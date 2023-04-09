ЦСКА выиграл 4 матча подряд с общим счетом 7:0

ЦСКА одержал четыре сухие победы подряд

Команда Владимира Федотова разгромила «Химки» (3:0) в 22-м туре Мир .

Начиная с 19 марта армейцы обыграли «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0) и « » в чемпионате и «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России. Серия без поражений насчитывает шесть игр.

Далее ЦСКА дважды сыграет с «Уралом»: в Премьер-лиге – 15 апреля, в Кубке России – 18 апреля.