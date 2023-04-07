«Наполи» оторвался на 22 очка от «Милана» и на 23 от «Интера». «Лацио» отстает на 19 баллов при игре в запасе
«Наполи» увеличил отрыв в Серии А от «Милана» и «Интера»
«Милан» в пятницу сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), а «Интер» – с «Салернитаной» (1:1), а «Наполи» выиграл у «Лечче» (2:1).
Теперь отрыв «Наполи» от «россонери» – 22 балла, от «нерадзурри» – 23.
На втором месте идет «Лацио» – им до неаполитанцев 19 очков. Плюс у римлян есть матч в запасе.
На третье место может выйти «Рома» (50 очков), если в субботу обыграет «Торино» на выезде.
«Наполи» лидирует в Серии А, набрав 74 очка в 29 матчах.
Команда одного состава, к сожалению.
Поздравляю всех неаполитанцев с победой!
для этого надо:
- завтрашняя победа Ювентуса над Лацио
- победа Торино в игре против того же Лацио
- собственно, победа Наполи в Турине
было бы эпично)