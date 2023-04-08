Пиоли о 0:0 с «Эмполи»: «Мяч не хотел идти в  ворота. Результат отрицательный, чего не скажешь об игре «Милана»

Стефано Пиоли оценил ничью «Милана» с «Эмполи» (0:0) в Серии А

«Конечно, это не тот результат, которого мы хотели. Больше всего сожалений вызывает игра в первом тайме, ведь мы могли атаковать настойчивее.

Мы играли интенсивно и не позволили « » ничего создать. Во втором тайме мы делали все, что нужно, чтобы победить, но мяч не хотел идти в ворота.

Жаль, что так вышло, но команда в хорошей форме. Результат отрицательный, чего не скажешь об игре», – сказал главный тренер « ».