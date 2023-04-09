Хави: «Выиграть Ла Лигу – это охрененно. От «Барсы» требуют побед в ЛЧ, но, взяв ее, Зидан говорил, что целью «Реала» был чемпионат»

Хави считает победу в Ла Лиге выдающимся достижением

«Речь о победе в чемпионате. Я не понимаю этого (критики – Sports.ru). Победа в – это охрененно.

За свою историю «Барса» пять раз побеждала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в Лиге чемпионов, но именно победа в Ла Лиге дает клубу стабильность.

Помню, как после победы в Лиге чемпионов сказал, что целью « » была победа в Ла Лиге.

Мы ценим то, что нам удается сделать, наш соперник – «Реал», это очень сильная команда. Теперь для нас победа в Ла Лиге уже не выглядит чем-то экстраординарным», – сказал главный тренер «Барселоны».