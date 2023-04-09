Обляков забил 5 голов в чемпионате. Это личный рекорд хавбека ЦСКА

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Иван Обляков Футбол

Иван Обляков проводит самый результативный сезон в чемпионате России

Хавбек ЦСКА забил «Химкам» (3:0) на 33-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ.

Всего в этом чемпионате у 24-летнего игрока 5 голов. До этого его лучшим результатом были 4 гола в РПЛ-2019/20.

Также за 20 игр Обляков отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Вероятно Федотов определил самое эффективное место Облякову на поле.
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Макс Николаев
И при этом он запарывает моментов в три раза больше, чем реализует. Подтянет реализацию - вообще машина будет, но и так красавчик!
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Вова Гаврилов
Шикарный отрезок у него выдался
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Shuller18
Ответ Петр Дьяконов
а не Вы ли уважаемый постоянного его хейтили?
Я нет) я наоборот его защищал от нападок один из немногих
+2
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Петр Дьяконов
Ответ Shuller18
Уже 163 матча за ЦСКА, 13+26 оформил. Фактически в каждой четвёртой игре результативное действие, при том, что его все это время дергали с позиции на позицию. Недурно, прям скажем.
а не Вы ли уважаемый постоянного его хейтили?
+11
-1
+10
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Shuller18
Ответ Rio de Janeiro
Будущая легенда ЦСКА
Уже 163 матча за ЦСКА, 13+26 оформил. Фактически в каждой четвёртой игре результативное действие, при том, что его все это время дергали с позиции на позицию. Недурно, прям скажем.
+9
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+4
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Rio de Janeiro
Будущая легенда ЦСКА
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Кирилл
Во второй половине сезона Ваня проводит вообще шикарный отрезок !
Надеюсь, будет и дальше так продолжать )
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