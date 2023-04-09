ЦСКА выиграл 4 матча подряд с общим счетом 7:0

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА одержал четыре сухие победы подряд

Команда Владимира Федотова разгромила «Химки» (3:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 19 марта армейцы обыграли «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0) и «Химки» в чемпионате и «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России. Серия без поражений насчитывает шесть игр.

Далее ЦСКА дважды сыграет с «Уралом»: в Премьер-лиге – 15 апреля, в Кубке России – 18 апреля.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Васильев
Ответ Честный контроль
Продолжайте ребята в том же духе! И как при Долматове выиграйте все оставшиеся матчи!
Как при Долматове не получится, там было 14 побед и 1 поражение.
А сейчас уже 3 поражения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evilgenius-Of Bulletboy
цска всётаки главный конкурент зенита, а не ростов/спам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RembaXXX
Ответ 9черное
Эти же люди Ивана Облякова каждый день хоронят, хотя чувак абсолютно при каждом тренере в основе выходил
Обляков мне и сейчас не нравится, бестолковый игрок, без паса и удара, дыр дыр во дворе играть только, может он и прибавил при Федотове, но явно не уровень ЦСКА. А насчет Федотова вообще не понимаю претензий, никто его не хаял, были проблемы объективные, он отличный тренер, доказал это уже с Сочи и Оренбургом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Алекперов
Ответ 9черное
Эти же люди Ивана Облякова каждый день хоронят, хотя чувак абсолютно при каждом тренере в основе выходил
Облякова справедливо ругают, хотя я всегда говорю что за игру отвечает тренер, а не игрок. Просто Облякова постоянно ставили либо на флаг обороны, ли в опорную зону, где у него каждый матч случались привозы. Он иногда выдумывает просто невообразимые ошибки на ровном месте. Его место -это полуфланг атаки, это стало понятно ещё в прошлом сезоне, по крайней мере мне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Так могут закончить и в зоне УЕФА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воен
Взяли те очки, которые должны были взять, но игра по-прежнему желает оставлять лучшего. Как только Зе заменили, во втором тайме пошла очень бодрая и быстрая комбинационная игра.
Мойзес просто топ игрочище. Не выкупить его будет преступлением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамазан Сарвардинов
надеюсь спартаку, локомотиву проиграют
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
У Облякова лучшая форма за всю свою игровую карьеру
Ваня жгет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Прост
Ответ 9черное
Эти же люди Ивана Облякова каждый день хоронят, хотя чувак абсолютно при каждом тренере в основе выходил
Вы, посторонние, чего лезете в чужой базар, вам не один ли? Болелы любого клуба имеют право хейтить, троллить тренера, штаб, состав, по личности игроков своей(!) команды, в чужой огород не лезть - закон, так что и вы не лезьте...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Прост
Ответ Честный контроль
Продолжайте ребята в том же духе! И как при Долматове выиграйте все оставшиеся матчи!
Великолепная, веселая команда была, а Долматову респект и уважуха!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9черное
Ответ psixyec
Где хейтеры Федотова? Я вас не вижу! Вообще пони никогда не были благодарны: можно вспомнить, например, Гончаренко, а сейчас массово поносят другого одного из лучших отечественных тренеров.
Эти же люди Ивана Облякова каждый день хоронят, хотя чувак абсолютно при каждом тренере в основе выходил
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
Ответ Честный контроль
Продолжайте ребята в том же духе! И как при Долматове выиграйте все оставшиеся матчи!
а почему не как при Слуцком? тогда так-то взяли первое место (после первой проигранной игры с Динамо - был победный рывок)...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Радует, что пока мы в кои-то веки не валим весну, хотя выводы делать рано, впереди много тяжёлых матчей.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Basist
недостаточно громко!
ЦСКА выиграл 4 матча РПЛ подряд с общим счётом 10:0
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ Колыван
Просто некоторыми победа в товарке превозносилась чуть ли не до выхода той медиа-команды в ФНЛ или РПЛ сразу.
она на то и медиа-лига чтобы хайповать на любой теме, любому дураку понятно что они просто "накидывали" чтоб привлечь внимание и никто в здравом уме в РПЛ не собирался, у них бюджета никогда в жизни не хватило бы банально
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Ну, реально хороша была победа над Зенитом единственный сильный соперник. С Крыльями играли не очень и откровенно повезло. Ну, а Факел и Химки дежурные победы над аутсайдерами. Если такие команды не обыгрывать, то говорить будет не о чем.
В любом случаи у ЦСКА впервые за 5 лет появляются реальные шансы на попадание в тройку.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Выкинут Спартак из топ 3))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колыван
Ответ Тюменский медвежонок
вы меня простите, но кто в принципе в "товарках" потеет? точнее даже для чего?
Просто некоторыми победа в товарке превозносилась чуть ли не до выхода той медиа-команды в ФНЛ или РПЛ сразу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Продолжайте ребята в том же духе! И как при Долматове выиграйте все оставшиеся матчи!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Колыван
И кто-то думает, что тот медиа-матч не был выставочным?
Редакция спортса, толпы школьников и Некит )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
при том, что защита постоянно ротируется и ни одно сочетание не повторялоь, играть на 0 - это удивительно!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
ЦСКА с очередной победой. Успехов им!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ Колыван
И кто-то думает, что тот медиа-матч не был выставочным?
вы меня простите, но кто в принципе в "товарках" потеет? точнее даже для чего?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carmelo hot sause
Последний час играли здорово! Так держать, всех красно-синих с победой!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Матч очень хороший вышел.
Без лишних нервов, на спокойствие и классе взяли и обыграли Химки.
Обляков крутейший матч сегодня провел )

Надо продолжать в том же духе и дальше !
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий