Федотов о 3:0 с «Химками»: «Начало ознаменовалось нервозностью, но после гола ЦСКА стал увереннее. С Обляковым происходят великолепные вещи»
Владимир Федотов не был уверен в том, как сыграют «Химки» после смены тренера
Подмосковный клуб 3 апреля расторг контракт со Спартаком Гогниевым, командой сейчас руководит Ринат Билялетдинов.
ЦСКА разгромил «Химки» со счетом 3:0 в 22-м туре Мир РПЛ.
– В «Химках» была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали, что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать.
Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках. После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя.
Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество.
– Что происходит с Обляковым?
– Происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня еще больше. Отдает, забивает. Прогресс связан с профессиональным отношением к себе. Труд на тренировках. И психологическая подготовка, устойчивость.
– Как стать лучшим?
– И функциональная подготовка, и технико-тактическая важны. Ваня – командный игрок, который не отлынивает от черновой работы. Игрок проводит с мячом 1-1,5 минуты. Остальное – без него. Симбиоз качеств двигает футболиста вперед.
– Какие элементы футбола мотивируют вас работать каждый день?
– Только один элемент: любовь к футболу, – сказал главный тренер ЦСКА.
Появилась «команда» в прямом смысле этого слова )