Федотов о 3:0 с «Химками»: «Начало ознаменовалось нервозностью, но после гола ЦСКА стал увереннее. С Обляковым происходят великолепные вещи»

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Владимир Федотов Иван Обляков Футбол

Владимир Федотов не был уверен в том, как сыграют «Химки» после смены тренера

Подмосковный клуб 3 апреля расторг контракт со Спартаком Гогниевым, командой сейчас руководит Ринат Билялетдинов.

ЦСКА разгромил «Химки» со счетом 3:0 в 22-м туре Мир РПЛ.

– В «Химках» была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали, что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать.

Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках. После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя.

Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество.

– Что происходит с Обляковым?

– Происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня еще больше. Отдает, забивает. Прогресс связан с профессиональным отношением к себе. Труд на тренировках. И психологическая подготовка, устойчивость.

– Как стать лучшим?

– И функциональная подготовка, и технико-тактическая важны. Ваня – командный игрок, который не отлынивает от черновой работы. Игрок проводит с мячом 1-1,5 минуты. Остальное – без него. Симбиоз качеств двигает футболиста вперед.

– Какие элементы футбола мотивируют вас работать каждый день?

– Только один элемент: любовь к футболу, – сказал главный тренер ЦСКА.

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11 комментариев

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Jaroslav Alexandrov
Ответ Кирилл
Все таки, Федотов хороший психолог: с его приходом что Чалов, что Обляков проводят отличный сезон, ну и остальные тоже хороши ) Появилась «команда» в прямом смысле этого слова )
Еще бы справиться с провальными эпизодами, команда либо феерит, либо прижимается к воротам, надеюсь, со временем Федотов найдет рецепт
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ks1923
Ответ Кирилл
Все таки, Федотов хороший психолог: с его приходом что Чалов, что Обляков проводят отличный сезон, ну и остальные тоже хороши ) Появилась «команда» в прямом смысле этого слова )
Если Федотов такой хороший психолог, то что с Заболотным, Зделаром и Хорхе?
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инок
Обляков несомненно главный герой этой игры.
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Серёга Соколов
Ещё бы легионеры начали так пахать,как Обляков
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Рембо
Ответ Алексей Михайлов
такой глупый последний вопрос
за те деньги,что они получают,шахтёр годами из забоя вылезать не должен
+2
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Рембо
Ответ jonnysilverhand01
Облякову срочно нужно в Милан, он же один в один Кака !
в смысле:ж-а?
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romantic9933
Ответ Алексей Михайлов
такой глупый последний вопрос
Вполне себе нормальный, немного наивный вопрос, учитывая, что задавал его ребенок)
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jonnysilverhand01
Облякову срочно нужно в Милан, он же один в один Кака !
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Алексей Михайлов
такой глупый последний вопрос
+1
0
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Кирилл
Все таки, Федотов хороший психолог: с его приходом что Чалов, что Обляков проводят отличный сезон, ну и остальные тоже хороши )

Появилась «команда» в прямом смысле этого слова )
+13
-1
+12
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v.belorussky
Федотов - топ! Долгих лет работы в клубе ему.
+16
0
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