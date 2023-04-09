ЦСКА выиграл 4 матча подряд с общим счетом 7:0
ЦСКА одержал четыре сухие победы подряд
Команда Владимира Федотова разгромила «Химки» (3:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 19 марта армейцы обыграли «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0) и «Химки» в чемпионате и «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России. Серия без поражений насчитывает шесть игр.
Далее ЦСКА дважды сыграет с «Уралом»: в Премьер-лиге – 15 апреля, в Кубке России – 18 апреля.
А сейчас уже 3 поражения.
Мойзес просто топ игрочище. Не выкупить его будет преступлением.
Ваня жгет)
ЦСКА выиграл 4 матча РПЛ подряд с общим счётом 10:0
В любом случаи у ЦСКА впервые за 5 лет появляются реальные шансы на попадание в тройку.
Без лишних нервов, на спокойствие и классе взяли и обыграли Химки.
Обляков крутейший матч сегодня провел )
Надо продолжать в том же духе и дальше !