Обляков забил 5 голов в чемпионате. Это личный рекорд хавбека ЦСКА

Иван Обляков проводит самый результативный сезон в чемпионате России

Хавбек ЦСКА забил «Химкам» (3:0) на 33-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ.

Всего в этом чемпионате у 24-летнего игрока 5 голов. До этого его лучшим результатом были 4 гола в РПЛ-2019/20.

Также за 20 игр Обляков отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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