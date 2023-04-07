«Наполи» оторвался на 22 очка от «Милана» и на 23 от «Интера». «Лацио» отстает на 19 баллов при игре в запасе

«Наполи» увеличил отрыв в Серии А от «Милана» и «Интера»

« » в пятницу сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), а « » – с «Салернитаной» (1:1), а «Наполи» выиграл у «Лечче» (2:1).

Теперь отрыв « » от «россонери» – 22 балла, от «нерадзурри» – 23.

На втором месте идет « » – им до неаполитанцев 19 очков. Плюс у римлян есть матч в запасе.

На третье место может выйти «Рома» (50 очков), если в субботу обыграет «Торино» на выезде.

« » лидирует в Серии А, набрав 74 очка в 29 матчах.