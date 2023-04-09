Федотов о 3:0 с «Химками»: «Начало ознаменовалось нервозностью, но после гола ЦСКА стал увереннее. С Обляковым происходят великолепные вещи»

Владимир Федотов не был уверен в том, как сыграют «Химки» после смены тренера

Подмосковный клуб 3 апреля расторг контракт со Спартаком Гогниевым, командой сейчас руководит .

ЦСКА разгромил « » со счетом 3:0 в 22-м туре Мир .

– В «Химках» была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали, что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать.

Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках. После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя.

Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество.

– Что происходит с Обляковым?

– Происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в получают удовольствие от игры, а Ваня еще больше. Отдает, забивает. Прогресс связан с профессиональным отношением к себе. Труд на тренировках. И психологическая подготовка, устойчивость.

– Как стать лучшим?

– И функциональная подготовка, и технико-тактическая важны. – командный игрок, который не отлынивает от черновой работы. Игрок проводит с мячом 1-1,5 минуты. Остальное – без него. Симбиоз качеств двигает футболиста вперед.

– Какие элементы футбола мотивируют вас работать каждый день?

– Только один элемент: любовь к футболу, – сказал главный тренер ЦСКА.