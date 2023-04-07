«Наполи» оторвался на 22 очка от «Милана» и на 23 от «Интера». «Лацио» отстает на 19 баллов при игре в запасе

Теги Интер Милан Лацио серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» увеличил отрыв в Серии А от «Милана» и «Интера»

«Милан» в пятницу сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), а «Интер» – с «Салернитаной» (1:1), а «Наполи» выиграл у «Лечче» (2:1).

Теперь отрыв «Наполи» от «россонери» – 22 балла, от «нерадзурри» – 23.

На втором месте идет «Лацио» – им до неаполитанцев 19 очков. Плюс у римлян есть матч в запасе.

На третье место может выйти «Рома» (50 очков), если в субботу обыграет «Торино» на выезде.

«Наполи» лидирует в Серии А, набрав 74 очка в 29 матчах.

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11 комментариев

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Gio S
Ответ Гильяно
И все же Наполи очень тяжело без Осихмена, сегодня еле вытащили матч против аутсайдера. Команда одного состава, к сожалению.
Такие матчи и надо так выигрывать . Мотивация ноль у игроков , они уже чемпионы . Тем более ЛЧ на носу , игроки все голодные до трофеев , мало кто хочет травму получить .
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Гильяно
И все же Наполи очень тяжело без Осихмена, сегодня еле вытащили матч против аутсайдера.

Команда одного состава, к сожалению.
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OldRedWhite
Ответ инок
Наполи не упустит своего долгожданного скудетто. Поздравляю всех неаполитанцев с победой!
Тьфу на тебя , как говорил Алишер Бурханович ! )))
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инок
Наполи не упустит своего долгожданного скудетто.
Поздравляю всех неаполитанцев с победой!
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Butrim
Ответ Balt
Ещё три матча и Наполи досрочно и официально чемпион.
Самое прикольное, что Наполи вполне может стать чемпионом через неделю на Ювентус Стэдиум.
для этого надо:
- завтрашняя победа Ювентуса над Лацио
- победа Торино в игре против того же Лацио
- собственно, победа Наполи в Турине
было бы эпично)
+12
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f0rmoceft
Ответ Владимир Владимирович
Без Виктора чуть слабо играют, но свои три очка забрали . Наполи нечего теперь задницу рвать , нужно готовится к ЛЧ
Я бы сказал даже не чуть, а довольно ощутимо
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nick-basil
Надо выиграть 4 игры
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Slavnov
Слабая лига,спартак мотал это наполи в обоих матчах,не напрягаясь
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Balt
Ещё три матча и Наполи досрочно и официально чемпион.
+7
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+5
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Владимир Владимирович
Без Виктора чуть слабо играют, но свои три очка забрали . Наполи нечего теперь задницу рвать , нужно готовится к ЛЧ
+2
-2
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RealJericho
До чемпионства осталось совсем чуть чуть! Сеньор Спалетти, вы гений!👏🏻
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