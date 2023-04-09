Хави: «Выиграть Ла Лигу – это охрененно. От «Барсы» требуют побед в ЛЧ, но, взяв ее, Зидан говорил, что целью «Реала» был чемпионат»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Футбол

Хави считает победу в Ла Лиге выдающимся достижением

«Речь о победе в чемпионате. Я не понимаю этого (критики – Sports.ru). Победа в Ла Лиге – это охрененно.

За свою историю «Барса» пять раз побеждала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в Лиге чемпионов, но именно победа в Ла Лиге дает клубу стабильность.

Помню, как после победы в Лиге чемпионов Зидан сказал, что целью «Реала» была победа в Ла Лиге.

Мы ценим то, что нам удается сделать, наш соперник – «Реал», это очень сильная команда. Теперь для нас победа в Ла Лиге уже не выглядит чем-то экстраординарным», – сказал главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wmfrxwf5rq
Ответ Redmurza
Где мат то?)
«Охренеть» разве не мат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mesut Ozil
Какая конкуренция? Да лига очень просел после короновируса. Сейчас там по сути 2 клуба имело шансы на победу в чемпе. Но лидеры реала пенсионного возраста пожто у на дистанции им тяжело играть на высочайшее уровне. Поэтому реал выбирает лч, а в ла лиге играет так... Мол пойдёт выиграют, не пойдёт ну и черт с ней. А насчёт барсы перед началом сезона столько шума было. Ну а так, объективно у них состав такой, что и любой физрук лалигу выиграть мог бы. А вот провалы в лч, ле и кубке короля от зави говорят о многом. Всё таки сезон по сравнению с ожиданиями очень слабый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Ответ Мохнатый55
Это были судейские ЛЧ.
Говорят свидетели судейского ЧМ)
3 раза подряд и 4 за 5 лет не могут быть случайностью )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Power Lifting
Еще бы Хави по-другому говорил… Барсе же вылетела из ЛЧ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Зидан так говорил, потому что выносить лучшие клубы мира в ЛЧ было проще, чем справиться с Барселоной времён Негрейры )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Anton
не плохая попытка чави но нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Брейво
Ответ Spartakus1984
Все таки ЛЧ важнее Чемпионства в Лиге
По престижу, но не финансово
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
куда пропал мистер Тебас мадридский? .... после того как попался на подаче левых доказательств исчез из информационного поля ....
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Сейчас для Барсы любой трофей весомый. Ну может быть за исключением кубка ( и то если бы только один кубок был т.к его в кризисный период уже брали ) но в придачу к более значимому был бы очень подстать, тем более с учётом вечного соперника на пути.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
После поражения Реала, оставшиеся матчи превратились для Барселоны в товарищеские.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Хави до Зидана тебе как на корточках до китайской границы ! Зизу великий, а ты коротышка
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ Beslan Yanadamov
Только Зидан попутно 3 ЛЧ подряд взял.
Это были судейские ЛЧ.
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Юрьевич
Ответ Homelender_666
Ну заплачь)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Константин Юрьевич
Левых 3 ЛЧ! По этому засуньте свои лч поглубже!
Ну заплачь)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yerkinio_
Ответ Иван Пименов
Да они даже ЛЕ не могут взять.
вахаха ору
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
победа в Ла Лиге Тебаса мадридского будет большим достижением .... но нам сейчас фанаты реала расскажут что это реал забил на Ла Лигу....
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Юрьевич
Ответ Beslan Yanadamov
Только Зидан попутно 3 ЛЧ подряд взял.
Левых 3 ЛЧ! По этому засуньте свои лч поглубже!
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Ну если лч выиграть так просто, что же тогда Барса не может
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cukken
Реал 14 ЛЧ, 0 треблов.
Барса 5 ЛЧ, 2 требла.
Дальше додумайте сами)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURODXON GANIYEV
Ответ JURAVLI
для Барсы победа в Лиге со всеми её околофутбольными проблемами - это большой успех. не стоит принижать. это шаг к восстановлению конкурентоспособности, а ЛЧ будет уже следующим шагом.
Очень правильно+
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayly Saparmedov
Ответ Игорь М.
брал бы пример с Реала - подкупал бы судей, чтобы те голы с офсайдов и пенальти ставили просто так
Ну да, ну да, кто бы говорил про подкуп судей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Beslan Yanadamov
Только Зидан попутно 3 ЛЧ подряд взял.
По системе хейтеров ЧМ ерунда (7матчей и 4 на вылет), по этой же системе ЛЧ полная фигня (13 матчей, плей-офф при поражение 1го матча можно отыграться, что Реал и делал), Чемпионат есть чемпионат, при всех взлетах и падениях нужно удержаться на 1строчке после аж 38 матчей, система на вылет большую роль играет везение, Чемпионат общее состояние команды, травмы, график и много мелочей
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURODXON GANIYEV
Ответ Пако
Так или иначе, нынешний успех "Барселоны" - заслуга Хави, с чем его можно поздравить, уже сейчас за 10 туров до окончания чемпионата.
Хави правильно говорить взять лалигу не проста. Он очень хорошая конкуренция претвотворил внутри чемпионата и его заслуженно выиграли, респект легенду Хави
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BarCa
Ответ CM1
Как по-испански или по-каталонски будет "охрененно"?
la hostia.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BarCa
la hostia- можно и перевести как, потрясающая, победа в Ла Лиге потрясающая. Или круто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий