по трэблу взяли.
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Иван Лопушанский
Ответ Арман Мартиросян
МЮ сам не блещет после этих 7:0
3 победы одна ничья, не блещет 🤣🤣🤣
+6
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London.is.blue
Тот самый легендарный рок-н-ролл от гения без очков.
Срочно прессе по всему миру оправдать гения!!!
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Арман Мартиросян
Ответ sintenced
Ты сейчас лишний раз подтверждаешь, что, болел Ливерпуля результаты МЮ волнуют куда больше, чем их собственные. Комплексы, что поделать.
После каждого провального матча Ливерпуля болелы МЮ постоянно вспоминают про этот матч, и ты ещё говоришь про комплексы? Смешно.
+1
-6
-5
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Gio S
Ответ Абдул Абакаев
да ещё без Холланда
Да что Холланд у них состав все как Холланд . Летом еще лямов 500 засадят на новых .
+1
-4
-3
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Tybalt
Ответ Любезный Коссутий
лучше бы 7 раз по 1-0 выиграли))
лучше то, что случилось
поверь, это долго будут вспоминать, хотя на фоне 5:0 и 4:0 не совсем ярко.
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Gio S
Ответ rigobersong
Можно только процитировать классика. 5 сентября 2021го Не хотелось бы ухода нашего Юргена, но приму любое его решение. Он это заслужил. Наш Клопп навсегда войдёт в историю нашего Ливерпуля за то, что прервал деcятилетия неудач и насмешек над нами и выиграл все таки для нас первую АПЛ в истории клуба. Да, многие называют ее не полноценной, ковидной - но трофеи не пахнут. (с) Гений в очках
Ковидной )) А не чего что Ливерпуль уже себе в том сезоне обеспечил чемпионство с отрывом )
+4
-2
+2
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VictorVallecano
Ответ rigobersong
Можно только процитировать классика. 5 сентября 2021го Не хотелось бы ухода нашего Юргена, но приму любое его решение. Он это заслужил. Наш Клопп навсегда войдёт в историю нашего Ливерпуля за то, что прервал деcятилетия неудач и насмешек над нами и выиграл все таки для нас первую АПЛ в истории клуба. Да, многие называют ее не полноценной, ковидной - но трофеи не пахнут. (с) Гений в очках
Самое смешное в твоем сообщении то, что глоры Барсы до сих пор не могут забыть тот самый угловой :)
+8
-6
+2
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danilevich
Ответ Арман Мартиросян
МЮ сам не блещет после этих 7:0
У МЮ пол команды отсутствует. Да они и не проигрывали после того . Из турниров не повылетали. То была просто случайность
+3
0
+3
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sintenced
Ответ Арман Мартиросян
Ахахах, самое главное, да. 5 лет МЮ глотал пыль в плане трофеев, а сейчас повылазили со всех строго после кубка лиги, и ты говоришь ещё про гонор?
Ты сейчас лишний раз подтверждаешь, что, болел Ливерпуля результаты МЮ волнуют куда больше, чем их собственные. Комплексы, что поделать.
+9
0
+9
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aim
У Ливера с Мю на 3 месяца голов залетело
+5
0
+5
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